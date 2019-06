Von Joachim Klaehn

Heidelberg. Seit Gründung der Ruprecht-Karls-Universität 1386 ging es darum, einen geistigen Mittelpunkt zu finden, Wissenschaftler aus nah und fern anzuziehen und den Ruf Heidelbergs in die weite Welt hinauszutragen. Doch im Laufe der Jahrhunderte änderten sich die Perspektiven, Anforderungen und Bedürfnisse.

1954 fiel eine Grundsatzentscheidung im Senat der Universität, die Naturwissenschaften ins Neuenheimer Feld zu verlegen, während die Geisteswissenschaften ihre angestammte Heimat in der Altstadt behalten durften. Im Neuenheimer Feld entstand die sogenannte Campus-Universität, doch diese ist inzwischen an ihre baurechtlichen Grenzen gestoßen. Es geht wieder einmal um Kapazitäten, Nutzbarkeit und Zukunftsszenarien. Es geht um den "Masterplan" fürs Neuenheimer Feld. Oder man sollte es vielleicht zurückhaltender formulieren: um den langwierigen Prozess hin zu einer konkreten Umsetzung eines Masterplanes.

"Lebendiger Geist" ist gefragt und gefordert, soll der anvisierte große Wurf bis 2050 gelingen. Die Interessenslage ist divergent. Wissenschaftliche Einrichtungen, renommierte Institutionen wie das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und das Max-Planck-Institut, Unikliniken, der Heidelberger Zoo, das Tiergarten-Schwimmbad, der Olympiastützpunkt Rhein-Neckar, die Gelände und Gebäude mehrerer traditionsreicher Sportvereine sind in diesem Areal angesiedelt.

Viele Bürger, vor allem aus Neuenheim, Bergheim, Handschuhsheim und auch aus Wieblingen, äußern mehr oder weniger sachlich ihre Bedenken. Kommt es zum Verkehrsinfarkt? Ist die fünfte Neckarquerung eine probate Lösung oder nicht? Taugt eine Seilbahn als Option? Wie soll eine sinnvolle Nachverdichtung ausschauen? Was geschieht mit vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen? Finden Aspekte des Natur- und Klimaschutzes genügend Berücksichtigung?

Das gesamte Vorhaben gleicht einer Quadratur des Kreises, deshalb haben die drei Projektträger Universität, Land und Stadt vier Planungsbüros (Astoc, Heide, Höger und C.F. Møller) beauftragt, acht Entwürfe zu entwickeln. Inzwischen konzentrieren sich die Ateliers auf jeweils ein Modell. Am kommenden Mittwoch rauchen in Heidelberg erneut die Köpfe. Wo bleibt in diesem Labyrinth an Konzeptionen der Hochleistungs-, Leistungs- und Freizeitsport?

Die Sportszene, so viel lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt behaupten, hat sich in puncto Masterplan zusammengeschlossen und spricht mit einer Stimme. Institut für Sport und Sportwissenschaft (ISSW), Sportamt der Stadt Heidelberg, Olympiastützpunkt Rhein-Neckar und Sportkreis denken im Gesamtkontext klar an die Etablierung eines Sport- und Freizeitcampus, unter Berücksichtigung des Erhalts von Grünflächen als Outdoor-Anlagen sowie eines gemeinschaftlichen Nutzungskonzepts von Universität, Kommune und Leistungssport. "Wir arbeiten schon jetzt als Team sehr gut zusammen", sagt Frederik Borkenhagen, Geschäftsführer des ISSW, "und möchten uns noch besser vernetzen."

Man setze auf Synergieeffekte und eine aufeinander abgestimmte Nutzung, also generell auf eine bedarfsorientierte und bedarfsgerechte Optimierung. Beispiele gefällig? "Unser Gelände ist nicht umzäunt und liegt am Wochenende weitgehend brach", meint ISSW-Chef Borkenhagen, "Sport findet ja nicht nur Indoor statt." Eine Öffnung des Universitätsstadions hätte zweifellos einen Mehrwert.

