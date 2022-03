Von Nikolas Beck

Heidelberg. Niklas Würzner grinste in die Kamera und spannte den Bizeps an. Phillipp Heydens Oberarm kann sich ohnehin sehen lassen. Und auch Max Ugrai hatte am Samstagabend nichts dagegen, die Aufmerksamkeit auf seinen Wurfarm zu lenken. Die Basketball-Bundesliga hatte den 26. Spieltag anlässlich des Internationalen Tages gegen Rassismus unter das Motto "United against Racism" gestellt. Und das Heidelberger Trio war gerne bereit, seinen kleinen Teil beizutragen, in dem es gegen s.Oliver Würburg mit den vorher von der Liga ausgeteilten Abziehtattoos auflief. "Ich finde solche Aktionen wichtig und unterstütze sie gerne", sagte Aufbauspieler Würzner, "sie setzen ein gutes Zeichen."

Nach der sportlichen Enttäuschung in Unterfranken wollen Würzner und Kameraden an diesem Mittwoch auch im Abstiegskampf wieder ein Zeichen setzen.

Im Nachholspiel vom 19. Spieltag treten die MLP Academics bei der BG Göttingen an (20.30 Uhr/MagentaSport). Die ursprünglich am 29. Januar – in den USA übrigens Tag der Nelken – angesetzte Partie hatte kurzfristig verlegt werden müssen, weil es bei den "Veilchen" einen Corona-Ausbruch gegeben hatte.

Die dadurch entstandene Englische Woche – am Samstag steigt das nächste Heimspiel gegen Hamburg – kommt den Heidelbergern gerade recht. "Das Beste heute ist, dass wir gar nicht viel Zeit haben, über diese Leistung nachzudenken", sagte Academics-Topscorer Brekkott Chapman am späten Samstagabend. Wie für die meisten seiner Kollegen war’s für den US-Amerikaner, der die vergangenen zwei Spielzeiten in Würzburg unter Vertrag stand, aber großes Verletzungspech hatte, ein Abend zum Vergessen. Chapman wollte es wörtlich nehmen: "Wir schauen nach vorne, auf zur nächsten Herausforderung!"

Die wartet definitiv in Südniedersachsen. Zwar haben auch die Göttinger vom vergangenen Wochenende etwas gutzumachen, – sie unterlagen in letzter Sekunde Oldenburg – das Team von Trainer Roel Moors ist aber ein heißer Playoff-Kandidat. Nicht nur, weil sie mit dem US-Amerikaner Kamar Baldwin einen MVP-Anwärter in ihren Reihen haben, der im Schnitt 20 Punkte auflegt. Sondern auch, weil ligaweit kein Team gefährlicher von jenseits der Drei-Punkte-Linie ist. Fast 40 Prozent der Göttinger Versuche aus der Distanz finden auch ihr Ziel. Eine Kostprobe der Göttinger Treffsicherheit bekamen die Academics im Hinspiel. Anfang Dezember waren die Heidelberger im heimischen SNP Dome beim 80:96 nahezu chancenlos.

Vor allem defensiv müssen die Academics also im Vergleich zum Aufritt in Würzburg eine Schippe drauflegen. "Mit dieser Intensität gewinnst du gegen gar keinen Gegner in der Bundesliga", sagt Branislav Ignjatovic, ohne seinen Schützlingen einen großen Vorwurf zu machen. Es gebe nun mal auch als Profisportler gute und schlechte Tage. Dennoch: "Ich erwarte in einem der beiden nächsten Spiele eine Trotzreaktion."

Vermutlich wird in Göttingen auch Osasu Osaghae wieder eine Chance bekommen. Der Center hatte seinen Platz im Spieltagskader zuletzt an Neuzugang Kyan Anderson verloren. Anderson, der als siebter US-Amerikaner zum Team gestoßen war (nur sechs dürfen spielen), ist krank. Ignjatovic hatte bereits am Samstagabend in Erwägung gezogen, den 2,06 Meter großen Defensivspezialisten in Göttingen wieder ins Aufgebot zu holen.

Ob mit Osaghae oder Anderson – gegen den Tabellen-Siebten wollen Würzner, Heyden, Ugrai und Co. die Muskeln spielen lassen. Wenngleich diesmal vermutlich ohne Motto-Tattoo. In den USA wird am Mittwoch – kein Scherz – der "Tag der süßen Katzenbabys" gefeiert.