Von Achim Wittich

Heidelberg. Wenn am Samstagabend um 6.35 Uhr Ortszeit (18.35 Uhr MESZ/ ab 0 Uhr ZDF) in der Bucht von Kailua-Kona mit einem Kanonenschuss der legendäre Ironman Hawaii abgeschossen wird, springt Laura Philipp (31) noch nicht in den Pazifik. Doch die sympathische Heidelbergerin kann das beim Treffen in der RNZ-Sportredaktion leicht verschmerzen. Gerade hat die Profiathletin über die Langdistanz in Barcelona triumphiert - und sich damit bereits das Ticket für den Start auf Hawaii 2019 erschwommen, erradelt und erlaufen.

Und Philipp hat das bei ihrem Debüt in der Königsdisziplin der Triathleten nicht irgendwie getan. Ihre Siegerzeit von 8:34,57 Stunden bedeutet einen neuen deutschen Rekord, den Philipp um stolze acht Minuten pulverisierte. Nur zwei Frauen waren weltweit bisher überhaupt schneller unterwegs, erst recht nicht beim Debüt. "Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, denn ich bin bisher noch nie länger als 100 Kilometer Rad gefahren und nie mehr als 30 Kilometer gelaufen", lacht Philipp herzlich beim Interview-Termin.

Doch bei mächtig Wind und einem "Mega-Wellengang" kam die ausgebildete Physiotherapeutin mit der Spitzengruppe aus dem Wasser und war anschließend nach der ersten Radrunde nicht mehr aufzuhalten. "Ich hatte nie einen richtigen Durchhänger, bin nie gegen die Wand gelaufen und war schon überrascht, wie schnell es zu Ende ging", blieb die Weltklasse-Triathletin von einem Einbruch, wie ihn so viele der top-trainierten Athleten immer wieder erleben müssen, glücklicherweise verschont.

Dabei sah es vor einigen Monaten noch ganz anders aus. Eine Achillessehnenentzündung machte Philipp, zweimalige Gewinnerin des HeidelbergMan ("Ein cooles Rennen") schwer zu schaffen.

Achillessehne machte Probleme

"Da ging gar nichts mehr", blickt sie nachdenklich zurück, findet flugs aber ihr Lachen wieder. Unter anderem mit Hilfe der heilenden Hände ihres Physio-Kollegen Philipp Haas und optimaler Betreuung in der Atos-Klinik kam Philipp stärker denn je zurück.

Im August ging es mit den Trainingseinheiten wieder los, beim Rennen über die Halbdistanz in Zell am See, das aufgrund von Schneefall zu einem "Swim and Run" wurde, stand die in Lobenfeld aufgewachsene Ausdauerkönigin prompt ganz oben auf dem Siegerpodest. Dort gefällt es Philipp derart gut, dass sie auch kurz darauf in Rügen - diesmal konnten alle drei Disziplinen absolviert werden - nicht im Traum daran dachte, eine Konkurrentin an sich vorbei ziehen zu lassen.

Die mittlerweile in Ziegelhausen wohnhafte Sportlerin kommt in den Intensivphasen der Wettkampfvorbereitung auf etwa 30 Trainingsstunden. Da ist aber noch nicht gedehnt und sind keine anderen Termine wahr genommen", berichtet Philipp. Ihr Ehemann Philipp Seipp, gleichzeitig auch ihr Trainer, ist mitgekommen und definiert ebenfalls lachend seinen Aufgabenbereich: "Sie nennt mich gerne auch ihren Bremser."

Dann, wenn seine Ehefrau mal wieder gar nicht in ihrem Trainingseifer zu stoppen ist ("Ich bin vom Temperament her ungeduldig") , gebietet er Einhalt und reduziert die Umfänge. "Wir versuchen, viel Wert auf Qualität zu legen und die Geschwindigkeit zu verbessern", berichten beide. Der Erfolg gibt ihnen recht. Die Ursache dafür ist für Philipp Seipp auch ganz einfach zu erklären: "Sie liebt den Sport und die Bewegung einfach."

In zwölf Monaten werden beide nicht vorm heimischen Fernseher sitzen und das Spektakel auf Hawaii verfolgen. Dann stürzt sich Laura Philipp mit in die Fluten beim Kult-Ironman und kann es jetzt schon kaum erwarten. "Ich freue mich total darauf, mich dann mit den Besten messen zu dürfen." Die RNZ wird ihren Weg bis zum Oktober 2019 journalistisch regelmäßig begleiten.