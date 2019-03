Von Falk-Stéphane Dezort

Mannheim. Tränen der Rührung und der Erleichterung kullerten über die Wangen der Mannheimer Spieler. Die Freude kannte auch im Fanblock keine Grenzen mehr. Freunde, Familienmitglieder und Ersatzspieler stürmten das Feld. Sie wollten eine Medaille, sie bekamen eine Medaille. Nach silbernem Edelmetall im Vorjahr sicherte sich der TV Käfertal bei der Endrunde um die deutschen Hallenfaustball-Meisterschaft Bronze. In einem umkämpften Spiel um Platz drei besiegte der TVK den Ahlhorner SV mit 3:1-Sätzen. Das Finale entschied derweil Rekordmeister TSV Pfungstadt im Duell mit dem TV Vaihingen mit 3:0 für sich.

Über 3000 Zuschauer verwandelten an beiden Turniertagen die Mannheimer GBG-Halle in einen Hexenkessel. Vor allem die Fangruppen aus Brettorf und Ahlhorn sowie die des Gastgebers sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Bereits zum Auftaktspiel zwischen Käfertal und Pfungstadt (0:3) am Samstag war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt.

Einen Faustball-Krimi lieferten sich der TVK und der TV Brettorf im zweiten Gruppenspiel. Beide Teams unterlagen dem späteren Meister mit 0:3 und ermittelten im direkten Duell den zweiten Halbfinalisten der Gruppe A. In Gruppe B zogen Vaihingen und Ahlhorn jeweils die Tickets für die K.o.-Runde. Titelverteidiger VfK Berlin trat währenddessen ohne Satzgewinn die Heimreise an.

Die Gastgeber kamen denkbar schlecht in die Partie. Einfache Fehler und Unkonzentriertheiten ermöglichten Brettorf, das nach einem personellen Umbruch unbeschwert aufspielte, eine 2:0-Satzführung. Doch der TVK zeigte Moral, kämpfte sich zurück ins Spiel, wehrte im dritten Satz einen Matchball ab und triumphierte mit 3:2. "Sie haben es uns extrem schwer gemacht", resümierte der Käfertaler Marcel Moritz. "Aber die Fans haben uns getragen."

Auch im Halbfinale gegen Vaihingen kam der TVK nach einem 0:2 zurück. Im entscheidenden fünften Satz wehrte der TVK erneut einen Matchball ab und hatte selbst mehrfach die Chance, das Finale zu buchen. Doch nach einem Angabenfehler von Nick Trinemeier beim Stand von 12:13 blieb den Mannheimern nur das Spiel um Platz drei. Lange Zeit, sich darüber zu ärgern, hatte der TVK allerdings nicht. Nur 20 Minuten später ging es um Bronze. "Wir haben schnell wieder den Fokus auf das nächste Spiel gelegt und waren heiß", meinte TVK-Kapitän Dominik Mondl.

Gegen Ahlhorn, das Pfungstadt beim 1:3 den einzigen Satzverlust im gesamten Turnier bescherte, geriet der TVK zunächst erneut in Rückstand. Doch Mannheim zeigte den Willen, sich für die zuvor gezeigten kämpferischen Leistungen zu belohnen und drehte die Partie. Mit einem Ass bei der Angabe sicherte Trinemeier seiner Mannschaft die Bronzemedaille (3:1). "Es war eine große Erleichterung, als das Spiel endlich vorbei war", sagte ein erschöpfter Trinemeier. "Die Freude über Bronze überwiegt der verpassten Silberchance", meinte Mondl. "Wir hätten vor der Saison nicht gedacht, überhaupt so weit zu kommen."

Im Endspiel ließ Pfungstadt Vaihingen wie schon in der Gruppenphase keine Chance. Das Starensemble um Nationalspieler Patrick Thomas setzte dem Turnier mit einem glatten 11:0 im dritten Satz des Finals noch die Kirsche auf. "Es gab für uns nur eine Marschroute, und die ging nach vorne", sagte Thomas. "Wir hatten nach dem Vorrunden-Aus im Vorjahr mit dem Austragungsort Mannheim noch eine Rechnung offen. Das war Motivation pur für uns." Es war der bereits siebte Meistertitel unterm Hallendach.