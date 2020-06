Mannheim. (jbn) Mit viel Verspätung beginnt der Badische Rennverein Mannheim-Seckenheim an Fronleichnam die Saison 2020. Die Corona-Pandemie verhinderte zwei geplante Veranstaltungen, doch nun kann es auf der Waldrennbahn mit Genehmigung der Behörden und unter strengen Hygiene- und Abstandsvorschriften losgehen. Allerdings: Zuschauer sind zu den Geister-Rennen ebenso wenig zugelassen, wie die Besitzer der Pferde. Dabeisein und Wetten kann man trotzdem. Ein Link dazu findet sich auf www.badischer-rennverein.de

Dies ändert aber nichts am sportlichen Geschehen. Da die gerade in Mannheim beliebten Hindernisrennen derzeit nicht ausgeschrieben werden, konzentriert sich das Interesse auf die Flachrennen. Für die neun Prüfungen wurden 91 Galopper als Starter angegeben. Zwei Ausgleich III-Prüfungen rücken in den Fokus.

Einer hat es mit zwölf Teilnehmern in sich. Im "No to Racism-Rennen" befindet sich eine Stute namens Sternjuwel, trainiert von Markus Klug im Gestüt Röttgen und geritten von Maxim Pecheur. Beide Aktive stammen aus dem Südwesten. Klug lebte vor seinem Wechsel nach Köln-Heumar in Rastatt und betreute seine Pferde im nahen Iffezheim.

Pforzheim ist die Geburtsstadt von Maxim Pecheur, der in Saarbrücken aufwuchs und seine Ausbildung teils in Iffezheim absolvierte. Längst zählt er zur Spitze der deutschen Jockeys. Sternjuwel scheint in der Tat ein vierbeiniges Juwel zu sein. Fünf Starts, zwei Siege und drei zweite Plätze in ihrer bisherigen Laufbahn sprechen für sich. Mit starker Form kommt Bottleofsmoke (Lukas Delozier) nach Seckenheim. Der Wallach hat vor gut einem Jahr hier gewonnen und war zuletzt Dritter in München. Gleich vier Pferde wird Marco Klein an den Ablauf bringen. Stalljockey Tommaso Scardino sitzt im Sattel von Future Hollow. "Der Hengst hat super gearbeitet", sagt Klein.

Die Tipps für den Frühjahrs-Renntag (erster Start um 15.30 Uhr): 1. Rennen: Airhorse One – Landbaron - Orihime; 2. Rennen: Heatherdown – Irukandji – Any Smile; 3. Rennen: Spirit of Success – Asifa - Karena; 4. Rennen: Showdance Kid – Molly Massimo - Earl; 5. Rennen: Arromanches – Shadow Sadness – Don Vito; 6. Rennen: Thunder Light – Medaillon - Sarayu; 7. Rennen: Sternjuwel – Bottleofsmoke – Future Hollow; 8. Rennen: Quiet Waters – Incorruptible - Saxone; 9. Rennen: Charlie’s Dreamer – Hurricane Harry - Furous.