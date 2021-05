Von Eric Schmidt

Sinsheim. Das Beste kommt zum Schluss. Oder aber das Schlimmste. Wenn an diesem Wochenende der letzte Spieltag in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga steigt, zittern die Fans mit ihren Klubs. Für die einen geht es gegen den Abstieg, für die anderen um den Aufstieg. Wie die Anhänger in der Region das Saisonfinale erleben? Die RNZ hat sich umgehört.

> Melanie Appel, Clubmanagerin des Golfclubs Bad Rappenau: Nein, sie sitzt nicht vor dem Fernseher. Wenn Borussia Dortmund am heutigen Samstag, 15.30 Uhr, gegen Bayer 04 Leverkusen angreift, ist Melanie Appel auf dem Golfplatz unterwegs. Der BVB ist dennoch mit im Spiel. Die Clubmanagerin des Golfclubs Bad Rappenau schlägt einen weißen Ball mit BVB-Logo über die Fairways, mit einem Driver und mit Eisen, die in einem Bag in den BVB-Vereinsfarben stecken. Schwarz-Gelb ist überall, auch auf den Grüns. "Ich bin sehr entspannt heute. Die Saisonziele sind meines Erachtens alle erreicht", sagt Appel, die leidenschaftliche Dortmund-Anhängerin.

DFB-Pokalsieger. Champions-League-Qualifikant. In einem famosen Endspurt haben die Borussen doch noch die Kurve gekratzt, sie sind vom sechsten auf den dritten Platz geklettert und haben sieben Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt in vier Punkte Vorsprung verwandelt. Was ausschlaggebend für die Aufholjagd gewesen ist? "Die kämpferische Einstellung", sagt Appel und will den Trainerwechsel während der Saison nicht überbewerten. Sie sei kein Freund von Lucien Favre gewesen. "Aber ich weiß nicht, ob es immer nur am Trainer liegt." Dass Edin Terzic einen guten Job gemacht hat, das steht auch für sie außer Frage. Ihr ist der Hype um den jungen Coach aber etwas zu groß. "Wenn es in die Hosen gegangen wäre, hätte sich der Vorstand anhören müssen: ,Warum habt ihr keinen erfahrenen Mann geholt?‘" Auf den neuen Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach freut sie sich: "Ich bin begeistert, dass er kommt. Und vom Typ her, glaube ich, passt er richtig gut."

Ihr Tipp für den heutigen Samstag: ein 3:1-Sieg gegen Leverkusen. Und ihr Tipp, was die Bayern angeht: "Robert Lewandowski wird wieder ein Tor schießen und Gerd Müller überholen. Er hat es auch verdient."

> Martina Dosquet, Abteilungsleiterin der Gewichtheber des TSV Heinsheim: Das Wohnzimmer ist festlich geschmückt. Tochter Natalie, eine FC-Bayern-Anhängerin, hat eine blau-weiße Girlande gebastelt, die ihrer Mutter Glück bringen soll. Die Mama, Martina Dosquet, ist Bochumerin. Und deshalb Fan des VfL, der Erster in der 2. Liga ist und um die Rückkehr in die Bundesliga kämpft. Zum Showdown am Sonntag, 15.30 Uhr, empfängt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis den SV Sandhausen.

Wie in der vergangenen Woche, beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg, wird es ein kleines, coronakonformes Public Viewing geben. Neben der Familie Fein/Dosquet sind Manuela und Walter Janni im Wohnzimmer versammelt und drücken den Bochumern die Daumen. "Das wird richtig schwer. Auch bei Sandhausen geht es um viel, die kämpfen gegen den Abstieg", sagt Martina Dosquet. Die Abteilungsleiterin des TSV Heinsheim wäre froh gewesen, hätte es mit dem Aufstieg schon letzte Woche geklappt. Alles war angerichtet. Die Girlanden hingen, die Jannis waren da, sie selbst trug den blauen-weißen VfL-Schal. Doch es war nicht zu übersehen: Der VfL war nervös, hypernervös. "Man hat gemerkt, dass die Angst die Beine lähmt. Das war die schlechteste Saisonleistung", so Dosquet.

