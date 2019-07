Von Claus Weber

Walldorf. Sarah Krämer konnte ihre Freude kaum in Worte fassen. "Das ist grandios", meinte die Sprinterin der SG Walldorf Astoria am Samstagnachmittag völlig außer Atem. Gerade war sie baden-württembergische Vizemeisterin über 400 m geworden - bei ihrem ersten Lauf über die Stadionrunde überhaupt. Erst in dieser Saison ist die 23-jährige Schriesheimerin umgestiegen - und nun schon Silber zur Premiere. "Das ist Klasse", lobte Walldorfs Abteilungsleiter Horst Dobhan. 57:57 Sekunden waren - natürlich - persönliche Bestzeit.

Mario Parstorfer, bei dem Krämer seit letztem Jahr trainiert, hatte ihr zu dem Wechsel auf die längere Strecke geraten. Er sah bei seinem neuen Schützling Probleme in der Beschleunigungsphase. "Über die 400 m kann sie ihre Stärken besser ausspielen." Über die 200 Meter fügte die SAP-Mitarbeiterin gestern noch einen achten Platz hinzu.

Während Krämer große Umfänge benötigt, kommt ihr Trainingspartner Luca Klevenz mit wenig Laufübungen aus. Der 21-jährige Jurastudent aus St. Leon-Rot betreibt dafür viel Krafttraining. Klevenz lief als Siebter über 400 m und Elfter über 200 m (in persönlicher Bestzeit) an den Medaillen vorbei. Das war keine Überraschung. Er musste wegen muskulären Problemen fast vier Monate pausieren, stieg erst vor fünf Wochen wieder ins Training ein. "Diese Saison nehmen wir noch mit", sagte Mario Parstorfer, "für Luca ist es ein Übergangsjahr." Auch Klevenz kommt aus dem Sprint, auch ihm riet sein Coach zu den 400 m. "Wir wollen aus der Not eine Tugend machen", so Parstorfer, "die Geschwindigkeit ist auf der längeren Strecke geringer, die muskuläre Belastung eine andere." Mit 51:10 Sekunden über 400 m blieb Klevenz am Samstag knapp über seiner Bestzeit. Trainer Parstorfer war zufrieden: "Das wird künftig Lucas Strecke sein."

Marlene Adolf dagegen war unzufrieden. Als Siebte über 800 m blieb sie in 2:24 Minuten sieben Sekunden über ihrer Bestzeit. "Ich bin etwas krank, habe mich nicht gut gefühlt", sagte die 16-jährige Gymnasiastin aus Rauenberg, die bei ihrem Vater Jürgen in Dielheim, bei Christian Stang am Olympiastützpunkt in Mannheim und seit dieser Saison auch bei SG-Urgestein Dieter Herrmann in Walldorf trainiert. Mit der Quali für die U 20-DM in zwei Wochen in Ulm wurde es nichts. Allerdings nur über die 800 m.

Über 400 m hat Adolf das DM-Ticket schon durch ihren zweiten Platz bei den baden-württembergischen U18-Meisterschaften und ihrem Sieg bei den badischen Meisterschaften gelöst. Ihr Ziel bei den deutschen Meisterschaften ist der Endlauf. Den hatte sie im vergangenen Jahr - nach einer Erkrankung - knapp verpasst. "Mein Start muss noch schneller werden", hat sie sich für die nächsten zwei Wochen vorgenommen, "ich möchte bei den Deutschen unter 58 Sekunden laufen." Dieter Herrmann traut ihr das zu. "Marlene muss noch ihre Grundschnelligkeit verbessern", sagt der rührige Coach, dem man seine 81 Jahre nicht ansieht, "aber sie ist sehr willensstark."

Eine Verletzung hat auch Carolin Becker zurückgeworfen. Probleme mit der Achillessehne machten Trainingsläufe unmöglich - im Weitsprung fehlten der 27-jährigen Grundschullehrerin aus Rauenberg mit 5,46 Meter fünf Zentimeter zum Finaleinzug. Damit blieb sie 30 Zentimeter unter ihrer Bestmarke.

Eigentlich wollte sie diese Saison die Sechs-Meter-Marke knacken. "Aber es läuft nicht nach Plan", sagte Becker, die in 22 Jahren als Leichtathletin schon viel erreicht hat. "Sie ist immer da, wenn man sie braucht", schwärmt ihr Trainer Dieter Heinzmann, "in der Staffel ist sie eine Bank, hat ein super Gefühl bei den Stabwechseln." Mit Östringen war Becker in der Jugend schon mal DM-Dritte im Mannschafts-Siebenkampf, für Walldorf holte sie unzählige Medaillen. Ein Highlight war die süddeutsche Meisterschaft mit dem Sprintquartett. In diesem Jahr konnten die Walldorfer keine Frauen-Staffel aufbieten. "Aber in der nächsten Saison", versprach Becker, "wollen wir wieder angreifen."