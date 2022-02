Von Nikolas Beck

Heidelberg. Eigentlich wollten die Academics am Mittwochabend nur noch weg. Die Oldenburger Arena und das soeben dort Erlebte so schnell wie möglich hinter sich lassen. Eine in allen Bereichen desolate Leistung hatten die Heidelberger im Bundesliga-Nachholspiel beim Tabellen-Schlusslicht gezeigt und am Ende auch in der Höhe verdient mit 73:109 verloren. Doch statt umgehend den Schauplatz des Debakels zu verlassen, mussten die Academics erst einmal warten. "Das war die Krönung an diesem Abend", stöhnte Trainer Branislav Ignjatovic im Gespräch mit der RNZ am Donnerstagnachmittag, "dass wir auch noch drei Stunden im Bus saßen und gewartet haben." Einer der Heidelberger musste zur Dopingprobe, konnte aber nicht ...

Erst um 7 Uhr in der Früh erreichte der Mannschaftsbus Heidelberg. Vergessen war die Dienstreise zum Vergessen damit aber noch nicht. Am Abend werde er den Finger noch einmal in die Wunde legen, sagte Ignjatovic. Auf einen Zusammenschnitt einiger Szenen, die dem Team in der Analyse noch einmal vorgeführt werden, wurde diesmal bewusst verzichtet. Stattdessen kamen die Korbjäger am Abend nach dem Training in den zweifelhaften Genuss, die 40 Minuten des Vorabends in voller Länge noch einmal vor Augen geführt zu bekommen.

Endlich wieder mehr Fans

"Das wird sicherlich unangenehm", kündigte der serbische Basketball-Lehrer an, die Aufzeichnung immer wieder stoppen und seine Schützlinge nicht nur auf ihre Fehler hinweisen, sondern auch zur Rede stellen zu wollen. Unumstritten sei, so Ignjatovic, "dass wir mit solch einer Einstellung in der Ersten Liga nichts verloren haben." Matthias Lautenschläger schlug in die gleiche Kerbe. "Bei uns hat nichts gestimmt", ärgerte sich der Manager vor allem über die Herangehensweise, weniger über das verlorene Spiel.

Keine Frage, gegen Oldenburg – Tabellenletzter hin oder her – kann man als Aufsteiger verlieren. Ignjatovic hatte bereits im Vorfeld gewarnt, dass es für die Heidelberger kaum einen schlechteren Zeitpunkt gäbe, zwei Tage nach einem Trainerwechsel auf das vermeintliche Top-Team zu treffen, das bislang eine katastrophale Saison spielt. Allerdings verdeutlichte der 55-Jährige: "Es gab im gesamten Spiel nicht eine Szene, auf die wir nicht vorbereitet gewesen wären."

Manager und Trainer sind sich einig: Vor allem an der Bereitschaft zu verteidigen, hapert es. "Es ist die Tendenz erkennbar, dass wir immer mehr versuchen, uns über die Offensive zu definieren", sagt Lautenschläger und fordert, "schnellstmöglich wieder zu unserer Identität zurückzukehren." Ignjatovic bringt es auf den Punkt: "Wir müssen hässlichen, dreckigen Basketball spielen, mit viel Herzblut und Leidenschaft arbeiten." Das hat den Aufsteiger zu Saisonbeginn ausgezeichnet und stark gemacht. Und genau das ist in den vergangenen Wochen abhanden gekommen.

Das Positive: Bereits am Samstag, 20.30 Uhr (MagentaSport) hat man die Chance, es vor heimischem Publikum besser zu machen. Dann sind die Niners Chemnitz zu Gast im SNP Dome. Folgt dann eine regelrechte Trotzreaktion?

"Ich weiß, das ist Galgenhumor", sagt Ignjatovic, "aber so schlecht wie wir waren, wäre es ein Wunder, wenn wir nicht zumindest ein bisschen besser spielen würden." Gegen den Tabellenvierten dürfen endlich wieder mehr Zuschauer in die Halle. Aktuell liege man bei knapp unter 1500 verkauften Tickets, berichtet Lautenschläger. Werden es mehr, wird 2G-plus statt 2G angewendet und es dürften bis zu 2500 Fans dabei sein. Die erwartet ein "Leckerbissen für Basketball-Ästheten", sagt der Manager, der voll des Lobes für den Spielstil der Niners ist: "Sie lassen den Ball laufen, haben viel Bewegung auch abseits des Balles und spielen einfach schönen Basketball." Gelingt es den Academics besser als in Oldenburg, diesen zu unterbinden, hätten die Fans jedoch sicher auch nichts dagegen.