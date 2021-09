Gießen/Heidelberg. (miwi) Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg sammeln fleißig Selbstvertrauen für den Saisonstart in der Basketball-Bundesliga. Das Team von Branislav Ignjatovic gewann ein Testspiel bei den Gießen 46ers überraschend klar 84:64 und überzeugte zwei Wochen vor dem Liga-Auftakt beim Mitteldeutschen BC mit Qualität in der Defensive und in der Offensive. "Ich bin sehr zufrieden", sagte der Heidelberger Coach.

In der ersten Halbzeit überrannten die Academics ihren Gegner mit einer herausragenden Wurfquote. In den ersten 20 Minuten landete jeder zweite Dreier-Versuch im Korb und weil die Abwehr engagiert arbeitete, setzte sich der Aufsteiger schnell und deutlich ab. Zur Pause führten die Heidelberger 46:25. Dabei kam der Ignjatovic-Fünf entgegen, dass bei Gießen drei wichtige Akteure fehlten, während die Academics nur auf Last-Minute-Neuzugang Kelvin Martin verzichten mussten, der noch bis Freitag in Corona-Quarantäne verbleiben muss.

Nach der Pause geriet der Erfolg der Heidelberger nicht mehr in Gefahr, näher als auf zwölf Punkte kamen die Hessen nicht mehr heran. Weil alle zehn Academics Spielzeit bekamen und sich mit erfolgreichen Würfen in die Punkteliste eintrugen, war das Match bei den 46ers das bisher beste in der Vorbereitung. "Mir gefällt das Engagement und der Wille, mit dem wir spielen", lobte Ignjatovic: "Langsam verfestigen sich zudem die Automatismen." Shyron Ely (18 Punkte), Brekkott Chapman (16) und Jordan Geist (12) waren die besten Werfer in einer geschlossen gut auftretenden Heidelberger Mannschaft, wodurch es dem Trainer möglich war, die Spielzeit möglichst ausgeglichen zu verteilen.

Einen kleinen Schreckmoment gab es aber doch, denn Osasumwen Osaghae knickte im dritten Viertel um und musste vom Platz getragen werden. Der Center verletzte sich erneut am Knöchel und erst eine Untersuchung am Montag kann Aufschluss darüber geben, wie stark die Blessur ist. "Es ist nichts geschwollen", sagte Ignjatovic und hofft darauf, dass der US-Amerikaner nicht längerfristig ausfällt. Mit Phillipp Heyden steht nur noch ein weiterer Center im Kader und den Kapitän möchte sein Trainer möglichst nicht mit zu viel Einsatzzeit in den Testpartien am Mittwoch und Donnerstag "verheizen", wenn die Academics bei Heroes Den Bosch (Niederlande) und Hubo Limburg United (Belgien) antreten.