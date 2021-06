Von Michael Wilkening

München. Am Samstag war Hanno Balitsch privat in Sachen EM unterwegs. Zum Abschluss des Lehrgangs zum Fußballlehrer, den der frühere Profi im Frühjahr erfolgreich absolvierte, hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Absolventen in die Allianz Arena geladen. In den Tagen zuvor war der 40-Jährige für das ZDF als Co-Kommentator unterwegs, und erlebte in Budapest und Bukarest die EM ganz unterschiedlich.

Hanno Balitsch, sie waren beim 4:2 der deutschen Mannschaft gegen Portugal im Stadion. Wie viel Spaß hatten Sie?

Der DFB hat das bestmögliche Spiel für uns rausgesucht. Viele Tore, viele Torszenen, da war echt viel los. Es hat Spaß gemacht, das live im Stadion zu sehen.

Was trauen Sie der deutschen Elf nach den Eindrücken der ersten beiden Partien bei diesem Turnier zu?

Ich fand es stark, wie die Mannschaft gegen Portugal nach dem 0:1 zurückgekommen ist. Nach dem Gegentor hat das Team zehn Minuten gewackelt, sich insgesamt aber als Einheit präsentiert und immer wieder den Finger in die portugiesischen Wunden gelegt. Diese 90 Minuten sollten uns Zuversicht geben. Wir müssen gegen Ungarn einen guten Abschluss der Vorrunde hinbekommen, brauchen uns mit der Leistung gegen Portugal vor niemand verstecken. So können wir lange im Turnier bleiben.

Als Experte sind Sie im ZDF an der Seite von Martin Schneider zu hören. Es ist neu, dass zwei Kommentatoren am Mikro sind. Wie empfinden Sie Ihre Rolle?

Es macht viel Spaß. Gemeinsam mit Martin lässt sich gut arbeiten. Er gibt mir Raum und das Gefühl, ganz unbefangen meine Eindrücke schildern zu können.

Apropos: Welche Eindrücke haben Sie in Budapest und Bukarest gesammelt, von wo aus Sie EM-Spiele kommentiert haben?

Grundsätzlich sehr verschiedene. In Ungarn war das Stadion voll, wir haben die Partie der Heimmannschaft begleitet und es herrschte durchaus eine Euphorie im und außerhalb des Stadions. Für uns als Deutsche war das ungewohnt, weil wir es durch die Pandemie nicht mehr gewohnt sind, so viele Menschen bei Veranstaltungen zu sehen. Gefühlt waren Martin und ich die einzigen, die eine Maske getragen haben. Aber die Stimmung war schon beeindruckend.

Und in Bukarest?

Dort war die Atmosphäre weit weniger euphorisch. In der Stadt war wenig von einem EM-Flair zu spüren, was sicher daran liegt, dass Rumänien sich nicht qualifiziert hat. Im Stadion war die Stimmung nicht sehr aufgeladen, hier war die Freude gedämpft. Zumindest war so unser Eindruck.

Sie haben gerade Ihre Ausbildung zum Fußballlehrer abgeschlossen, schauen also auch aus der Perspektive des Trainers auf das Turnier. Haben Sie bei der EM bislang spannende Neuerungen entdeckt, taktische Veränderungen ausgemacht?

Vielleicht ist es nach zwei Spieltagen in der Vorrunde zu früh, darüber zu urteilen. Schließlich ist immer das spannend, was am Ende erfolgreich ist, daran orientieren sich die anderen. Aufgefallen ist mir, dass fast niemand den Gegner hoch anläuft. Die Teams setzen auf Mittelfeldpressing oder lassen sich fallen. Das Risiko wird klein gehalten. Auffallend ist, dass die Standardsituationen bislang keinen so großen Einfluss haben wie bei den vergangenen Turnieren. Das kann sich in den K.o.-Runden aber ändern.