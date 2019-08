Von Eric Schmidt

Sinsheim/Gemmingen-Stebbach. Das Verfahren läuft. Bereits am Tag danach legte die SG Stebbach/Richen Protest gegen die Wertung des Spiels ein und schickte eine entsprechende E-Mail an Pokalspielleiter Berthold Graf. Der leitete die Nachricht umgehend an das Sportgericht weiter, das sich um die Angelegenheit nun kümmert. "Wir haben uns schwergetan mit der Entscheidung", sagt Matthias Weidner, der Abteilungsleiter des TB Richen. "Wenn wir hergespielt worden wären, wenn es 0:5 oder 0:6 ausgegangen wäre, hätten wir alles so gelassen, wie es ist. Aber es war ziemlich heiß, das Spiel ging in die Verlängerung und war umkämpft."

Mit 4:6 n.V. verlor die SG Stebbach/Richen am Sonntag in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals gegen den SV Rohrbach. Gut möglich, dass diese Niederlage bald in einen Sieg umgewandelt wird - und die SG anstelle des SVR ins Achtelfinale einzieht. Grund: Der SVR hatte in der Verlängerung mit Christian Flaig einen fünften Mann eingewechselt - nur vier Wechsel sind erlaubt.

Matthias Weidner (Foto: privat) hatte sich schon während der Partie gewundert. "Ich habe meinen Nebenmann gefragt, ob das mit rechten Dingen zugeht, wenn man so oft wechselt", berichtet Weidner. Ging es nicht, wie sich hinterher nach einigen Recherchen herausstellte. Als Schiedsrichter Patrick Kullmann nach der Partie den Online-Spielbericht ausfüllte, verweigerte das System den fünften Rohrbacher Wechsel. So ist auf fussball.de die Hereinnahme Christian Flaigs bis heute ebenso wenig registriert wie Flaigs Treffer in der Verlängerung zum 6:4. Der wurde Sturmpartner Robin Karolus gutgeschrieben.

"Der Mann, der nicht hätte spielen dürfen, erzielt das entscheidende Tor", sagt Matthias Weidner. "Das ist schon ein Grund, sich zu überlegen, ob man Protest einlegt", erklärt Weidner mit Verweis auf den Spielverlauf. Der Schlagabtausch zwischen dem A- und Kreisligisten war ein aufregender Pokalfight, beim dem es erst hin und her und dann drunter und drüber ging. Stebbach/Richen lag bereits nach neun Minuten mit 0:2 zurück, konterte aber das 1:3 und 3:4 jeweils mit dem 3:3 und 4:4. "Am Anfang sah es so aus, als ob wir die Hütte vollkriegen. Aber dann ist die Mannschaft zurückgekommen. Am Ende war es auch eine Sache der Kraft. Wir sind mit Rudis Resterampe angetreten und hatten nur drei Auswechselspieler, bei Rohrbach war die Bank voll", so Weidner.

Jürgen Kistler

Und der SV Rohrbach? Der Kreisligist, der am Wochenende auf seinen Trainer Joachim Heger (Urlaub) verzichten musste, hat gestern seine Stellungnahme abgegeben. "Dass wir einen fünften Mann eingewechselt haben, ist nicht von der Hand zu weisen", erklärt Spielleiter Jürgen Kistler (Foto: Gebhard). Allerdings sei die Einwechslung nach vorheriger Rücksprache mit dem Schiedsrichter erfolgt. "Dafür gibt es Zeugen. Christian Flaig hat gefragt, ob der fünfte Wechsel möglich ist. Der Schiedsrichter hat geantwortet, so weit er weiß, ja." Dass die SG nun Protest eingelegt hat, nimmt der SVR zur Kenntnis. "Enttäuscht bin ich schon", gibt Jürgen Kistler zu. "Wir sind im Vorfeld Stebbach/Richen entgegengekommen und haben schon mittags um 12.30 Uhr statt um 16.30 Uhr gespielt."

Das Sportgericht wird den Fall prüfen und zeitnah eine Entscheidung treffen. Ein Schnellschuss ist nicht nötig, das Achtelfinale steigt erst am 3. Oktober. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, wie das Urteil ausfallen wird. Es sieht schlecht aus für den SV Rohrbach. Wechselfehler gibt es immer wieder im Fußball, sogar bei den Profis. Für den SV Rohrbach wäre das Ausscheiden am grünen Tisch ein harter Schlag. 2006, 2009 und 2010 hat er den Kreispokal gewonnen, 2013 stand er im Finale. Als Qualifikant für den badischen Pokal hatte er oftmals hohen Besuch - wie 2017, als er in der dritten Runde vor 2200 Zuschauern im Sinsheimer Helmut-Gmelin-Stadion gegen den Karlsruher SC kicken durfte.

"Wenn die Entscheidung so ausfällt, wie ich es glaube, wäre es bitter für Rohrbach. Und wir hätten Glück im Unglück", sagt Matthias Weidner. Der Gegner im Achtelfinale wäre vor allem für den SV Rohrbach attraktiv: ein Heimspiel gegen den Lokalrivalen TSV Steinsfurt. Jürgen Kistler mag die Hoffnung nicht aufgeben: "Warten wir ab, was passiert."