Von Achim Wittich

Heidelberg. Christian Eckstein, Trainer im Rohrbacher Fitness-Center "Aera" spricht mit großer Bewunderung über Katharina Grabinger. "Es ist schon brutal, wie sie sich quälen kann", sagt er – und weiß, wovon er spricht. Schließlich betreibt Eckstein so wie die 24-jährige Jura-Studentin vom SV Nikar den Triathlonsport selbst auf sehr hohem Niveau.

Es ist eine unglaubliche Geschichte, die uns die sympathische Ausdauersportlerin an diesem Dienstagmorgen in ihrem Lieblingsstudio, wo sie in familiärer Atmosphäre "tolle Bedingungen und eine optimale individuelle Unterstützung" vorfindet und wo auch einige andere Spitzenathleten sich wohlfühlen, erzählt. Anfang Oktober dieses Jahres nämlich war Grabinger unter ganz besonderen Umständen beim Heidelberger Trailmarathon über die 30-Kilometer-Distanz die schnellste Frau. Sie gewann den harten Wettkampf mit einer danach diagnostizierten Beckenfraktur.

Ganz zurückhaltend, als ob es quasi die normalste Sache der Welt wäre, berichtet die aus Edingen stammende Athletin von ihrer außergewöhnlichen Leistung am ersten Oktobersonntag im Jahr 2021. "Ich habe unterwegs schon Schmerzen verspürt, aber man hat dann eben doch Ehrgeiz", sagt sie verschmitzt und fährt fort: "Der Arzt war am nächsten Tag schon überrascht und meinte nur, dass man da schon sehr schmerzresistent sein müsste." Wohl wahr, finden wir und Grabinger ist beim Rückblick dann doch auch selbst etwas überrascht. "Es ist schon unglaublich, was ein Körper so leisten kann." Und fügt hinzu: "Naja, ob das im Nachhinein die beste Entscheidung war" ...

Doch die "Dreikämpfer" sind naturgemäß hart im Nehmen und Grabinger kennt die Szene natürlich nur allzu gut: "Jeder Triathlet hat wohl eine Portion Ehrgeiz zu viel abbekommen", lacht sie und verrät, dass sie etwa 15 Trainingsstunden in der Woche absolviert, es darf aber auch mal noch die ein oder andere Stunde mehr sein.

In dieser Woche führt Christian Eckstein wieder mal eine HDperformance Leistungsdiagnostik mit ihr durch, das bietet er jedoch nicht nur den Top-Athleten an. Grabinger muss sich derzeit allerdings noch etwas bremsen, was ihr nicht sehr leicht fällt. Vor allem ihre Lieblingsdisziplin konnte sie nach der Diagnose natürlich erst einmal nicht ausüben. Sechs Wochen Lauf-Verbot galt es einzuhalten, eine harte Zeit für für Grabinger, die in ihrem Sport einen idealen Ausgleich gerade auch in der Vorbereitung auf das 1. juristische Staatsexamen sieht. Eventuell startet sie noch einen Verbesserungsversuch. "Mal abwarten", sieht sie dem nahenden Ende ihres Universitätslebens ganz gelassen entgegen.

In den Profibereich will Grabinger nicht eintauchen. "Dafür habe ich zu viel Freude am Sport, um davon meine Existenz abhängig zu machen", hat sie diesbezüglich eine klare Haltung und sieht sich selbst als "ambitionierte Freizeitsportlerin". Nun ja, wer die zehn Kilometer unter 37 Minuten läuft und beim Heidelberger Triathlon 2019 den zweiten Platz und zwei Jahre später Rang fünf belegt, darf das getrost von sich behaupten.

Beim Rhein-Neckar-Cup will Grabinger 2022 möglichst weit vorne mitmischen, irgendwann einmal steht sicherlich auch ein Ironman auf ihrem Fahrplan. Zuvor würde sie gerne beim Heidelberger Halbmarathon, sofern er nach zweijähriger Pause Ende April 2022 wieder stattfinden kann, über den Asphalt rauf und runter wirbeln. Dann aber bitteschön ohne Beckenfraktur.