Einmal Bochum, immer Bochum: Bereits als sechsjähriges Mädchen saß sie im Stadion, selbst als sie weg war, zog sie es immer wieder in die Heimat. Die aufregenden Auftritte im Uefa-Cup hat sie live vor Ort gesehen. Bochum, von Herbert Grönemeyer so poetisch-hymnisch-schön besungen, lässt einen nicht los. Und jetzt vielleicht wieder Bundesliga. Zum ersten Mal seit elf Jahren. "Man spürt die Sehnsucht der Stadt. Am Sonntag standen 5000 Leute Spalier, als der Mannschaftsbus kam", sagt Dosquet.

Sie weiß: Ein Punkt würde reichen morgen gegen Sandhausen. Ein schnödes 0:0. Martina Dosquet runzelt die Stirn: "Wenn wir etwas gelernt haben, dann das: Auf Unentschieden können wir nicht spielen."

Martina Dosquet drückt dem VfL Bochum die Daumen. Foto: Weindl

> Jürgen Kistler, Spielausschuss des SV Rohrbach: Wie gut, wenn man nicht nur einen Fernseher hat. Jürgen Kistler nennt auch einen Laptop sein Eigen, der ebenfalls zum Fußballkucken taugt. So hat der Spielausschuss des SV Rohrbach alles im Blick. Er kann die Bundesliga-Livekonferenz beobachten und zeitgleich in voller Länge der TSG Hoffenheim zuschauen, deren Fan er ist.

Kistler ist beruhigt. Der letzte Spieltag ist sehr entspannt, im Spiel von "Hoffe" gegen Hertha BSC geht es nur noch um die goldene Ananas. Der Klassenerhalt ist sicher, mit den internationalen Plätzen hat die TSG ebenso wenig zu tun. "Ich bin sehr zufrieden, auch mit dem Trainer", sagt der 76-Jährige und macht Coach Sebastian Hoeneß ein Kompliment: "Er ist sehr gut. Wenn man sieht, wie viele Spieler verletzt waren oder wegen Corona ausfielen, kann man mehr nicht erreichen. Er musste Samstag für Samstag die Mannschaft umstellen, er hat das rausgeholt, was rauszuholen war." Das wird nach Ansicht Kistlers auch heute der Fall sein. Er tippt auf einen 3:1-Sieg von "Hoffe".

Was ihn am letzten Spieltag sonst noch interessiert? Der Abstiegskampf natürlich. Mit seiner Frau hat er eine Wette laufen. Sie glaubt, dass unten im Tabellenkeller alles so bleibt, wie es ist. Er traut dem 1. FC Köln einen Sieg gegen Schalke zu und tippt, dass Arminia Bielefeld vom viertletzten auf den vorletzten Platz abrutscht und absteigt. Um was es bei der Wette geht? "Um ein gutes Glas Wein", antwortet Kistler.

Schalke-Fan Volker Keitel rechnet mit einem Sieg in Köln. Foto: Gebhard

> Volker Keitel, Trainer des SV Bab-stadt: Volker Keitel ist eine treue Seele. Auch in dieser apokalyptisch anmutenden Saison glaubt der Trainer des SV Babstadt an das Gute beim FC Schalke 04. In der Tipprunde, der er angehört, tippt er tapfer für die Königsblauen, allenfalls ein Unentschieden hat er den Gegnern mal zugestanden. Klar, Tipptopptipps waren diese Tipps nicht. "In der Tipprunde bin ich deshalb jetzt auch Letzter, so wie Schalke in der Bundesliga", grinst Keitel.

