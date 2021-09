Von Nikolas Beck

Weißenfels. Trainer Branislav Ignjatovic ließ sich noch mal die Krawatte binden. Sein Assistent Albin Maunz kämpfte mit den Taschen und dem Ärmel seines neuen Jacketts: Die MLP Academics hatten sich schick gemacht, bevor sie erstmals ins Bundesliga-Rampenlicht traten. Und eine gewisse Anspannung war auch dem langjährigen Trainergespann vor dem Erstliga-Debüt deutlich anzusehen. Wen wunderte es? Schließlich war die Partie nicht weniger als "der Beginn einer neuen Ära für den Heidelberger Basketball", wie Ignjatovic vor dem ersten Sprungball noch einmal betonte.

Umso erstaunlicher, dass dessen Schützlinge offenbar überhaupt kein Lampenfieber kennen. Mit 85:74 (43:39) siegte der Aufsteiger zum Saisonauftakt beim Mitteldeutschen BC in Weißenfels. Und sendete im Duell des Underdogs mit den "Wölfen" vom MBC gleich mal ein Zeichen an den Rest der Liga.

Sicherer Abstiegskandidat? Von wegen!

Nachdem Heidelbergs beste Basketballer über 36 Jahre auf die Rückkehr ins Oberhaus warten mussten, hatten schließlich nicht wenige prognostiziert, es könnte noch wesentlich mehr Geduld gefragt sein, ehe der erste Sieg gefeiert werde.

Das Basketballfachmagazin BIG setzte die Academics auf Abschlussrang 18 und damit auf den letzten Platz, überschrieb die Analyse des Kaders mit "Riskante Wette". Vor allem wohl auch deshalb, weil mit Shy Ely, Jordan Geist, Niki Würzner, Phil Heyden und Albert Kuppe der Kern des Zweitliga-Teams übernommen wurde. Gegen den MBC stand überraschend mit Risto Vasiljevic sogar ein sechster ProA-Spieler im Kader.

Und einer der Aufstiegshelden war es auch, der gleich im ersten Angriff den Ball erstmals wieder durch eine Bundesliga-Reuse schickte.

Würzners energischer Cut, Elys feiner Pass – Heidelbergs frühe Glückseligkeit.

"Ich habe Shy im Post gesehen, dann gemerkt, dass mein Gegenspieler gerade nicht ganz aufmerksam war", ging Würzner seinen historischen Korb hinterher noch mal gedanklich durch: "Also habe ich die Gelegenheit genutzt und ihn reingemacht." Würzner, Heidelberger und der eigenen Klubjugend entwachsen, freute sich. Viel wichtiger fand er selbstredend das, was folgte. Denn die Academics, bei denen neben Würzner mit Max Ugrai ein zweiter Deutscher in der ersten Fünf stand, übernahmen von Beginn an die Kontrolle.

Ihre höchste Führung im sachsen-anhaltinischen "Wolfsbau", in dem 1400 Fans heulten, hatten die Gastgeber nach zwei Minuten inne (6:4). Danach rannten die mit elf Neuzugängen runderneuerten Wölfe, die mit einer ganz starken Vorbereitung aufhorchen gelassen hatten, ihrer Beute mehr oder weniger vergeblich hinterher. "Wir haben praktisch das ganze Spiel lang geführt, haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, von daher kann man sagen: ein rundum gelungenes Debüt von uns", sagte Würzner.

Keine Widerrede.

Wenngleich vor dem ersten Heimspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Ludwigsburg auch noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Ignjatovic, der vor der Partie am Mikrofon das Geheimnis um seinen Spitznamen "Frenki" lüftete – sein Vater war großer Fan von Frank Sinatra – blieb sich auch als Erstliga-Trainer mit 100-prozentiger Siegquote treu. "Ich bin unheimlich stolz, das war ein großer Tag für die Jungs und auch für mich", sagte der Serbe, nur um gleich den mahnenden Zeigefinger zu heben. Aber: "Wir dürfen nicht abheben und wissen ganz genau, wo wir uns verbessern müssen."

Die ohnehin schon dezimierte Rotation musste Ignjatovic beim Debüt noch weiter reduzieren, weil Kapitän Heyden einen Tag vor seinem 33. Geburtstag einen rabenschwarzen Abend erwischte: In den knapp fünf Minuten mit dem 2,06-Meter-Hünen auf dem Feld erzielte der MBC 14 Punkte mehr als die Heidelberger. Die sieben Verbliebenen mussten also ohne etatmäßigen Center auskommen, weil Osasu Osaghae verletzt fehlte. Auch die schwache Freiwurfquote (17 von 26) schmeckte Frenki nicht. Dafür packten die Heidelberger, angeführt von Neuzugang Brekkott Chapman (17 Punkte), in der Defensive ordentlich zu, forcierten 16 Ballverluste des Gegners. Für "Frenki" war’s der Schlüssel zum Sieg.

"Natürlich haben wir auch Fehler gemacht und müssen besser werden", bilanzierte Ely, "aber am Ende des Tages haben wir gezeigt, dass wir hierhergehören." Dann holte der 34-Jährige noch einmal tief Luft und wiederholte: "Man, wir haben so hart dafür gearbeitet, wir gehören einfach hierher."

Ely, Ignjatovic und Co. – am Samstagabend traten sie ins Rampenlicht, um dort zu bleiben.

Weißenfels: Garbacz 14 (4), Coffey 12 (1), Rebic 10, Morris 10 (1), Caisin 7 (1), Yakhchali 6 (1), Richter 5 (1), Kerusch 4, Huskic 4, Friederici 2.

Heidelberg: Chapman 17, Ely 16 (1), Geist 14 (2), Lowery 13, Würzner 11, Martin 9, Ugrai 5 (1), Heyden, Kuppe.

Stenogramm: 6:7 (3.), 9:14 (5.), 11:19 (7.), 21:23 (1. Viertel), 26:29 (13.), 32:41 (18.), 39:43 (Halbzeit), 46:48 (23.), 53:61 (28.), 61:62 (3. Viertel), 65:66 (32.), 72:76 (38.), 74:85 (Endstand).