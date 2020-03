Von Christoph Ruf

Karlsruhe. Marcus Schweizer ist Mannschaftsarzt beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC.

Herr Schweizer, neben Ihrem Job als KSC-Mannschaftsarzt führen Sie eine Praxis. Welche Auswirkungen hat das Virus auf Ihren Alltag?

In die Praxis kommen nur noch etwa halb so viele Patienten wie sonst. Vieles lässt sich aber auch telefonisch erledigen, und bei ganz vielen Patienten kann man helfen, ohne sie anzufassen oder den Mindestabstand von eineinhalb Metern zu unterschreiten. Ich führe aber noch Operationen durch, in einem kleinen Ambulanzzentrum, die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind also nicht tangiert. Sollte irgendwann ein Notfallplan greifen, würde ich zur Verfügung stehen.

Rechnen Sie bald mit Verhältnissen wie in Italien?

Nein. Die Krankenhäuser hier sind besser ausgestattet, und wir sind jetzt vorgewarnt. Aber es sollte den Menschen schon klar sein, worauf wir zusteuern. Wenn ich lese, dass Jens Lehmann meint, das Schlimmste an Corona seien die zu erwartenden wirtschaftlichen Folgen, finde ich das verantwortungslos.

Wie haben Sie die vergangenen Tage im Wildpark erlebt?

Wir leben in extrem schnelllebigen Zeiten. Als ich am Freitag gelesen habe, dass der Bremer Innensenator das Montagsspiel gegen Frankfurt verboten hat, dachte ich zuerst: ‚Da hat mal jemand Mut‘. Es war klar, dass dadurch Kollektivdruck entsteht, so dass richtigerweise alle Spiele abgesagt wurden – auch unseres, das am Samstag gegen Darmstadt hätte stattfinden sollen.

Wie Trainer Christian Eichner haben Sie eine Ansprache an die Mannschaft gehalten.

Ja, noch am Samstag. Es ist etwas anderes, ob man direkt informiert wird, oder ob man die Informationen aus den Medien bezieht. Im Grunde ist es ja ganz einfach: Weder für die Spieler noch für deren Frauen oder Kinder ist das Szenario lebensbedrohlich. Aber es geht darum, die Kapazitäten nicht zu überfordern und die anderen zu schützen.

Hat das jeder Spieler verstanden?

In der Mannschaft jeder, auch wenn es zahlreiche Nachfragen gab. Wenn ich Berichte lese, dass hunderte Jugendliche Corona-Partys feiern oder sehe, wie viele 80-Jährige ich gerade im Lebensmittelladen um die Ecke gesehen habe, habe ich da so meine Zweifel, ob das für alle Menschen gilt.

Die Spieler haben Fitnesspläne bekommen. Wie individuell sind die gestaltet?

Zunächst mal ersetzt kein Trainingsplan der Welt ein Mannschaftstraining, das ist klar. Aber individuelles Training kann gewährleisten, dass die Spieler im bestmöglichen Zustand sind, wenn das Training kurz vorm Tag X wieder beginnt. Athletiktrainer Florian Böckler hat jedem einen Plan mitgegeben. Der eine muss an der Grundlagenausdauer arbeiten, dem anderen tun eher Sprints gut. Wer zehnmal 200 und zehnmal 50 Meter läuft, kommt auch auf sein Pensum. Und dank der Pulsuhren kann man das alles auch ganz gut nachkontrollieren.

Fußballprofis sind einen Rhythmus gewohnt, der alle drei bis sieben Tage einen Wettkampf vorsieht. Wie kann man die Motivation hochhalten in einer Zwangspause, die im günstigsten Fall noch viele Wochen dauert?

Es wäre illusorisch zu glauben, dass man über Wochen unter Strom stehen kann, das gelingt auch Leistungssportlern nicht. Zwei bis drei Wochen werden die Spieler brauchen, um vor dem Tag X wieder Spannung aufzubauen.

Ehe dann im besten Fall Geisterspiele auf der Agenda stehen dürften.

Das ist natürlich fürchterlich, aber es wird wohl nicht anders gehen. Vereine wie der KSC kommen ohne die vierte Tranche der Fernsehgelder in eine echte Schieflage. Welchen sportlichen Wert das Ganze dann hat, wird man dann sehen.