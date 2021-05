Von Florian Hartmann

Heidelberg. Es wirkt kurios. "Fast 50 Prozent der Spieler in unserer U17 haben innerhalb der ersten drei Monate des Jahres Geburtstag", erzählt Marcus Mann, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) der TSG Hoffenheim. Die Überrepräsentation dieser früh im Jahr Geborenen ist kein Zufall, sondern ein Phänomen, das als relativer Alterseffekt (RAE) bezeichnet wird. Die Rhein-Neckar Zeitung hat sich dazu mit dem badischen DFB-Stützpunktkoordinator Markus Schmid, dem Jugendkoordinator beim FC-Astoria Walldorf, Alex Keller, sowie mit Mann getroffen.

Sie sind sich der Problematik der momentanen Situation bewusst: Markus Schmid. Foto: Pfeifer

Schon im Nachwuchsbereich ...

"An sich ist der Effekt einfach zu erklären: Spieler, die nahe zum Stichtag geboren wurden, weisen in der Regel eine größere Erfahrung auf, sind biologisch und motorisch weiter und besitzen auch einen größeren Erfahrungsschatz”, erzählt Schmid, "diese relativ Älteren eines Jahrgangs sind somit im Schnitt leistungsauffälliger, da sie physisch stärker, schneller und robuster sind. Sie werden dann verstärkt gefördert, obwohl sie lediglich etwas älter, aber nicht talentierter sind." Im deutschen Jugendfußball ist der entscheidende Stichtag der 1. Januar.

Der RAE ist verstärkt im Jugendbereich ausgeprägt, da gerade in der Pubertät wenige Monate Altersunterschied eine erhebliche Auswirkung in der körperlichen Entwicklung ausmachen können. "Die Talentförderung ist wie ein Marathonlauf über 42 Kilometer und kein Sprint. Die ersten Sichtungsmaßnahmen des DFB oder auch der NLZ beginnen mit etwa 10 bis 12 Jahren. Damit haben sie allerdings erst die Hälfte des Ausbildungsweges in der Jugend bestritten. Im Marathon wäre das in etwa die 21-km-Marke. Viele Scouts bewerten an dieser Marke, wer als Erster ankommt", erklärt der Stützpunktkoordinator, "wir müssen aber schauen, wer das Potenzial hat, die vollen 42 Kilometer als Erster zu erreichen. Das sind nicht immer diejenigen, die zur Hälfte vorne sind."

Schon seit ein paar Jahren zerbricht man sich den Kopf, wie man Gleichberechtigung erreichen kann – bisher jedoch ohne merkliche Fortschritte. "Der RAE ist eher ein Symptom, das aus einer kurzfristigen, rein auf Mannschaftserfolge ausgerichteten Denkweise resultiert. Wenn du als Trainer am Wochenende Spiele gewinnen willst, musst du die Besten aufstellen und das sind nun mal eher die etwas Älteren. Verstehen wir allerdings unter Talentförderung, diejenigen bestmöglich zu entwickeln, die das größte Potenzial besitzen", erklärt der 41-Jährige und erläutert, "müssen wir betrachten, wo steht der Spieler jetzt, wie hat er es erreicht und was kann er zukünftig noch erreichen. Wir brauchen also eine Sensibilisierung für ein ganzheitliches, dynamisches Talentverständnis. Wir müssen den Fokus mehr auf das biologische Alter sowie das bisher absolvierte Trainingspensum der Spieler legen. Technik, Mentalität, Spielintelligenz und Kreativität sind zentrale Bestandteile bei der Spielereinschätzung."

Alex Keller. Foto: Pfeifer

Auch beim FC-Astoria Walldorf macht sich der RAE bemerkbar. "In unserer U17 sind knapp ein Drittel der Spieler im ersten Jahresquartal geboren”, berichtet Jugendkoordinator Alex Keller, "aber auch in den anderen Altersklassen ist der Effekt spürbar."

