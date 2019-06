Oschersleben/Neckarzimmern. (ds) Beim vierten und vorletzten Rennen zur Langstrecken-Motorradweltmeisterschaft (EWC) in Oschersleben musste Marvin Fritz (Yart Yamaha) in Führung liegend wegen eines Motorbrands seine Titelchancen vorzeitig begraben. Dabei reiste die komplette Yart-Truppe mit den Fahrern Marvin Fritz aus Neckarzimmern, Niccolo Canepa (Italien) und Broc Parkes (Australien) hoch motiviert an.

Im ersten Qualifying stand der Focus des Trios von Teambesitzer Mandy Kainz auf der Abstimmung der Yamaha. Nach dem Ende der beiden Zeittrainingseinheiten stand Marvin Fritz auf Platz fünf und holte nach dem neuen Reglement schon den ersten Punkt in der Gesamtwertung. Für das Rennen hatte das Team schon im Vorfeld Fritz als Startfahrer festgelegt. Fritz: "Auf deutschem Boden und vor zahlreich angereisten Fans war das eine besondere Aufgabe für mich." Der zweifache deutsche Meister von 2014 und 2016 absolvierte einen schnellen Start und "schnappte" sich nach und nach die Gegner, war nach der zehnten Runde auf Rang vier und übergab als Führender mit einer persönlichen Bestzeit von 1:26:80 Minuten die Yamaha an Teamkollege Parkes, welcher den zweiten Stint (Etappe) absolvierte.

Fritz: "Das Rennen verlief bis dahin absolut fehlerfrei, die Rundenzeiten waren super und ich konnte das Rennen dominieren. Auch die Boxenstopps verliefen so schnell wie noch bei keinem anderen Rennen." Nach sechs von acht Stunden übernahm Fritz die Yamaha für seinen letzten Stint und baute den Vorsprung auf zehn Sekunden auf das zweitplatzierte FCC Honda-Werksteam aus, als plötzlich Qualm aus dem Motorgehäuse aufstieg und die Yamaha an Öl und Leistung verlor. Marvin Fritz fuhr an die Seite, als ihm schon die Flammen entgegenschlugen. Doch auch das beherzte Eingreifen der Streckenposten konnten den Brandschaden nicht mehr retten. Fritz enttäuscht: "Ein Sieg war drin. Aber ich hätte auch auf dem Öl ausrutschen können, also doch noch Glück im Unglück."

Für den letzten Lauf der Saison 2018/2019 wird Marvin Fritz Ende Juli nach Suzuka/Japan reisen. "Auf Gesamtrang fünf liegend haben wir keine realistischen Titelchancen mehr."