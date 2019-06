Zuversichtlich: Topfavorit Jan Frodeno. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of

Bad Schönborn. Wenn am Sonntag der Ironman 70.3 Kraichgau startet, steht mit Jan Frodeno ein mehrfacher Weltmeister und Titelverteidiger an der Startlinie. Der 37-jährige Ausdauersportler aus Köln siegte 2015 und 2016 beim legendären Ironman auf Hawaii und gewann im Vorjahr in souveräner Manier im Kraichgau.

Jan Frodeno will, ebenso wie Lokalmatador und Herausforderer Markus Rolli (27) aus Wiesental, zusammen mit Franz Loesche (30), zuletzt Sieger beim Ironman in St. Pölten, beim inzwischen 15. Triathlon-Festival, das um 9 Uhr mit dem Schwimmwettbewerb auf dem Hardtsee in Ubstadt-Weiher über die Bühne geht, "den Turbo zünden", wie der Topstarter bei der gestrigen Pressekonferenz verkündete.

Olympiasieger Frodeno freut sich auf die erneute Herausforderung im "Land der 1000 Hügel". Der Radkurs sei sehr anspruchsvoll, habe einige kleine Tücken, wie er verriet, "doch ich bin voll motiviert". Markus Rolli ("Ich kenne die Strecke in- und auswendig") und vor allem auch Franz Loeschke wollen in einem "grandiosen Starterfeld" ebenfalls aufs Treppchen.

Auch die Damenkonkurrenz hat es in sich. Dies gilt in erster Linie für Anna-Lena Pohl (29), die sich in Abwesenheit der verletzten Titelverteidigerin Laura Philipp (32) aus Heidelberg und der "fliegenden Holländerin" Yvonne Van Vlerken, die ihre erfolgreiche Karriere beendete, die Krone aufsetzen möchte. Dies haben auch die stärksten Konkurrentinnen Helle Frederiksen (38) aus Dänemark und die Belgierin Alexandra Tondeur (32) vor.

Der "Ironman 70.3 Kraichgau" (früher Kraichgau-Challenge), der unter diesem Label seit einigen Jahren startet, ist mittlerweile zu einem der größten Sportevents in Baden-Württembergs avanciert. Morgen steht die ganze Region erneut im Fokus dieses besonderen, faszinierenden Dreikampfes, der die Athleten fordert wie keine andere Sportart. Mit rund 2500 Einzelstartern und etwa 300 Staffeln aus über 40 Nationen bei der am Samstag startenden Bundesliga, ist der Wettkampf rekordverdächtig. Zuletzt war das Rennen im Frühsommer 2018 vor rund 40.000 Zuschauern in Ubstadt-Weiher, Kraichtal, Bad Schönborn und Östringen über die Bühne gegangen.

Die Fakten zum Rennen: 1,9 Kilometer werden die Teilnehmer im Hardtsee schwimmen, 90 Kilometer radfahren durch die wunderbare Kraichgau-Landschaft mit den Fixpunkten Östringen und Kraichtal sowie 21,1 Kilometer laufen mit Start- und Ziel in Bad Schönborn. Das Besondere bei einem Triathlon ist, dass im Gegensatz zu anderen Sportarten Profis und engagierte Amateure aus allen Altersklassen Seite an Seite an der Startlinie stehen und sich der besonderen Herausforderung stellen.