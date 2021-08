Heidelberg. (nb) Am Ort der Vergangenheit machten die MLP Academics den nächsten Schritt, die Zukunft vorzubereiten. Vor 100 Zuschauer lief der Bundesliga-Aufsteiger am Sonntagabend noch mal im Olympiastützpunkt auf. Im dritten Testspiel binnen neun Tagen gab’s einen nie gefährdeten 75:52 (33:23)-Erfolg gegen die Panthers Schwenningen, bei dem Jordan Geist am Ende mit 19 Zählern der fleißigste Punktesammler war.

"Ein Spiel ganz nach meinem Geschmack", sagte Trainer Branislav Ignjatovic hinterher. Und wer den Serben kennt, der weiß, dass ihm solche Worte nicht selbstverständlich über die Lippen kommen. Zumal nach einem Test, drei Wochen nach Start der Vorbereitung, in dem wahrlich noch nicht alles rund lief. Was dem 54-Jährigen aber richtig Freude bereitete, war die Defensive. Nicht nur, weil die Academics den Panthern gleich 14 Mal den Ball abluchsten. Sondern vor allem, weil Einsatz und Engagement überzeugend waren. "Unglaublich" fand Manager Matthias Lautenschläger die Verteidigung über weite Strecken. Die Offensive dagegen bisweilen "schlampig und zu statisch".

Die Ansprüche der Korbjäger, die am 29. September Ludwigsburg im SNP Dome zum ersten Erstliga-Heimspiel seit 36 Jahren empfangen, sind inzwischen nun einmal andere. Schwenningen, vergangenes Jahr noch Playoff-Gegner der Heidelberger, kämpfte wacker, konnte die "Akademiker" aber nie ernsthaft in Gefahr bringen.

Zumal ihr bester Akteur der vergangenen Saison inzwischen für die Academics spielt. Oder eher spielen sollte: Flügelspieler Courtney Stockard ist aktuell das große Sorgenkind im Team von Ignjatovic, konnte bislang aus medizinischen Gründen noch nicht richtig trainieren. Am Donnerstag soll ein abschließender Test Gewissheit bringen, ob die Heidelberger mit dem 26-Jährigen planen können oder eben nicht.

Erstmals ins schmucke neue Trikot der Heidelberger, blütenweiß mit roségoldenen Verzierungen, schlüpfte dafür der jüngste Neuzugang Rob Lowery. Alles funktionierte noch nicht, hin und wieder kam der 33-jährige Spielmacher noch bei den zu laufenden Systemen durcheinander. "Es war das erste Mal fünf gegen fünf für ihn heute", zeigte Ignjatovic Verständnis. Genau für solche Anpassungen sind Testspiele schließlich da.

Ganz und gar nicht gebrauchen kann man in der Preseason allerdings das, was kurz vor der Halbzeit geschah: Mit schmerzverzerrtem Gesicht lag Osasu Osaghae auf dem Boden. Ein Schreckmoment, nicht nur für Ignjatovic. "So was lässt sich leider nicht komplett verhindern, aber lieber während der Vorbereitung als in der Saison", klopfte der Academics-Coach auf Holz. Nach kurzer Behandlung am Knöchel konnte der 23-Jährige aber Entwarnung geben und gegen Ende des dritten Viertels wieder aufs Parkett zurückkehren.

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.

Heidelberg: Geist 19 (3 Dreier), Würzner 12 (2), Ely 11 (1), Ugrai 9 (1), Chapman 8 (3), Lowery 7 (2), Osaghae 5, Heyden 3, Watkins 1, Kuppe.

Stenogramm: 13:8 (6.), 19:12 (1. Viertel), 24:21 (15.), 33:23 (Halbzeit), 48:28 (26.), 54:33 (3. Viertel), 75:52 (Endstand).