Ein funktionierendes Team (l.): Daviscup-Kapitän Michael Kohlmann und Boris Becker, Deutschlands Head of Men’s Tennis, befinden sich in einem ständigen Austausch. Gemeinsam wollen sie das deutsche Tennis voranbringen. Ex-Profi Kohlmann macht auch auf dem Platz nach wie vor eine gute Figur. Fotos: dpa/Imago

Von Daniel Hund

Heidelberg. Früher stand Michael Kohlmann, 46, selbst auf dem Platz, reiste als Tennis-Profi um die Welt. Mittlerweile schaut er der deutschen Elite beim Spielen zu, trainiert und fördert sie. Kohlmann, der einst an Position 98 der Welt im Einzel und an Nummer 27 im Doppel geführt wurde, ist der Kapitän der deutschen Daviscup-Mannschaft. Für die RNZ nahm er sich die Zeit für ein Exklusiv-Interview.

Michael Kohlmann, die Corona-Pandemie bestimmt derzeit das Leben aller Menschen. Auch die Tennisspieler haben es nicht leicht. Ohne Turniere haben sie keine Einnahmen ...

Die breite Masse verdient kein Geld. Die Topstars haben hingegen ihre Exhibition-Turniere, die wieder laufen. Beim DTB haben wir für 32 deutsche Spieler auch eine eigene Serie gestartet. Die Spieler können so Matchpraxis sammeln und sich Preisgelder verdienen. Aber insgesamt hat es das Tennis natürlich schwer, weil es weltweit gespielt wird. Die eine Woche spielt man in New York, die Woche darauf schon wieder in Madrid. Das sind andere Voraussetzungen als beispielsweise in der Fußball-Bundesliga. Wobei Tennis an sich momentan natürlich sehr gut gespielt werden kann. Der Abstand untereinander ist groß.

In der breiten Öffentlichkeit hört man immer wieder, dass dem deutschen Tennis die Topspieler fehlen würden. Wie sehen Sie das?

Ich würde sagen, dass wir in den letzten Jahren immer Topleute bei den Herren hatten. In die Wahrnehmung spielt aber sicher mit rein, dass wir bei den vier Grand-Slam-Turnieren eben keinen Sieger hatten. Gerade auf ein Turnier wie Wimbledon wird da natürlich besonders geschaut. Wir hatten mit Tommy Haas, Nicolas Kiefer oder Rainer Schüttler Spieler, die in der Weltrangliste ganz oben dabei waren, aber im Gegensatz zu Boris Becker oder Michael Stich haben sie eben kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Kevin Krawietz und Andreas Mies haben im Doppel die French Open gewonnen. Nun hofft man natürlich, dass das auch im Einzel mal wieder gelingt. Und mit Sascha Zverev haben wir einen ATP-Weltmeister, der da auf einem guten Weg ist.

Stichwort Zverev, was fehlt ihm denn noch zu einem Grand-Slam-Titel?

Es fehlt nicht mehr viel. Bei den Australian Open stand er in diesem Jahr im Halbfinale, da war er nah dran. Seine Entwicklung geht dahin, dass er bei den nächsten Großereignissen immer zu den Topfavoriten zählen wird. Und da entscheiden dann oft Nuancen und eben auch das nötige Glück. Besonders bei den großen Turnieren, die über zwei Wochen gehen.

Mit David Ferrer hat er einen Trainer an seiner Seite, der kürzlich selbst noch gegen die Topstars gespielt hat. Ein Vorteil?

Das ist eine spannende Geschichte. Momentan befinden sie sich noch in einer Probephase, wollen sich besser kennen lernen. David Ferrer ist einer, der von seiner Leidenschaft gelebt hat und als harter Arbeiter bekannt war. Er kennt die Topstars und die großen Stadien aus dem Effeff. Aus der Ferne betrachtet, sieht das sehr gut aus.

Wie stehen die deutschen Chancen auf einen Triumph im Davis Cup?

Ich glaube, dass man uns mittlerweile wieder zu den großen Nationen dazu zählen kann. Vor zwei Jahren haben wir in Spanien 2:3 verloren. Und wenn Rafa Nadal dabei ist, sind die Spanier zuhause eigentlich nicht zu schlagen. In der Runde zuvor hatten wir ein sehr starkes Australien ausgeschaltet. Letztes Jahr sind wir beim erstmals ausgetragenen Finalturnier gut durch die Gruppenphase gekommen und waren dann gegen England nicht kaltschnäuzig genug. Der neue Modus mit nur noch zwei Einzeln und einem Doppel kommt uns entgegen. Denn wir haben mit Mies/Krawietz ein Doppel, das uns selbst für die ganz großen Nationen gefährlich macht. Das Doppel gewinnen wir eigentlich immer und dann fehlt nur noch ein Punkt zum Sieg. Und auch für die Einzel haben wir mit Sascha Zverev, Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber Spieler, die jeden schlagen können.

Sie sind dafür bekannt, dass Sie auch nah an der Basis sind. Kommen Talente nach?

Ja, wir sind wirklich in allen Jahrgängen breit und gut aufgestellt. Da wird auch in den Verbänden gute Arbeit geleistet. Am Ende gehört dann aber immer auch Glück dazu, dass wirklich einer den entscheidenden Schritt nach vorne macht.

Sie waren früher selbst erfolgreich auf der Tour unterwegs. Inwieweit hat sich das Tennis verändert?

Es ist athletischer und professioneller geworden. Heutzutage hat jeder durchschnittliche Spieler seinen eigenen Trainer dabei. Ich war früher mal elf Monate am Stück alleine unterwegs. Wir Spieler haben uns damals gegenseitig unterstützt. Wenn man sich dann teilweise noch andere Länder anschaut, hat man das Gefühl, dass dort keine Schulpflicht mehr bestehen würde (lacht). Da sind Talente dabei, die bei jedem Turnier antreten. Mit 13, 14 wird schon trainiert wie ein Profi.

Sie arbeiten eng mit Boris Becker, der als Head of Men’s Tennis beim DTB fungiert, zusammen. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Es ist ein sehr guter und produktiver Austausch. Wir tauschen uns gerade nach den großen Turnieren aus und treffen uns bei ihnen auch. Boris ist durch seinen Job als TV-Experte sehr nah dran. Ich berichte ihm häufig über die Entwicklung im Jugendbereich. Boris ist immer auf dem neusten Stand.

Ende August sollen die US Open beginnen ...

Ob das auch wirklich so kommen wird, ist schwer vorherzusagen und hängt mit der Entwicklung in den USA zusammen. Derzeit ist nicht klar, ob sich Spieler in New York in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen, um antreten zu dürfen. Unklar ist auch, ob sie nach dem Turnier in Quarantäne müssten, wenn sie wieder nach Europa möchten, um dort weiterzuspielen. Klar ist, dass da eine Mammutaufgabe ansteht: Bei solch einem großen Turnier werden 300 bis 400 Spieler samt ihrer Trainer anwesend sein. Derzeit ist es schwer vorstellbar, wie das alles ohne Probleme ablaufen soll. In Kürze wird da wohl eine endgültige Entscheidung fallen.