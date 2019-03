Karlsruhe. (CPB) Etliche nordbadische Sportvereine werden in den nächsten Tagen Post aus Karlsruhe bekommen, wo das Präsidium des Badischen Sportbundes (BSB) am Montagabend den Vorschlägen des Finanzausschusses unter der Leitung von Vizepräsident Bernd Kielburger gefolgt ist und 283 Zuschussanträge von Vereinen positiv beschieden hat.

Der Sportstättenbau ist eine wesentliche Säule der Vereinsförderung im badischen Sport. Auf die in den neun BSB-Sportkreisen beheimateten Vereine wurden in der ersten Zuschussrunde des Jahres 2019 insgesamt knapp 3,8 Millionen Euro verteilt, die das Sportreferat im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg im Rahmen des Solidarpaktes III zwischen Landesregierung und Sport zur Verfügung gestellt hat.

Aus dem Sportkreis Karlsruhe kamen mit 97 die meisten Anträge, die mit 1,735 Millionen Euro beschieden werden konnten. In den Sportkreis Mannheim fließen 840.030 Euro für 54 Anträge, in den Sportkreis Sinsheim 304.290 Euro für 17 Projekte, und Vereine des Sportkreises Heidelberg dürfen sich über 166.430 Euro für 24 Projekte freuen. BSB-Präsident Martin Lenz sieht die Motivation der Vereinsvorstände für eine so emsige Bautätigkeit in Karlsruhe in der besonders starken Co-Finanzierung durch die Kommune.

Im Sportkreis Heidelberg erhält der Eppelheimer Tennis-Club mit 26.460 Euro für die Hallensanierung den größten Zuschuss. 18.500 Euro fließen an die Kegelvereinigung Eberbach für die Erneuerung des Bodenbelags im Fitnessraum und der Dachfenster sowie die Sanierung des Duschraumes. Der SSV Spechbach erhält 11.130 Euro für die Dachsanierung des Schützenhauses. Der kleinste Zuschuss in Höhe von 1170 Euro geht an die TSG Wiesloch für die Erneuerung eines Warmwasserspeichers. Die Obergrenze der Zuschüsse liegt bei 30 Prozent der Bausumme.

Im Sportkreis Mannheim geht der mit 94.500 Euro größte Zuschuss an die TSG Weinheim für den Neubau eines Kunstrasens für American Football und Fußball mit einer LED-Flutlichtanlage. Der SV Rippenweier hat seinen Hartplatz in einen Kunstrasen umgewandelt und wird mit 66.600 Euro unterstützt. Der Mannheimer Hockey-Club darf sich auf 57.000 Euro für die Umrüstung der Hallenbeleuchtung und des Sportplatz-Flutlichts auf LED freuen. Der Tennisclub Harmonie Mannheim erhält 960 Euro für eine neue Pumpe in der Abwasserhebeanlage.

Größter Zuschussempfänger im Sportkreis Sinsheim ist der SV Edelweiß Neidenstein, der 25.200 Euro für die Sanierung seiner Umkleide- und Sanitärräume erhält. 9660 Euro fließen dem SSV Babstadt für den Umbau der Hallenschießanlage zu, 9600 Euro gehen an den TSV Reichartshausen für die Sanierung dreier Tennisplätze. Im Sportkreis Buchen erhält der TV Sennfeld 30.250 Euro für den Umbau seiner Festhalle, im Sportkreis Mosbach wird das Kraftwerk Schwarzach des Gewichtheber-Landestrainers Oliver Caruso mit 54.000 Euro unterstützt.

Wenige Wochen vor dem Ordentlichen Sportbundtag des BSB am 25. Mai um 9.30 Uhr im Kongresszentrum Palatin in Wiesloch herrscht Klarheit darüber, welche Personen für Positionen im Präsidium kandidieren. Präsident Martin Lenz strebt ebenso eine Wiederwahl an wie die Vizepräsidentinnen Jutta Hannig (Frauen und Gleichstellung) und Sabine Kusterer (Sportpolitik) und die Vizepräsidenten Bernd Kielburger (Finanzen), Gerhard Schäfer (Bildung und Qualifizierung) und Claus-Peter Bach (Leistungssport). Die neun Sportkreise haben ihre Vertreter im Präsidium bereits gewählt: Gudrun Augenstein vom Sportkreis Pforzheim-Enzkreis und Jürgen Zink vom Sportkreis Bruchsal ersetzen Josef Pitz (Sinsheim), der sich zur Ruhe setzt.

Die Fachverbände stellen künftig drei statt zwei Repräsentanten im BSB-Präsidium und haben Gerhard Mengesdorf (Turnen/wie bisher), Torsten Dollinger (Fußball/für den ausscheidenden Helmut Sickmüller) und Bernhard Thie (Triathlon) gewählt. Thie gewann in der Versammlung der Fachverbände eine Kampfabstimmung gegen Volker Lieboner (Tanzsport) deutlich. Der Wilhelmsfelder Lieboner führt die Badische Sportjugend (BSJ), scheidet aber am 5. April aus diesem Amt aus.