Von Nikolas Beck

Sinsheim. Ermin Bicakcic hat viele Qualitäten. Ein Prophet ist er nicht. Elf Monate sind vergangen, seit der 31-jährige Hoffenheimer Innenverteidiger zuletzt auf dem Rasen stand. Damals riss er sich im Heimspiel gegen die Bayern das Kreuzband. Wenig später zeigte sich "Eisen-Ermin" optimistisch, noch in der abgelaufenen Saison auf den Rasen zurückzukehren. Das schnelle Comeback blieb bekanntlich aus.

Am Sonntagnachmittag war der Publikumsliebling zwar im Stadion, aber nur als Halbzeitgast beim TV-Sender. Er sei "auf der Zielgeraden", könne aber kein konkretes Datum für seine Rückkehr nennen. Eine ganz genaue Vorstellung hatte "Bico" dagegen von der bevorstehenden zweiten Hälfte seiner TSG-Kollegen gegen Union Berlin. "Ich gehe davon aus, dass wir noch das eine oder andere Tor schießen und die drei Punkte hier behalten werden."

Hintergrund Es sagten ... > "Nach dem Spielverlauf ist das Unentschieden gerecht. Vor der Pause waren es nur ein, zwei unaufmerksame Situationen. Offensiv war das alles sehr, sehr ansehnlich. Nach dem 2:1 hatten wir die Momente, in denen wir das Spiel für uns hätten entscheiden können. In der zweiten [+] Lesen Sie mehr Es sagten ... > "Nach dem Spielverlauf ist das Unentschieden gerecht. Vor der Pause waren es nur ein, zwei unaufmerksame Situationen. Offensiv war das alles sehr, sehr ansehnlich. Nach dem 2:1 hatten wir die Momente, in denen wir das Spiel für uns hätten entscheiden können. In der zweiten Halbzeit sind uns zu viele leichte Ballverluste unterlaufen. Dann kann man über das Gegenpressing auch nicht alle Konter kontrollieren. Nach dem 2:2 haben Selbstvertrauen und Mut gefehlt." – TSG-Trainer Sebastian Hoeneß über die Gründe des 2:2. > "Wir spielen besser als in der vergangenen Saison und ich bin und war in Hoffenheim immer happy. Es waren tolle fünfeinhalb Jahre, aber ich kann darauf keine Antwort geben." – TSG-Stürmer Andrej Kramaric auf die Frage nach seiner Zukunft. > "Über Andrejs (Kramaric) Extraklasse brauchen wir nicht reden. Es ist ein Traum, ihm zuschauen und ihn als Mitspieler zu haben" – Der verletzte Ermin Bicakcic in der Halbzeitpause. > "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und nehmen verdient einen Punkt mit nach Berlin" – Unions Marvin Friedrich. nb

Bicakcic hätte kaum weiter daneben liegen können. Beim 2:2 (2:1) im ersten Heimspiel der Saison zeigte "Hoffe" zwar eine starke erste Hälfte. Nach dem Seitenwechsel wollte allerdings überhaupt nichts mehr gelingen.

Doch der Reihe nach: Ziemlich genau eine Stunde vor Anpfiff wurde es zum ersten Mal laut. Nach über 300 Tagen durfte Stadionsprecher Mike Diehl erstmals wieder Fans bei einem Pflichtspiel in der PreZero Arena begrüßen.

Von den aktuell erlaubten 15.075 waren zwar nur 8014 gekommen. Aber diejenigen, die da waren, haben es nicht bereut. Für das, was beide Teams von Beginn an ablieferten, könnte der Begriff "offener Schlagabtausch" einst einmal erfunden worden sein.

Den ersten Wirkungstreffer setzte Unions Gießelmann, der im Nachschuss seines eigenen wuchtigen Kopfballs zur Gästeführung traf (10. Minute).

Und die TSG?

Die schüttelte sich kurz und fand prompt die passende Antwort. Über Andrej Kramaric und Neuzugang Angelo Stiller kam der Ball zu Kevin Akpoguma, der ohne Probleme per Kopf zum Ausgleich einnicken konnte (13.). "Wir zeigen nach dem Gegentor eine super Reaktion", freute sich TSG-Trainer Sebastian Hoeneß: "Wir sind klar geblieben, bei unserem Plan geblieben und haben uns danach fast in einen Rausch gespielt."