Nur drei Siege in 33 Spielen. Dazu 0:8- und 0:5-Klatschen und fünf Trainer in einer Saison. In der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat es selten einen verdienteren Absteiger gegeben als den FC Schalke. Was schief laufen konnte, lief schief. Es muss schlimm sein als Schalke-Fan, oder? "Die Bedeutung von schlimm ist relativ in diesen Zeiten", findet Keitel. Klar, das letzte Spiel heute beim 1. FC Köln wird es sich live im Fernsehen anschauen. Es ist das Bundesliga-Abschiedsspiel, vielleicht für längere Zeit. "Ich will sehen, wie Dimitrios Grammozis die Mannschaft laufen lässt. Vielleicht kann man ja eine Richtung erkennen, ob es in der 2. Liga erfolgreich sein kann oder eher HSV-like wird und es nichts ist mit der Rückkehr in die Bundesliga", so Keitel.

Der Trainer-Routinier tippt, was er fast immer tippt: einen Sieg. Der 1. FC Köln, derzeit Vorletzter, würde Schalke dann in die 2. Bundesliga begleiten, die immer mehr zur Veteranen-Liga ehemaliger Erstligisten wird. Nicht dabei ist der FSV Mainz. Mit sieben Pünktchen stand der FSV zur Vorrunde genauso schlecht da wie S04. "Wie die sich da rausgekämpft haben, ist phänomenal. Das ist eine Sensation", sagt Keitel. Mainz bleibt Mainz und ist halt nicht Schalke 04.

Seit 1977 ist Keitel Anhänger der "Knappen", ihm, dem ehemaligen Rechtsaußen, hatte es vor allem Rüdiger Abramczik angetan. Als die Schalker dann noch zu einem Freundschaftsspiel nach Reihen kamen, war es endgültig um ihn geschehen. Auch wenn es nicht leicht ist, Schalke-Fan zu sein – Keitel hat es nie bereut. Was er den Bayern-Fans gerne mit auf den Weg gibt: "Unsere Vier-Minuten Meisterschaft von 2001 hat ihr 20-Jähriges. Die bleibt in Erinnerung. Das ist der Unterschied zu den Bayern, die nach einer Woche ihre Meisterschaft schon wieder vergessen haben."

Ganz entspannt verbringt „Hoffe“-Fan Jürgen Kistler das Wochenende. Foto: Lörz

> Reinhard Mall, Betreuer des FC Badenia Rohrbach: Es ist nicht der Tabellenkeller, in dem sich Reinhard Mall samstagnachmittags gerne aufhält. Es ist sein eigener Bayern-Keller. Auch am heutigen Samstag wird er sich ganz unten in seinem Haus in Eppingen-Adelshofen aufhalten, um seinem FC Bayern zuzuschauen. Der Rekordmeister kickt zum Abschluss gegen den FC Augsburg – nach Ansicht Malls eine klare Sache: "Es gibt ein 4:1 oder ein 3:1."

Auch wenn alles entschieden ist im Kampf um den Titel: Um ein bisschen was geht es noch bei den großen Bayern. Um Robert Lewandowski. Und den Torrekord. Reinhard Mall glaubt, dass es "Lewy" bei 40 Saisontore nicht belassen wird. Der Stürmer und Dränger will weiter für Tore und Furore sorgen – und Gerd Müller übertreffen. "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft für ihn draufgehen wird. Und normalerweise muss er gegen Augsburg ein, zwei Tore machen", sagt Mall. Keine Frage: Er würde es ihm gönnen, selbst wenn andere meinen, Lewandowski müsse sich aus Respekt vor Gerd Müller zurückhalten. "Das ist ein Wettkampf. Und wenn er am Ende 41. 42 Tore hat, ist das in Ordnung."

Alles in allem ist der Bayern-Fan mit der Saison zufrieden. Mag sein, dass es weder ein Triple noch ein Double zu feiern gab. "Aber man kann nicht immer das Maximum herausholen", so Mall.