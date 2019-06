Von Michael Wilkening

Mannheim. Greg Rutherford hat seine Karriere inzwischen beendet und kann auf glanzvolle Höhepunkte in seinem Sportlerleben zurückblicken. Der Brite wurde Olympiasieger, Weltmeister, gewann zwei Titel bei Europameisterschaften - der Weitspringer Rutherford war jahrelang ein Topstar der Leichtathletik. Seine internationale Laufbahn begann 2005 mit dem Sieg bei der Bauhaus Junioren-Gala in Mannheim. An diesem Wochenende versuchen mehrere hundert Nachwuchssportler aus 20 Nationen, es Rutherford im Michael-Hoffmann-Stadion der MTG Mannheim gleichzutun: Sie wollen mit einem Erfolg bei dem hochkarätig besetzten Nachwuchs-Meeting den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen.

Greg Rutherford. Foto: dpa

Wie hoch das Niveau der Gala über die Jahre hinaus geblieben ist, zeigt die Tatsache, dass Rutherford, der im Jahr 2005 den Weitsprung mit der beeindruckenden Weite von 7,90 Meter gewann, den Meeting-Rekord inzwischen nicht mehr hält. 2013 setzte Fabian Heinle von der LG Leinfelden-Echterdingen noch einen Zentimeter drauf und sprang 7,91 Meter weit. Und am Sonntag - das steht schon jetzt fest - werden ab elf Uhr die aktuellen U 20-Athleten versuchen, die Bestleistung im Weitsprung weiter zu steigern. Am Samstag geht es ebenfalls um elf Uhr mit dem Hammerwurf der U 18 männlich und weiblich los.

"Natürlich sind diese Namen, die hier schon am Start waren, eine Motivation für die Sportler", sagt Rüdiger Harksen. Er fungiert als Meeting-Direktor und ist sicher, dass ab morgen wieder viele Bestleistungen erreicht werden. Schließlich sei das Niveau grundsätzlich hoch und die anstehenden U 20-Europameisterschaften in drei Wochen im schwedischen Boras sorgen für zusätzliche Motivation. Besonders für die knapp 250 Teilnehmer aus Deutschland ist Mannheim wichtig, denn die Junioren-Gala ist der Qualifikationswettkampf für die EM. "Das hat sich bewährt und sorgt dafür, dass die besten deutschen Talente hier bei der MTG dabei sind", sagt Harksen.

Raphael Holzdeppe gehörte 2008 ebenfalls dazu und schaffte mit 5,70 Meter eine herausragende Höhe im Stabhochsprung, die bis heute als Bestleistung in den Siegerlisten der Junioren-Gala vermerkt ist. Auch Holzdeppe ist ein Idol der nächsten Generation, denn er gewann inzwischen die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen.

Ganz so weit ist Andreas Hofmann noch nicht, aber immerhin ist der amtierende Deutsche Meister im Speerwurf im vergangenen Sommer Vize-Europameister geworden und gewann die Gesamtwertung der Diamond League. Für den Mann auf dem offiziellen Gala-Plakat, der weiterhin für die MTG Mannheim startet, könnte sich ein Blick auf den Wettkampf der Speerwurf-Männer lohnen, denn alleine aus Deutschland haben sich sieben Top-Talente angesagt. "Sie haben alle die Norm schon erreicht und es wird spannend sein, wer die ersten drei Plätze belegt und damit zur EM fahren kann", sagt Dietmar Chounard.

Der Junioren-Bundestrainer wird in Mannheim zwei Tage lang darauf achten, wie sich die deutschen Talente gegen die Konkurrenz aus dem Ausland und die Drucksituation der Qualifikation schlagen. "Wir haben das bewusst so gemacht, damit sich unsere Talente an die Situation gewöhnen können und nicht bei der Europameisterschaft erstmals in dieser Lage sind", sagt Chounard. Er geht davon aus, dass das Leistungsniveau an diesem Wochenende erneut extrem hoch sein wird.

Dafür sorgen auch die Teilnehmer aus dem Ausland. Insgesamt 20 Nationen sind in Mannheim am Start, darunter ist die traditionell starke Leichtathletik-Nation Großbritannien. Mit dabei ist diesmal aber auch eine Delegation aus Katar, die seit Jahren versucht, Anschluss an die Weltspitze herzustellen. "Die Vergleiche werden in jedem Fall hochinteressant", sagt Harksen.