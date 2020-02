Von Joachim Klaehn

Mannheim. Manchmal sind Veränderungen einfach notwendig. Den SportAward Rhein-Neckar gibt es seit 2010 – und bislang fand er alle zwei Jahre immer in Heidelberg statt. Die ersten drei Male bildete der Königssaal des Schlosses die Kulisse für die regional verankerte Sportlerwahl, doch mit 320 Plätzen waren die Möglichkeiten für eine Gala begrenzt. 2016 und 2018 zogen die Organisatoren in die Heidelberger Stadthalle um, was auch maßgeblich mit der veranstaltenden Eppelheimer Agentur S.I.M. Marketing zusammenhing. Gründerin und Inhaberin Simone Schulze und Projektleiter Frank Schlageter sorgten für einen peppigeren, unterhaltsamen Rahmen. Nun wird am 23. November also die insgesamt sechste Auflage steigen, gleichzeitig die dritte Version des erfahrenen Duos Schulze/Schlageter.

Auf diesen SportAward 2020 dürfen sich alle Protagonisten, Unterstützer und Fans des facettenreichen Sports besonders freuen. Denn von den Leitmotiven her ist kaum ein würdigerer Rahmen denkbar. Der SportAward, gewissermaßen ein lockeres Stelldichein der Stars, Sternchen und Ehrenämtler, das auf einer gelungenen Mischung aus Profi-, Hochleistungs- und Amateursport basiert, zieht in ein schickeres, neues Wohnzimmer um, nämlich ins Congress Center Rosengarten Mannheim, wie am Montag bei einer Pressekonferenz im dortigen Jazz- und Musikclub "Ella & Louis" bekannt gegeben wurde.

Triathletin Laura Philipp, die Hawaii-Vierte von 2019, lauscht als Publikumsgast entspannt den Informationen zum „Sport-Oscar“. Fotos: pix

Bastian Fiedler (40), seit 1. Januar alleiniger Geschäftsführer der mannheim: congress GmbH, machte keinen Hehl daraus, dass die Verleihungszeremonie der "Sport-Oscars" der Metropolregion Rhein-Neckar in der zwischen 1900 und 1903 gebauten Jugendstil-Festhalle bestens aufgehoben ist. "Der Sport ist ein verbindendes Element in unserer Gesellschaft", sagte Eishockey-Anhänger Fiedler, "und ein SportAward fehlte noch in unserem Portfolio."

Nun also der Mozartsaal (Kapazität bis zu 2 400 Plätzen) als Veranstaltungsort und gute Stube des Hauses. Es ist zugleich der Vorstoß in eine neue Dimension, ein Quantensprung, zumal bei der letzten Gala 2018 gerade mal 700 Gäste dem sportlichen Ruf in die erneuerungsbedürftige Stadthalle gefolgt waren. Heidelbergs OB Prof. Eckart Würzner (59), zugleich Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar, kann den Ortswechsel verschmerzen: "Ich freue mich darauf, weil der Rosengarten deutlich mehr Kapazität bietet. Wir haben hier in der Region ein breites Spektrum an Sport, übrigens auch 60 Bundesliga-Teams in 30 verschiedenen Sportarten. Das ist schon gewaltig."

Schauspieler Samuel Koch wird am 23. November die Rolle des Laudators übernehmen. Fotos: pix

Natürlich soll es im Olympia-Jahr möglichst viele Medaillen regnen. Für das Team Tokio ist der Award auch die offizielle Welcome-back-Party – eingerahmt von den Programmpunkten Get-together, Verleihung, Live-Entertainment, Feiern mit DJ und Cocktailbar. Das bewährte Konzept wird im Kern beibehalten. Für den Komplettpreis in Höhe von 69, 79 oder 89 Euro kann "König Kunde" live dabei sein, die Sportler(innen) sind zum "Anfassen" und mischen sich ungezwungen unters Publikum, ohne VIP-Bereich oder sonstigen Schnickschnack. "Meine grundsätzliche Haltung ist immer die, keiner steht über dem anderen", sagte "Hoffes" Stammtorhüter Oliver Baumann (29), der 2018 gemeinsam mit der Mannschaft den "Oscar" abräumte, "Champions League hin oder her, wir sind alle gleich." Dies unterstrich TSG-Präsident Peter Hofmann (60), der sich trotz seiner diagnostizierten Leukämie-Erkrankung den Besuch der Informationsveranstaltung nicht nehmen ließ: "Sport verbindet Menschen und hilft in allen Lebenslagen."

Beeindruckend war auch das Statement von Schauspieler und Ex-Spitzenturner Samuel Koch (32), der sich 2010 in der Fernsehshow "Wetten, dass ...?" schwer verletzte, seitdem ein Leben als Tetraplegiker meistert und für den 23. November als einer der namhaften Laudatoren gewonnen wurde. "Mein erinnertes Leben hat in einem Wettkampfgefüge stattgefunden, was mir noch heute auf der Bühne hilft", sagte das Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Bei Kochs Laudatio sind sensible, nachdenkliche und geschliffene Worte zu erwarten, passend zu einem würdigen SportAward 2020.

Info: Tickets gibt es ab sofort unter www.sportawardrheinneckar.de oder telefonisch unter 0351-30708010. Garderobe, Speisen und Getränke sowie ein Gastgeschenk sind am 23. November (Einlass ab 17.30 Uhr) im Eintrittspreis enthalten. Seit Montag existiert ferner einen Early-bird-Rabatt von zehn Euro auf alle Karten, gültig mit dem Gutscheincode: earlybird20 bis zum 31. März 2020.