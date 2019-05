Von Christoph Ziemer

Mannheim. Rein optisch erinnert Nikki Johnstone an Hollywood-Schauspieler Charlie Sheen. Was ihn wie letztes Jahr in Berlin allerdings nicht daran hindert, im Elvis-Presley-Kostüm auch einmal einen kompletten Marathon zu bestreiten - inklusive Perücke. Die Marathonstrecke ist seine Bühne, Rock’n’Roll betreibt der Schotte gerne auf der Laufstrecke. Die sportliche Herausforderung, die das Elvis-Double am Samstag zu meistern hatte, war allerdings eine harte Nuss. Als Mitfavorit war der Titelverteidiger nach Mannheim gereist, musste sich am Ende nach einem harten Zweikampf allerdings dem Belgier Firaa’ol Eebbisaa Nagahoo geschlagen geben.

Auch im Frauen-Rennen gab es eine neue Siegerin. Dioni Gorla entthronte Titelverteidigerin Merle Brunnée. Foto: vaf

Sehr nett sei sein Gegner gewesen, verriet der Vorjahressieger nach dem Lauf: "Er hat mich immer wieder mit "Come on" angefeuert und gepusht. Für einen Schotten war das Laufwetter heute aber perfekt: Leicht kühl, etwas windig." Bis Kilometer 40 liefen die beiden Kontrahenten ein einsames Rennen an der Spitze - dann aber setzte sich der ehemalige Äthiopier, der als Flüchtling vor ein paar Jahren über Kenia nach Belgien kam, eindrucksvoll vom Titelverteidiger ab. In 2:23:55 Stunden nahm er Johnstone am Ende über eine Minute ab.

Während dem Schotten der Nieselregen und Wind nichts anzuhaben schien, hatte Eebbisaa Nagahoo, der bei seinem bislang einzigen Mannheim-Start 2016 als Zweiter ins Ziel kam, mehr Probleme mit den Wetterbedingungen: "Ich laufe viel lieber bei Hitze. Das war schon etwas schwierig", gab der Sieger zu. Und sah dabei so erschöpft aus als hätte er kurz Brötchen an der Tankstelle geholt: "Nikki und ich haben uns an der Spitze abgewechselt, das hat es uns schon deutlich einfacher gemacht." Sein Erfolgsrezept? Klingt so einfach wie schlüssig: "Als ich losgelaufen bin, habe ich mich einfach entschlossen, zu gewinnen."

Firaa’ol Eebbisaa Nagahoo aus Belgien gewann mit über einer Minute Vorsprung. Foto: vaf

Michael Chalupsky war dagegen nicht mit Siegambitionen nach Mannheim gekommen, überzeugen konnte der Sieger des Heidelberger Halbmarathons aber auch über die volle Distanz. In 2:30:19 Stunden lief der Athlet der TSG 78 Heidelberg weit schneller als gedacht - trotz der ungewohnten Dämmerung im letzten Renndrittel. "Dass ich so locker eine 2:30-er-Zeit laufe, kann ich kaum fassen", wunderte sich der Vierte. "So langsam glaube ich auch an die 2:25-Marke in Berlin im September."

Natürlich war auch Heidelberg-Siegerin Lena Wirth in Mannheim am Start - wenn auch "nur" beim Halbmarathon. Im bislang wohl erfolgreichsten Jahr ihrer Laufkarriere gelang der Heidelbergerin in überlegener Manier zum ersten Mal das Double. "Eigentlich müsste ich jetzt ja meine Karriere beenden", grinste die Siegerin über die Halbdistanz. Bei den Herren gewann Favorit Raoul Jankowski.

Titelverteidigerin Merle Brunnée lief beim Marathon erneut ein starkes Rennen - musste sich aber der Vorjahresdritten Dioni Gorla geschlagen geben. Die Lebensgefährtin von Nikki Johnstone kam bei ihrem ersten Sieg in Mannheim am Ende mit dem Wetter einfach besser zurecht - und blieb in 2:59:21 Stunden als einzige Läuferin unter der magischen 3-Stunden-Marke. "Ich habe mich immer wieder umgeschaut, am Ende wurde es immer schwerer und ich immer langsamer", sagte die im Ziel leicht fröstelnde Griechin: "Dass ich die Strecke hier gut kenne, war bestimmt nicht von Nachteil."

Für Johnstone war Mannheim bereits der siebte Marathon in diesem Jahr. "Ich kann es einfach nicht lassen, ich liebe das", berichtet der Vorjahressieger, der 2019 unter anderem in Zürich und Madeira startete. Nächstes Jahr möchte der Sport- und Englischlehrer aus Neuss gerne wieder kommen. Doch nun steht schon nächstes Wochenende in Gelsenkirchen der nächste Marathon an. Eines ist klar: Elvis lebt.