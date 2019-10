Von Christoph Ruf

Mannheim. Bei einer Diskussionsveranstaltung mit Fußballfans bekamen Uwe Stahlmann und Dirk Herzbach vergangene Woche in Mannheim viel Applaus. Das ist nicht selbstverständlich, wenn ein für Fußball-Polizeieinsätze zuständiger hoher Beamter im Innenministerium und ein Einsatzleiter über Fußball sprechen. Allerdings ließen beide durchblicken, dass sie den bei Fans als populistischer Scharfmacher geltenden Chef der Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, ("Wer ins Stadion geht, begibt sich in Lebensgefahr") als einen personifizierten Imageschaden für die Polizei betrachten.

Die aus Talkshows bekannten "platten Parolen", spiegelten nicht die Realität wider, so Stahlmann, der privat gerne die Spiele des VfB Stuttgart besucht und nicht widersprach, als Waldhof-Fans die Ansicht äußerten, dass die 90er Jahre weit gefährlicher gewesen seien als die Gegenwart. Fan-Ausschreitungen seien damals allerdings kein Talkshow-Thema gewesen. "Wir haben vor allem eine mediale Lage", so Stahlmann, der in diesem Zusammenhang ein positives Fazit der "Stadionallianzen" zieht, die seit zweieinhalb Jahren im Ländle praktiziert werden: "Vor jedem Spiel treffen sich Polizei, Ordnungsdienst, Kommune und die Vereine mit ihren Fan- und Sicherheitsbeauftragten und entwickeln ein gemeinsames Spieltagskonzept." Hier gehe es darum, "das hohe Sicherheitsniveau zu halten und gleichzeitig den Einsatz von Polizeikräften zu verringern."

Den Eindruck vieler Stadionbesucher, wonach bei den Spielen oft zu viele Polizeikräfte Dienst tun, teilt Stahlmann dabei: "Wenn laut einer Studie alle Befragten, egal, ob Fanszene, Vereine oder Zuschauer, sagen, dass an den Spieltagen zu viel Polizei da ist, muss man sich hinterfragen." Zumal die Zahlen in Baden-Württemberg in krassem Gegensatz zu der landläufigen Meinung stehen, es sei gefährlich, ein Fußballspiel zu besuchen: "Wir haben über die Jahre hinweg zwischen 0,5 und einem Verletzten pro Spiel in den ersten drei Ligen und im Schnitt etwa fünf Straftaten pro Spiel. Im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen ist das sehr niedrig." Eine Erkenntnis, aus der im Ministerium die entsprechenden Schlüsse gezogen wurden. "Wir haben seit Einführung der Stadionallianzen 35.000 Einsatzstunden eingespart, das sind nahezu 20 Prozent." So sei die Partie Stuttgart-Frankfurt jahrelang als Hochrisikospiel eingestuft worden. "Jetzt arbeiten wir da mit der Hälfte der Kräfte." Bei Hoffenheim-Leverkusen kam man zuletzt mit 65 statt wie früher mit 110 Kräften aus. Dass es nicht einen einzigen Zwischenfall gab, wundert Stahlmann nicht: "Weil wir uns mit der Fanseite und dem Verein enger abstimmen, können wir die Kräfte zielgerichteter einsetzen."

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass im Südwesten die Quadratur des Kreises gelang: Bei den Fußballspielen kommt es nicht zu mehr Straftaten, und die freigewordenen Einsatzkräfte können sich um andere Aufgaben kümmern. Zuletzt ist die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen deutlich gestiegen, heißt es im Innenministerium. Ein direkter Zusammenhang mit den Stadionallianzen sei nicht beweisbar - aber nicht unwahrscheinlich.