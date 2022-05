Von Jürgen Berger

Mannheim. Merle Brunnée genoss die letzten Meter vor dem Rosengarten unter dem Applaus der Zuschauer in vollen Zügen. Die Heidelberger Ärztin vom engelhorn sports Team der MTG Mannheim strahlte beim Zieleinlauf trotz der Strapazen über das ganze Gesicht. "Ich habe die Zeit geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Mein Plan ist aufgegangen", sagte die 27-jährige Siegerin des SRH Dämmer-Marathons kurz darauf, ehe sie nach einer Flasche Wasser griff.

Die Duathlon-Weltmeisterin schaffte die Strecke in 2:57:18 Stunden – und setzte sich souverän vor ihrer Teamkollegin Juliana Böhm (3:07:52) und Talianna Schmidt (3:09:56/Sport Löwen Baden) durch.

Die Doppelrunde durch Mannheim war ganz nach Brunnées Geschmack. "Die Strecke hat mir sehr gut gefallen, ich konnte meinen Laufrhythmus gut halten und mag es, wenn ich geradeaus laufen kann", erklärte die in Bremen aufgewachsene Mannheim-Siegerin von 2018. Ein Lob hatte sie auch für die Stimmung beim Dämmer-Marathon nach zweijähriger Corona-Pause parat: "Ich hatte Gänsehaut." Angetrieben von ihrem Tempomacher Michael Chalupsky (engelhorn sports Team - TV Schriesheim) enteilte Brunnée der Konkurrenz. "Wir sind ein eingespieltes Team, seine Unterstützung macht es auch mental leichter", dankte sie Chalupsky für die Unterstützung. Bereits im Oktober 2021 hatte dieses "Experiment", wie es Brunnée bezeichnete, in München funktioniert.

Aktuell bekommt die angehende Fachärztin für Radiologie das Rad- und Lauftraining für den Duathlon "gut unter einen Hut". Und der nächste Saisonhöhepunkt steht auch wieder in ihrer Spezialdisziplin auf dem Programm. "Ich starte im Juli bei den World Games in den USA", verriet die 27-Jährige am späten Samstagabend – und strahlte beim Gedanken an die wichtigsten Wettkämpfe der nicht-olympischen Sportarten in Birmingham/Alabama wieder über das ganze Gesicht. Bei der Pressekonferenz saß Männer-Sieger Simon Stützel neben ihr und hörte interessiert zu. Der Karlsruher betreibt eine Agentur, die jungen Sportlern Stipendien für US-Universitäten vermittelt. Auch der 35-jährige Karlsruher, der in Mannheim studiert hat, erfüllte sich diesmal einen Traum. "Ich wollte immer unbedingt hier starten, doch hat es in den vergangenen Jahren nie in meine Planung gepasst", sagte der viermalige Gewinner des Baden-Marathon, der in der Quadrate-Stadt am Ende in 2:28,41 Stunden ein einsames Rennen an der Spitze ins Ziel brachte.

Mit umgedrehter Baseball-Kappe auf dem Kopf machte der Läufer der LG Region Karlsruhe nach dem Zieleinlauf eine Siegerpose nach der anderen und freute sich riesig. "Es war eine besondere Herausforderung, ich laufe gerne bei 10 Grad weniger", erklärte der Favorit und ergänzte: "Von der Stimmung hier kann sich Karlsruhe etwas abschneiden. Das war vor allem in Seckenheim super. Die Strecke ist richtig schnell." Norman Korff (m3-hpc/LSV Ladenburg) wurde in 2:36:33 Stunden Zweiter, Maximilian Langer in 2:43,03 Dritter.

7183 Teilnehmer waren nach der Corona-Pause in allen Kategorien am Start. "Wir hatten noch 600 Nachmeldungen. Das war super", berichtete Christian Herbert, der Geschäftsführer des Veranstalters M3. Das Lob der Gewinner für seine Veranstaltung tat ihm gut. "Die Doppelrunde durch Mannheim ist vom Aufbau eine Herausforderung. Unser Konzept hat aber gut funktioniert", berichtete Herbert.

Ob es bei der nächsten Auflage dann wieder durch Ludwigshafen gehen wird, ließ er offen. "Ich gehe davon aus, dass sich bei den Infrastrukturkosten nichts ändern wird. Es bleibt teuer. Das ist eine Problematik, mit der sich viele Marathonveranstalter auseinandersetzen müssen", sagte er. Der Dämmer-Marathon sei "stabil aufgestellt". Auf 600.000 bis 700.000 Euro belaufen sich laut Herbert die Kosten. "Mit Ludwigshafen sind es mindestens 100.000 Euro mehr", so Herbert, der sich sicher ist, mit der Doppelrunde in diesem Jahr "die wirtschaftlich und sportlich richtige Entscheidung" getroffen zu haben.