Von Christopher Benz

Sinsheim. Es war ein ruhiger Übergang, den es im Jugend-Vorstand des Fußballkreises Sinsheim im vergangenen September gab. Coronabedingt fand die Versammlung damals in Eppingen-Rohrbach im abgespeckten Rahmen statt. Seitdem fungiert Michael Dambach als neuer gewählter Kreisjugendleiter und löste Bernd Rothmeier ab, der dieses Amt über 20 Jahre innehatte und gar über 30 Jahre dem Kreisjugendausschuss angehörte. "Zusätzlich bin ich seit 16 Jahren im Eppinger Gemeinderat vertreten und wollte mal etwas kürzertreten", sagt Rothmeier, der sehr glücklich mit seinem Nachfolger ist und in engem Austausch mit ihm steht. "Wir hatten einen harmonischen Übergang. Mit meiner ehemaligen Stellvertreterin Brigitte Sütterlin bringe ich mich als Beisitzer nach wie vor ein und habe mich bereit erklärt, im Jugendbereich unterstützend tätig zu sein."

Im September löste Michael Dambach (links) Bernd Rothmeier als Kreisjugendleiter ab. Fotos: privat

Dass es wahrhaftig ein ruhiger Übergang gewesen ist, merkt Rothmeier auch dieser Tage, wenn er in der Stadt oder beim Einkaufen jemanden trifft und über Fußball redet. "Manch einer wusste dann nicht, dass ich nicht mehr Kreisjugendleiter bin", schmunzelt der 62-Jährige.

Früh ist klar gewesen, dass Dambach sein Nachfolger werden soll. "Ich bin ja schon viele Jahre mit dabei in der Kreisjugend und habe deshalb angeboten nachzufolgen, nachdem Bernd angedeutet hatte, kürzertreten zu wollen", erläutert Dambach. Sein Wirken in vorderster Linie ist seit seinem Amtseintritt jedoch stark eingeschränkt. Die Hallenrunde der Juniorinnen und Junioren wurde abgesagt, beim Nachwuchs rollt wie im kompletten Amateurbereich seit mittlerweile über drei Monaten kein Ball mehr. Die Geduld des Nachwuchses wird auf eine extrem harte Probe gestellt. "Wir können momentan leider nicht viel machen. Natürlich gibt es gewisse Planspiele, die sich damit beschäftigen, wann es wieder losgehen könnte, aber das ist sehr schwierig in der jetzigen Phase."

Die Frage, die sich für den Jugendfußball stellt, unterscheidet sich von der regelmäßigen, vor Corona bestimmenden Thematik, als es darum ging, neue Spielerinnen und Spieler für den Sport zu begeistern. Jetzt ist vordergründig das Ziel, beim Wiederbeginn möglichst wenige Kinder zu verlieren. Rothmeier (Foto: Lörz) hofft dahingehend auf die Austragung der Europameisterschaft und den traditionellen Boom, den der Jugendfußball im Anschluss an ein solches Turnier erlebt. "Zusätzlich würde ich mir wünschen, in der aktuellen Zeit ab und zu Profifußball im frei empfangbaren Fernsehen zur Mittagszeit und nicht nur abends zu sehen. Schließlich gibt es für den Nachwuchs, der in kein Stadion darf und auf den Amateursportplätzen ebenfalls keinen Sport erlebt, sonst kaum Möglichkeiten, Fußball zu schauen", macht der ehemalige Kreisjugendleiter einen Vorschlag.

Die größte Gefahr, Spielerinnen und Spieler zu verlieren, befürchten die beiden im C- und B-Jugend-Alter. "In diesem Altersbereich haben wir ohnehin eine hohe Drop-Out-Quote", sieht Dambach im Pubertätsalter eher Probleme als im Kindesalter. "In den unteren Jugenden ist die Begeisterung für den Sport sicher wieder da, und wie Bernd erwähnt hat, kann die EM dafür eine positive Wirkung ausstrahlen."

Einen ersten Anhaltspunkt und Grund zu Optimismus gibt der vergangene Spätsommer, als nach dem ersten Lockdown der Spielbetrieb wieder anlief. "Die Zahl der Mannschaftsmeldungen haben sich damals im Schnitt der letzten Jahre bewegt", hat Rothmeier keine negativen Auswirkungen der ersten Coronawelle ausgemacht. Dambach versprüht ebenfalls Optimismus: "Wer weiß, vielleicht rennt uns der Nachwuchs diesen Sommer ja die Bude ein."

Dank der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten versucht der Kreisjugendausschuss so gut es geht, mit seinen Vereinen und deren Jugendleitern im Austausch zu sein. "Wir haben in einem Neujahrsbrief bei den Klubs abgefragt, ob sie dieses Jahr planen, Turniere auszurichten. Obwohl es noch lange hin ist, muss man sich auch in Richtung Hallenrunde 2021/22 erste Gedanken machen", erläutert Dambach (Foto: privat). Rothmeier ist in diesen Vorgang integriert und zufrieden mit den ersten Rückmeldungen: "Die Hälfte der Antworten ist positiv, was bedeutet, dass die Vereine anstreben, ihre Jugendturniere auszurichten. Viele wollen aber verständlicherweise die kommenden beiden Monate abwarten, um zu sehen, wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt."

Der Kreisjugendausschuss im Überblick:

Vorsitzender: Michael Dambach

Beauftragter Schulfußball: Klaus Winkelmann

Beauftragter Mädchenfußball: Andreas Marek

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit: Werner Bauer

Beauftragter für Entwicklung und Projekte: Jannis Richter

Kreisschiedsrichterausschuss: Bernd Simmel, Ronald Höck

Kreissportrichter: Horst Spelthahn

Jugendfußballbeauftragte: Manfred Batzler, Dieter Tischer, Michael Kopp, Michael Dambach, Bernd Rothmeier

Kinderfußballbeauftragte: Brigitte Sütterlin, Bernd Rothmeier