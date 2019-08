Fußballprominenz zu Gast in Nußloch: Anfang des Jahres gewannen die Talente des FC Bayern München - hier im Duell mit dem VfB Stuttgart - das Turnier. Foto: privat

Von Wolfgang Brück

Nußloch. Scout ist kein Beruf für Schwätzer. Wer in den Stadien unterwegs ist, um Talente auszuspähen, sollte verschwiegen sein. Deshalb mag Gunnar Hesse auch nicht gerne über seine Tätigkeit für die Nachwuchs-Abteilung beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt reden. Da der 50-jährige Nußlocher, der jetzt mit seiner Familie in Graben-Neudorf zu Hause ist, aber ein netter Mensch ist, verriet er der Rhein-Neckar-Zeitung, dass in seinem Telefonbuch über tausend Kontakte gespeichert sind. Hesses Netzwerk umfasst ganz Europa.

Das ist für den FV Nußloch ein Glücksfall. Dem Fußball-Kreisligisten ist es jetzt gelungen, einen Coup zu landen. Beim 15. Libella-Masters-Cup für U 14-Mannschaften am 4. Januar nächsten Jahres wird ein Hauch von Anfield Road durch die Olympiahalle wehen. Das Teilnehmer-Feld ist wie gewohnt prominent, durch den FC Liverpool wird es weiter aufgewertet.

Stephan Anweiler ist begeistert: "Es ist sensationell, dass eine Jugend-Mannschaft des amtierenden Champions League-Siegers zu uns nach Nußloch kommt." Der 35-jährige Außendienstler wurde zwar gerade als Trainer des VfB St. Leon II Meister der B-Klasse, doch nicht nur wegen seines Vaters Peter, dem langjährigen FV-Vorsitzenden, ist er tief in Nußloch verwurzelt. Als Hallensprecher sorgt er für gute Stimmung beim Libella Cup.

Einfach war es nicht, die "Mini-Reds" nach Nußloch zu lotsen. Über Monate wurden Mails ausgetauscht. "Es dürften so 40 bis 50 gewesen sein", erinnert sich Gunnar Hesse.

Der Champions League-Gewinner stellte Bedingungen. Sogar die Olympiahalle wollten die Engländer - safety first - im Vorfeld inspizieren. Hotel, Essen und auch die Flüge müssen bezahlt werden. "Das kostet schon ordentlich Geld", sagt Gunnar Hesse. "Der Libella-Masters-Cup jährt sich zum 15. Mal", so Stephan Anweiler, "wir wollen den Zuschauern was bieten."

Vielleicht hing es auch ein bisschen mit dem schönen Heidelberg und dem Schloss zusammen, dass nach einigem Hin und Her die Zusage kam. Ganz sicher aber weckten die namhaften Konkurrenten das Interesse. Bayern München und Borussia Dortmund werden beim Jubiläums-Cup dabei sein, dazu Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, der Karlsruher SC, der 1. FC Köln, Bayer Leverkusen Hannover 96, der FC Brügge aus Belgien, natürlich 1899 Hoffenheim und der SV Sandhausen sowie die Mannschaft des Gastgebers. Die Zusage eines weiteren ausländischen Teilnehmers steht noch aus. Der Sieger eines Qualifikations-Turniers komplettiert das Feld.

Der FC Liverpool ist der bisher namhafteste Gast unter vielen bekannten Namen. Brondby Kopenhagen war schon da, Slavia Prag, die Grasshopper Zürich, der KV Mechelen und der FC Basel. Bei der Verpflichtung von Juventus Turin half Hesse, der beim FV Nußloch Fußball spielte und später zum Landesligisten TSG Rohrbach wechselte, der Erfahrungen in der Nachwuchsabteilung des Karlsruher SC beim späteren Cheftrainer Markus Kauczinski sammelte, der Zufall.

Hesse begleitete seine Tochter Tamara, die Rhythmische Sportgymnastik betreibt, zu den Deutschen Meisterschaften nach Berlin. Dabei erfuhr er, dass die Junioren des italienischen Rekordmeisters gerade in der Hauptstadt waren. Er setzte sich in ein Taxi und fuhr hin. 2015 war "Juve" Stargast in der Olympiahalle.

FC Liverpool, Juventus Turin, Bayern München, Borussia Dortmund: Gibt es überhaupt noch eine Steigerung? Gunnar Hesse verrät: "Wir waren auch schon am FC Barcelona dran. Bisher hat es nicht geklappt. Aber wer weiß ..."