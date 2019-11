Von Tillmann Bauer

Mannheim. Es war ein symbolisches Bild. Als am Donnerstagabend um kurz vor 22 Uhr – die zuvor ausverkaufte SAP Arena war schon fast komplett geleert, es standen nur noch vereinzelt Autogrammjäger im Hallenbauch – bereits die zwei Säuberungsmaschinen über dem blauen Boden ihre Kreise zogen, auf dem zuvor ein unglaubliches Handballspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel stattfand, das die Badener euphorisch mit 26:25 für sich entschieden, schwang sich Patrick Groetzki über eine der noch letzten nicht abgebauten Werbebanden, um in den Kabinengang zu gelangen, und landete sicher auf dem feuchten Untergrund. Die Löwen hatten gegen den Rekordmeister anfangs große Mühe, sie kamen phasenweise mal wieder aus dem Gleichgewicht – aber sie rutschten, anders als zuletzt, nicht aus.

„Diesmal hatten wir vielleicht auch das Glück am Ende auf unserer Seite“, sagte Groetzki. Nachdem in Erlangen, Hannover und Berlin jeweils die letzte Spielminute für die Löwen eher suboptimal lief, schaffte man es diesmal – mit der Lautstärke der 13.200 Fans im Rücken – die Partie zu den eigenen Gunsten zu entscheiden. „Es war verdammt wichtig, dass wir wissen, dass wir es können“, sagte Mikael Appelgren. Der Schwede wurde zu Recht zum Mann des Abends gewählt, nicht nur, weil er den letzten Wurf von Kiels Superstar Domagoj Duvnjak hielt, sondern auch, weil er schon davor der entscheidende Faktor war, dass die Löwen diese kuriose Partie gleich zweimal drehen konnten. Die Szenen nach dem Abpfiff glichen dem Gewinn einer Meisterschaft – der Lärm, der von den Rängen schallte, war gewaltig. Die Erleichterung, die von den Löwen abfiel, war riesig.

Andy Schmid – wer auch sonst – sprach im Kabinengang das aus, was alle spürten: „Ich habe mich zwischenzeitlich gefühlt, als hätten wir die Meisterschaft gewonnen.“ Der Schweizer, der zum Kapitänstrio der Badener gehört, sprach von einer Erlösung. Es sei zwar jetzt nicht alles gut, davor sei aber auch nicht alles schlecht gewesen. Fest steht, dass dieser brisante Abend einige Erkenntnisse aufzeigte.

„Wir können eine überragende Abwehr spielen, wir können einen überragenden Angriff spielen“, sagte Schlussmann Appelgren: „Unsere schwachen Phasen dürfen nur nicht so lang sein.“ Denn bei diesem Duell war interessant zu sehen, dass die Löwen-Deckung mit nur einem Abwehrspezialisten, wie sie Trainer Kristjan Andresson am liebsten praktizieren lässt, überhaupt nicht funktionierte. Erst, als der Coach reagierte und die beiden Abwehr-Kanten Ilja Abutovic und Gedeon Guardiola gemeinsam im Innenblock brachte, war plötzlich der Zugriff da. „Wir haben einen unglaublichen Charakter gezeigt“, strahlte Andresson. Der sonst so ruhige Übungsleiter war beeindruckt, welche Wucht von den Tribünen kam – schließlich war es sein erstes Heimspiel beim zweifachen deutschen Meister, das er in einer ausverkauften Halle bestreiten durfte: „Ohne die Zuschauer hätten wir nicht gewonnen.“

Euphorie hin oder her – was bedeutet dieser Sieg nun für den weiteren Saisonverlauf? „Eigentlich nur, dass wir keine zehn Minuspunkte, sondern weiterhin acht haben“, lachte Groetzki: „Die Saison läuft bisher ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Das Potenzial steckt in der Mannschaft, wir rufen es nur zu selten ab.“ Nach der steilen Abfahrt in den vergangenen Wochen scheint die Löwen-Achterbahn nun wieder eine Kurve nach oben zu machen. Also gut anschnallen.