Von Christoph Ruf

Hamburg. Als Schiedsrichter Sven Waschitzki die Zweitliga-Partie abpfiff, war der Miene von HSV-Coach Daniel Thioune der Ernst der Lage anzusehen. Mit dem 1:1, das der Karlsruher SC den Hanseaten abgetrotzt hatte, haben die Aufstiegsambitionen des einstigen Bundesliga-Dinos einen weiteren Dämpfer bekommen. Der KSC, bei dem Daniel Gordon (57.) die HSV-Führung durch Simon Terrodde (56.) ausglich, kann hingegen stolz auf eine kämpferisch überzeugende Leistung sein.

Zwei Möglichkeiten hatten die Gäste bereits in der ersten Halbzeit. In der 31. Minute köpfte Babacar Gueye einen Eckball von Marc Lorenz neben das Tor, ehe Marvin Wanitzek die beste Chance des gesamten ersten Durchgangs vergab. Benjamin Goller hatte Marco Thiede bedient, der auf dem rechten Flügel Tempo aufnahm und scharf nach innen passte. Doch Wanitzeks Schuss strich Zentimeter am Torpfosten vorbei (33.).Dem HSV war der Einsatz nicht abzusprechen. Doch der Zwang gewinnen zu müssen, um nach drei Jahren der Zweitklassigkeit noch eine Chance auf den Aufstieg zu haben, schien manchen Akteur zu lähmen.

Dabei waren die Karlsruher mit argen Personalsorgen in den Norden gereist. Robin Bormuth, Lukas Fröde und Xavier Amaechi fehlten quarantänebedingt, Linksverteidiger Philipp Heise musste mit einer Gelbsperre pausieren. Noch schwerer wog indes der verletzungsbedingte Ausfall von Philipp Hofmann und Kyoung-Rok Choi. Der Südkoreaner, ein Lieblingsspieler von Trainer Christian Eichner, hat seinen Vertrag bei den Blau-Weißen bis 2023 verlängert. Der zehnmalige Torschütze Hofmann wurde in Hamburg allerdings am schmerzlichsten vermisst. An seiner Stelle lief im Sturmzentrum Babacar Gueye auf. In der 55. Minute stoppte er einen Schuss von Aaron Hunt mit der Hand – den fälligen Strafstoß verwandelte Terrodde im Nachschuss, nachdem Marius Gersbeck zunächst pariert hatte (56.). Doch der KSC schlug umgehend zurück. Nur wenige Sekunden nach dem Rückstand köpfte Daniel Gordon eine Flanke von Marvin Wanitzek zum 1:1-Ausgleich ein (57.).

"Ab einem gewissen Alter fängt man an, jedes Spiel zu genießen", feixte der 36-Jährige nach seinem Tor. Und schob etwas ernster nach, dass mehr drin gewesen wäre, "wenn wir die Konter sauberer zu Ende gespielt hätten." Tatsächlich wogte das Spiel nach dem Ausgleich weiter hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten. Sonny Kittel (65.) und Babacar Jatta (69.) brachten den Ball nicht im Tor unter. "In der letzten halben Stunde waren wir dem Lucky Punch einen Tick näher als der HSV", sagte Eichner. Und hatte Recht.

Hamburg: Ulreich - Vagnoman (46. Gyamerah), Leistner, van Drongelen, Leibold - Gjasula (68. Onana) - Narey (67. Jatta), Wintzheimer (83. Meißner), Hunt (56. Kinsombi), Kittel - Terodde.

Karlsruhe: Gersbeck - Thiede, Gordon, Kobald, Wimmer - Gondorf, Breithaupt (90. Groiß) - Goller (90. Sebastian Jung), Wanitzek, Lorenz (84. Kother) - Gueye (72. Batmaz).

Schiedsrichter: Sven Waschitzki (Essen); Tore: 1:0 Terodde (55.), 1:1 Gordon (57.); Zuschauer: keine.