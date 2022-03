Von Daniel Hund

Mannheim. Der SV Waldhof biegt in der Dritten Liga auf die Zielgerade ein. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 13 Uhr, in Zwickau sprach die RNZ mit Routinier Marc Schnatterer, 36.

Marc Schnatterer, es stehen noch sieben Spiele an, da kann man von der heißen Phase sprechen, oder?

Natürlich, mit jedem Sieg, den man jetzt holt, kann man sich weiter oben festbeißen. Wir hoffen, dass wir dann auch noch im absoluten Endspurt auf Tuchfühlung zur Spitze sind.

Wie ist die Ausgangslage des SVW?

Wir haben kein leichtes Programm. Wir müssen viermal auswärts ran, zweimal gegen direkte Konkurrenten. Wiesbaden ist auch schwer. In Spielen wie gegen Zwickau am Wochenende, das noch im Abstiegskampf steckt, wird dir auch alles abverlangt. Klar ist: Wenn wir gute Leistungen zeigen, können wir jedes Spiel gewinnen. Dafür müssen wir im Endspurt die nötige Konstanz reinbringen und schauen, was die Konkurrenz macht.

Sie haben mit Heidenheim schon viele wichtige und entscheidende Partien bestritten, auf was kommt es an?

Es ist jetzt für jede Mannschaft schwierig, weil es immer weniger Spiele werden. Man hat keine Chance mehr, etwas zu korrigieren. Wichtig ist, dass man selbstbewusst auftritt. Wir selbst befinden uns in der Verfolgerrolle, das ist nicht so verkehrt. Es gilt jetzt, im Windschatten dranzubleiben. Wir brauchen eine gewisse Balance zwischen Gier und Lockerheit. Sie kann uns tragen.

Zwickau ist ein unbequemer Gegner, zudem soll es dort schneien. Das sind nicht die besten Voraussetzungen.

(Lacht) Naja, wenn es schneien sollte, ist es schade, weil wir uns alle auf den Frühling freuen. Aber Zwickau muss auch bei diesen Bedingungen spielen. Es wird so sein, dass Zwickau gegen etwas spielt und wir für etwas. Das ist vom Kopf her schon ein Unterschied, das müssen wir für uns in einen positiven Aspekt umsetzen. Es gilt über den Kampf ins Spiel zu finden.

Der Rückzug von Türkgücü München hat die Dritte Liga durcheinander gewirbelt. Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein großer Skandal. Ganz ehrlich, wie kann so etwas passieren? Von der Liga aus hätte es meiner Meinung nach gar nicht erst soweit kommen dürfen. Das ist die eine Sache. Die andere: Es ist eine Frechheit bei solchen Investoren-Geschichten, dass wenn man das Sportliche nicht erreicht, einfach mal den Laden abschließt. Man hat da eine Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und seinen Spielern. Die haben auch Familie. Es ist wirklich ein großes Dilemma, was da passiert ist. Man kann nicht einfach sagen, ich beende das jetzt hier, mache es mir gemütlich und mir geht’s gut. Unverantwortlich ist das.

Bislang haben Sie sich nicht entschieden, ob Sie noch ein Jahr beim SVW dranhängen. Cedric Schmidt, der am Alsenweg als Physiotherapeut arbeitet, hat der RNZ gesagt, dass Sie für Ihre 36 Jahre noch unglaublich fit wären. Daran sollte es nicht scheitern.

Ich bin da ehrlich: Momentan gibt es noch keine Entscheidung. Fit bin ich, ich habe auch in diesem Jahr nur in wenigen Einheiten gefehlt. Es ist ja immer auch ein beidseitiges Ding. Ich muss für mich entscheiden, was das Beste ist – und der Verein für sich. Einen Austausch gibt es bereits, das ist auch kein Geheimnis. Es ist aber noch nicht so, dass man sagen könnte, es würde in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen. Von meiner Seite aus ist wirklich alles möglich, dass ich noch ein Jahr spiele oder vielleicht auch, dass ich mir den größten Nagel überhaupt besorge und damit die Kickschuhe an die Wand hänge. Mit 36,5 Jahren muss man sich das durch den Kopf gehen lassen. Die Familie hat auch vieles verändert.