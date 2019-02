Von Michael Wilkening

Mannheim. Das erste Date gab schon einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden 25 Jahren folgen sollte. Das neue Fußballstadion war schön, ein echter Hingucker, aber es brachte dem Verein kein Glück, der mit und durch die neue Arena eigentlich den Sprung in die Bundesliga schaffen wollte. Bei der Eröffnung am 25. Februar sorgten 27.000 Zuschauer für eine imposante Kulisse, als der SV Waldhof in der 2. Liga auf Hertha BSC Berlin traf. Das Spiel war spannend, die Mannheimer spielten gut und führten verdient mit 2:0, als die Fans die ersten Jubelgesänge anstimmten. Am Ende der 90 Minuten stand es 2:2-Unentschieden - alle Beteiligten waren begeistert von der neuen Spielstätte, aber eben nicht beglückt vom Resultat.

"Das war ein großartiges Erlebnis" sagt Norbert Hofmann. Der gebürtige Mannheimer stand vor 25 Jahren auf dem Platz, als das Carl-Benz-Stadion eingeweiht wurde und ist heute noch oft zu Gast auf den Tribünen der Arena. Hofmann stammt aus dem Stadtteil Schönau und absolvierte mehr als 200 Profieinsätze für die Blau-Schwarzen. Der filigrane Mittelfeldspieler war noch ein Kind und kickte auf den Bolzplätzen im Mannheimer Norden herum, als in der Quadratestadt erbittert um das neue Stadion gestritten wurde.

Bereits 1987 fasste der Gemeinderat den Beschluss des Umbaus des alten Rhein-Neckar-Stadions, doch erst knapp fünf Jahre später konnte mit dem Bau begonnen werden. Erst vor dem Verwaltungsgerichtshof setzt sich die Stadt gegen Anwohner aus Neuostheim durch, die wegen der hohen Lärmbelästigung gegen die geplante Arena geklagt hatten.

Es war ein langer und intensiver Streit, weil die Bewohner Neuostheims Angst hatten, alle zwei Wochen gestört zu werden, wenn der SV Waldhof in der Bundesliga das Carl-Benz-Stadion füllt. Die Sorge erfüllte sich nicht, denn Mannheim erlebte in der Arena ganze neun Bundesliga-Partien - und die absolvierte nicht der SVW, sondern die TSG Hoffenheim. Die hatte nach ihrem Aufstieg im Frühjahr 2008 kein bundesligataugliches Stadion und spielten in der Hinrunde deshalb in Mannheim.

Ohne Niederlage verließen die Kraichgauer ihre Wahlheimat damals und gaben der Stadt ein Gefühl dafür, was Bundesliga-Fußball in Mannheim bedeuten könnte. Der SV Waldhof kam leider nicht in den Genuss.

Große Spiele gab es im zurückliegenden Vierteljahrhundert mit Beteiligung der Blau-Schwarzen trotzdem, wenngleich viele von ihnen keine Pflichtspiele waren. 1999 spielte der ruhmreiche FC Barcelona in Mannheim vor, Kapitän der Katalanen war damals Pep Guardiola. Die Weltstars aus Barcelona traten gegen den damaligen Zweitligisten an, ab 2003 gab es im Carl-Benz-Stadion nur noch Amateurfußball zu sehen. Nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Liga und einem Lizenzentzug für die 3. Liga schafften es die Mannheimer nicht mehr aus dem Amateurbereich heraus.

Immer wieder schafften es die Waldhöfer aber, die Massen zu mobilisieren. Im Juni 2011 kamen mehr als 18.000 Zuschauer und sorgten damit für einen Besucherrekord in der 5. Liga, als der SVW mit einem 6:0 gegen den FV Illertissen der Aufstieg aus der Ober- in die Regionalliga gelang. Nach einigen Jahren, in denen sich selten mehr als 4000 Zuschauer bei den Heimspielen einfanden, zeigte sich am "Feiertag" für den SVW, dass die Arena ihre Berechtigung haben kann.

"Ich finde besonders die Energie beeindruckend, die im Stadion herrscht", sagt Bernhard Trares. Der Bensheimer spielte 2001/02 ein Jahr lang in der 2. Liga für den SVW und ist seit Januar 2018 Trainer der Waldhöfer. Der Fußballlehrer war im vergangenen Mai dabei, als das Carl-Benz-Stadion bundesweit negative Schlagzeilen machte, weil das Aufstiegsspiel gegen den KFC Uerdingen nach Fankrawallen abgebrochen werden musste. "Dennoch war dieser Tag bis zur 75. Minute meine beste Erfahrung in diesem Stadion", erklärt Kevin Conrad.

Der Kapitän des SV Waldhof hofft darauf, dass es bald wieder einen Feiertag in dem Stadion gibt, das vor 25 Jahren gebaut wurde, um Bundesliga-Fußball in Mannheim zu ermöglichen. Inzwischen würde schon ein Aufstieg in die 3. Liga reichen, um die Fans zu elektrisieren. Das Carl-Benz-Stadion hätte es verdient - und wird aufwendig modernisiert. Ein Vierteljahrhundert nach dem ersten Date bedarf es einer Aufhübschung.