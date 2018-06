Kürnbach. (db) Mit einem souveränen 7:3 gegen die SG Waibstadt besiegelte die erste Fußballmannschaft am Samstagnachmittag den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte des TSV Kürnbach. Die Elf unter Trainer Daniel Kreuzer ist Kreisligameister im Sportkreis Sinsheim und steigt damit in die Landesliga Rhein-Neckar auf.

Schon vor zwei Wochen war die Sensation perfekt, denn die Jungs des TSV Kürnbach hatten mit einem komfortablen Punktevorsprung und nun 103 Toren in der abgelaufenen Spielsaison eine Bilanz hingelegt, die von den gegnerischen Mannschaften nicht mehr einzuholen war. Lang anhaltender Beifall und enthusiastischer Jubel brachen aus, als TSV-Vorsitzender Marcel Genc die offizielle Meisterfeier im Dorfbergstadion mit den Worten eröffnete: "Wir haben etwas erreicht, was wir noch nie geschafft haben." Damit knüpft der Verein an seinen Erfolg vor vier Jahren an, als der ersten Fußballmannschaft der Sprung über Relegationsspiele für ein Jahr in die Landesliga gelungen war.

Beim zweiten Abenteuer Landesliga, das Ende August beginnt, erwartet die Spieler eine ganz neue Situation: Sie treffen auf ungewohnte Gegner - finanzstarke Vereine, die sich "Profifußballer" leisten können -, und die Auswärtsspiele finden nun in weit entfernten Stadien wie in Mannheim und Heidelberg statt.

Begeisterter Jubel bei der ersten Fußballmannschaft des TSV Kürnbach. Als Kreisligameister 2018 des Sportkreises Sinsheim steigen die Kicker in die Landesliga auf. Fotos: Detlef Brötzmann

Die Mischung mit vielen jungen Spielern, die direkt aus der A-Jugend kommen, sowie altbewährten Spielern ging für den Kreismeistertitel auf, und der TSV wolle an diesem Konzept nichts ändern, bekräftigt Vize-Vorstand Michael Petschinka: "Die jungen Spieler sind motiviert und haben ihre Chance genutzt. Die Mannschaft ist ein eingespieltes Kollektiv. Der Trainer hat das Händchen, diese jungen Spieler weiter zu bringen."

Johannes Schinko, Staffelleiter im Kreis Sinsheim, sprach im Namen des Kreisverbandes seinen Glückwunsch aus und bekundete: "Vor dieser Mannschaft muss man den Hut ziehen." Zu den weiteren Gratulanten zählte Bürgermeister Armin Ebhart, der im Namen der Gemeinde eine Anerkennungsurkunde an Trainer Daniel Kreuzer überreichte.

Doch zuvor übergab TSV-Vorsitzender Marcel Genc das neue T-Shirt mit der Aufschrift "Kreisliga Sinsheim - Meister 2018" an den Rathauschef. "Das Feiern darf man überall hören", sagte Ebhart sichtlich erfreut. Als Motivation für die Mannschaft hatte er einen Korb voller nützlicher Dinge mitgebracht, der unter anderem Traubenzucker, Energydrinks und Pferdebalsam enthielt.

Kicker des TSV Kürnbach feiern den Aufstieg - Die Fotogalerie













Daniel Kreuzer dankte im Anschluss seinem Co-Trainer, den drei Kapitänen der Mannschaft, den zahlreichen Helfern sowie dem Verein für die Unterstützung seiner Arbeit. "Mein Herz schlägt für den TSV Kürnbach. Das Herauskitzeln der Leistung ist meine Art", sagte er, und Vorsitzender Marcel Genc bezeichnete die Einstellung Kreuzers vor sechs Jahren als Glücksgriff: "Die Übernahme junger Spieler aus der A-Jugend in die 1. Mannschaft, das ist der Grundstein, den wir brauchen. Die Spielumstellung auf drei, fünf, zwei war der Grund für den Erfolg. Kürnbach ist nun ein Aushängeschild für den Kreis Sinsheim", sagte Genc.

Auch Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hauser ließ es sich nicht nehmen, der Mannschaft zum Erfolg zu gratulieren. Zum Abschluss gab Spielführer Lukas Essig einen Rückblick auf die Ereignisse der zurückliegenden Spielsaison. Als Torschützenkönig der Kreisliga Sinsheim mit 38 erzielten Treffern erhielt Mannschaftsmitglied Marius Steinmetz aus den Händen von Marcel Genc symbolisch eine Torjägerkanone überreicht.