In eine ähnliche Kerbe schlägt Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg. "Das Tiergarten-Schwimmbad ist von Anfang September bis Anfang Mai geschlossen. Vorstellbar wäre die Nutzung der Grünflächen", sagt Bartmann und verweist zusätzlich auf einen Feld-Nachbarn, "warum sollte im OSP nicht Freizeit- und Regenerationssport einen Platz finden?" Dagegen spricht nichts. "Auch der Leistungssport besteht nicht auf exklusive Nutzung seiner Flächen", ergänzt OSP-Leiter Daniel Strigel, "Kirchturmdenken war noch nie fürs große Ganze förderlich." Die Herausforderung bestünde darin, die Sport- und Freizeitflächen nicht nur zu bewahren, sondern auch "zu entwickeln".

Dies wiederum bedarf einer gewissen Kooperationsbereitschaft der im Neuenheimer Feld ansässigen Vereine, die verschiedenste Sparten bedienen. Der Heidelberger Tennisclub, der TSV und die DJK Handschuhsheim, der ASC Neuenheim, SV Nikar Heidelberg, USC Heidelberg, die TSG 78 Heidelberg und der SC Neuenheim sind aus der hiesigen Sportlandschaft nicht wegzudenken. "Es gilt die Devise: Dort wo Sport war, soll auch Sport bleiben", sendet der Sportkreis-Vorsitzende Gerhard Schäfer Entwarnungssignale aus, "und wenn nachverdichtet wird, dann müssen Ausgleichsflächen im Outdoor-Bereich geschaffen werden."

Schäfer, der ehemalige Oberstudienrat für Sport und katholische Theologie am Bunsen-Gymnasium und erfahrene Multifunktionär, nimmt die Belange des Sports sehr ernst. Der Netzwerker par excellence sitzt ferner als Vertreter im "Bündnis für Sport", einem parteiübergreifenden Aktionsbündnis, das sich in relevanten Themenbereichen wie Großsporthalle, Erweiterung des Kunstturnzentrums, Nutzung von Hallen auf Konversionsflächen und Masterplan Neuenheimer Feld engagiert einschaltet. Es kommt endlich Bewegung in die proklamierte Sportstadt am Neckar rein.

Abgesehen von allen planungsrechtlichen und verkehrstechnischen Überlegungen bietet gerade der Masterplan Neuenheimer Feld eine riesige Chance. Die Übergänge von Universität als Arbeitgeber, Forschungsareal und Campus, urbanen Visionen, Hochleistungs-, Hochschul-, Vereins-, Freizeit-, Gesundheits- und Inklusionssport sind fließend. Eine Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt sollte den Konsens fördern und geradezu beflügeln, eine Herkulesaufgabe mit vereinten Kräften tatsächlich zu meistern. "Eigentlich", sagt "Olympier" Daniel Strigel, "eigentlich ist die Sache klar: Urbanitätsforscher sehen zurecht Lernen, Forschen, Arbeiten, Wohnen, Gesundheit, Sport und Freizeit als ein Sinngefüge an."

Zwei Stolperfallen existieren freilich: Unter den insgesamt 81 Interessensvertretern, die das sogenannte Forum für den Masterplan bilden, besitzt der Sport gerade mal zwei Stimmen. Eine von Dr. Thomas Möllers, Stellvertretender Vorsitzender des SV Nikar Heidelberg (Schwerpunkt Triathlon). Möllers ist im Neuenheimer Feld als Chemiker beschäftigt und kennt deshalb die Verkehrssituation aus dem Effeff; und eine von Wolfgang Lachenauer, OSP-Präsidiumsmitglied, Ex-Basketballer und Botschafter eines Campus mit ganzheitlichem Ansatz nach amerikanischem Vorbild. Und: Ein neuer Gemeinderat wird nach dem unlängst absolvierten Kommunalwahlkampf mit den Grünen als stärkste Kraft und klarer Sieger über ein facettenreiches Großprojekt entscheiden. Ausgang ungewiss.

Zumindest die Repräsentanten des Sports sind sich total einig. Der Masterplan Neuenheimer Feld kann und soll kommen, wenngleich es viele Details und Interessenslagen unterschiedlicher Partner zu berücksichtigen gäbe, wie Sportamtsleiter Gert Bartmann hervorhebt.

Doch die Mission ist reizvoll, die Verantwortung riesig. Streng genommen hat ja die Zukunft der ältesten Universität Deutschlands bereits in deren Gründungsjahr 1386 begonnen.