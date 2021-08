Von Michael Wilkening

Tokio. Fünf Jahre lang musste Max Lemke auf diesen Tag warten. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro war der damals 20-Jährige der Ersatzfahrer für den Kajak-Vierer. Das Boot gewann die Goldmedaille. Ab 2017 war der ehemalige Mannheimer, der inzwischen in Potsdam trainiert und lebt, fester Bestandteil des Erfolgsbootes, er wurde zwischen 2017 und 2019 drei Mal Weltmeister. Der Höhepunkt folgte auf der Regattastrecke im Hafen von Tokio. Über 500 Meter fuhren die Deutschen mit Lemke knapp vor den Spaniern über die Ziellinie – und der 25-Jährige wurde Olympiasieger.

Max Lemke, der Druck auf den deutschen Kajak-Vierer war nach drei WM-Titeln in Serie groß. Wie haben Sie es geschafft, dass er nicht zu groß wurde?

Ich muss sagen, dass ich noch nie so ruhig vor einem Finale war wie hier in Tokio. Vor- und der Zwischenlauf liefen gut. Ich habe gesehen, dass wir in Form sind und gewinnen können, wenn wir unser Ding machen. Deshalb habe ich keinen Druck gespürt, wenngleich klar war, dass wir Gold gewinnen wollten und das vielleicht auch von uns erwartet wurde.

Wie fühlt es sich an, Olympiasieger zu sein?

Ich brauche noch einen Moment, um das alles zu realisieren. Ich muss die Gefühle noch sortieren, die da aufgekommen sind. Da oben zu stehen und die eigene Hymne bei Olympischen Spielen hören zu dürfen, ist der größte Moment bislang in meiner Karriere. Ich bin unheimlich glücklich, dass mit meinen drei Teamkollegen und Freunden gemeinsam genießen zu dürfen.

Sind die Emotionen mit denen aus den Träumen vergleichbar?

Ich habe mir im Vorfeld nicht so viel ausgemalt, weil ich es immer so mache, mich voll auf den Wettkampf zu fokussieren. Ich beschäftige mich nicht damit, was danach ist oder was außenrum passiert. Aber es ist jetzt schon etwas Außergewöhnliches.

Wie hat die Heimat an Ihrem Goldlauf teilgenommen?

Meine Familie und meine Freunde sind alle mitten in der Nacht in Deutschland aufgestanden, um mit vor dem Fernseher die Daumen zu drücken. Ich habe vor dem Rennen noch nie so viele Nachrichten auf mein Handy bekommen, in denen mir viel Erfolg gewünscht wurde. Da haben auch Leute mitgefiebert, mit denen ich ewig keinen Kontakt mehr hatte.

Sie setzen eine goldene Tradition fort.

Lampertheim, wo ich herkomme, ist ja nur eine kleine Stadt, aber da gab es schon ein paar Kanu-Olympiasieger. Für diese Stadt ist es eine tolle Sache und ich bin unheimlich stolz, dass wir so ein Ergebnis nach Hause gebracht haben.

Wie geht es in naher Zukunft weiter?

Die nächsten Wochen werde ich mein Paddel wohl nicht mehr so oft anrühren. Dann kommen die Deutschen Meisterschaften, die machen immer viel Spaß. Das ist wichtig für unsere Sportart, das machen wir für die Kleinen, für den Nachwuchs. Da fahre ich dann gegen die Jungs, die hier mit mir im Boot saßen. Ende August fliege ich zu einem internationalen Wettkampf und danach geht es in den wohlverdienten Urlaub.

Sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris das nächste große Ziel?

Bei uns wird jetzt auch der Zweier über 500 Meter olympisch, da könnte ich mit Max Rendschmidt an den Start gehen. Das haben wir uns schon so ausgemalt. Aber wie es auch kommt, die nächste ganz große Motivation wird Paris sein.