Wie man das Problem lösen kann, scheint einfach zu sein, allerdings ist die Umsetzung in der Praxis für viele Vereine schwierig. "Problematisch ist, dass einige Trainer im Fußballbereich auf den Erfolg angewiesen sind und deshalb häufig mit den aktuell besten Spielern auflaufen müssen", sagt Keller, "wir versuchen beim FC Astoria aber da einen gesunden Mix zu finden und setzen so auch Spieler mit Potenzial ein, die vielleicht körperlich noch weniger entwickelt sind." Für mögliche Maßnahmen, wie eine Einteilung nach dem jeweiligen biologischen Alter oder eine Stichtags-Rotation, zeigt sich Keller offen, sofern es "zum Wohl der Spieler ist".

Marcus Mann. Foto: imago

Noch deutlicher als beim FC-Astoria sind die Auswirkungen des Alterseffektes bei der TSG Hoffenheim. Sowohl in der U 19 als auch in der U 17 sind etwa 50 Prozent der Spieler im ersten Quartal des Jahres geboren. Dazu kommt, dass es in der U 19 nur einen einzigen Spieler gibt, der zwischen Oktober und Dezember Geburtstag hat. "Der relative Alterseffekt ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt seit einiger Zeit beschäftigen und das sehr präsent bei uns ist", meint der Leiter des Hoffenheimer Nachwuchsleistungszentrums, "beim Scouting versuchen wir zunehmend den Fokus auf die Talentprognose zu legen. Teilweise planen wir Sichtungen von explizit im dritten und vierten Quartal geborenen Spielern."

In den vergangenen Jahren war die TSG Hoffenheim federführend in der Einführung einer sogenannten Sonderspielrunde, in der die Spieler der U 12 und U 13 antreten. In dieser Liga spielen die Kinder gegen jeweils gleichaltrige, allerdings, ohne dass die Ergebnisse festgehalten werden. "Unser primäres Ziel ist es, Talente zu entwickeln und bestmöglich zu fördern, das Ergebnis muss in diesem Bereich an die zweite Stelle rücken", erläutert der 37-Jährige.

... auf Erfolg angewiesen

Beim DFB wurde im Zuge des sogenannten "Projekts Zukunft” über die Einführung einer Nachwuchsleistungszentrums-Liga nachgedacht. Dies hätte allerdings zur Folge, dass die A-Jugend-Bundesliga abgeschafft werden müsste. Vereine mit einem Nachwuchsleistungszentrum sollen so, ähnlich wie bei der Sonderspielrunde, dauerhaft in derselben Liga verbleiben können, ohne der Gefahr eines Abstiegs ausgesetzt zu sein. Allerdings fand die Idee des DFB nicht überall Anklang. "Wir finden den Grundgedanken definitiv gut, aber nicht in der A-Jugend. Dass sich von der U 16 abwärts etwas verändern muss, sehen wir genauso, aber spätestens ab der B-Jugend muss auch der Wettkampfgedanke eine große Wertigkeit haben", meint Marcus Mann.

Auch Alex Keller sieht dem Vorhaben nicht ausschließlich positiv entgegen. "Wir beim FC-Astoria dürfen dadurch, dass wir voraussichtlich bald ein Nachwuchsleistungszentrum haben werden, Teil dieser neuen Liga sein, aber andere Vereine, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, können sich dann nicht mehr mit den besten Mannschaften des Landes messen”, erklärt der 51-Jährige.

"Meiner Meinung nach sind die ersten Ansätze richtig gut, denn ich finde, dass wir vom kurzfristigen, mannschaftlichen Erfolgszwang wegkommen müssen. Jedes Talent sollte eine individualisiert zugeschnittene, optimale Ausbildung erhalten", sagt Markus Schmid dazu und resümiert: "Der relative Alterseffekt gleicht sich nur aus, wenn das Entwicklungspotenzial und nicht die aktuelle Leistungsfähigkeit im Fokus steht. Nur dann können wir gewähren, dass wir, unabhängig vom Geburtsdatum oder auch der biologischen Reife, die wahren Talente über den kompletten Marathon fördern können."