Doch auch Berlin schoss weiter aus allen Lagen: Kruses Freistoß ging an die Latte (17.) und Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann musste im letzten Moment gegen Awoniyi klären (20.). Auf der Gegenseite zwang Jacob Bruun Larsen Berlins Keeper Luthe, sich ganz lang zu machen (23.). Nach einem Traumpass von Andrej Kramaric machte es der Däne, dem schon beim 4:0 im Augsburg das wichtige erste Tor gelungen war, besser und stellte auf 2:1 (30.). "Das war ein perfekter Pass und eine perfekte Situation für uns", schmunzelte Kramaric über seine bereits vierte Torvorlage in der noch jungen Saison.

Die Südkurve, berauscht davon, endlich mal wieder mit eigenen Augen ein Fußballspiel zu sehen, skandierte "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey." Nach drei Halbzeiten grüßte 1899 tatsächlich vom Platz an der Sonne.

Es sollte eine Momentaufnahme bleiben. Dunkle Wolken zogen auf. Ganz wörtlich, als zum zweiten Durchgang strömender Regen einsetzte. Aber auch im übertragenen Sinne: Keine zwei Minuten war Hälfte zwei alt, als Kruse Awoniyi auf die Reise schickte. Zwar konnte dessen Abschluss Baumann gut parieren. Der Abpraller fand über Akpoguma aber den Weg zurück zum Nigerianer – und ins Tor. "Der Ball kommt unglücklich in meine Hüfte", analysierte Akpoguma die Szene hinterher: "Bitter."

Vor allem, weil die gute Reaktion nach dem zweiten Gegentor ausblieb. "Das 2:2 hat uns wehgetan", sagte Hoeneß. Danach habe sich ein wenig "Enttäuschung breitgemacht" bei seiner Elf.

Viele leichte Fehler waren die Folge. Eigene Torchancen? Fehlanzeige. "Ich weiß auch nicht, was uns danach gefehlt hat", grübelte Akpoguma, der wieder als Rechtsverteidiger ran durfte: "Wir müssen viel gefährlicher sein."

Weil die Köpenicker praktisch nichts mehr zuließen, selbst aber auch nicht mehr allzu oft im TSG-Strafraum auftauchten, wurde hinterher unisono von einem gerechten Remis gesprochen.

Hoeneß und seine Elf müssen nun aufarbeiten, warum sowohl in Augsburg als auch am Sonntag gegen Union eine Hälfte Licht und eine Hälfe Schatten waren.

Bicakcic hatte während der Pause gesagt, es gehe in den kommenden Wochen vor allem darum, Konstanz in die eigenen Auftritte zu bekommen. Zumindest damit lag er richtig, 1899-prozentig.

Update: Sonntag, 22. August 2021, 21.31 Uhr

Sinsheim. (dpa) Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst und vor eigenem Publikum wichtige Punkte liegen lassen. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß kam am Sonntag trotz Führung nicht über ein 2:2 (2:1) gegen Europa-Starter 1. FC Union Berlin hinaus.

Vor 8014 Zuschauern erzielten Kevin Akpoguma (14. Minute) und Jacob Bruun Larsen (30.) die Tore für die Gastgeber, für Union trafen Niko Gießelmann (10.) zur Führung und Taiwo Awoniyi (47.) später zum Ausgleich. Beide Clubs sind in der laufenden Pflichtspiel-Saison noch unbesiegt. In der Schlussphase sah Berlins Marvin Friedrich noch die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Nach ihren jüngsten 4:0-Siegen (Hoffenheim in Augsburg, Union bei Kuopio) gingen die Teams mit einer großen Portion Selbstvertrauen ins Spiel - und das merkte man. Im Nieselregen von Sinsheim agierten beide Teams mutig und offensiv, die ersten Torraumszenen ließen nicht lange auf sich warten. Außenspieler Gießelmann, der für Polens EM-Teilnehmer Tymoteusz Puchacz in die Elf von Trainer Urs Fischer rotierte, kam nach einem Abpraller im Strafraum frei zum Abschluss und verwandelte zur Führung.

Die TSG konnte das bei der Rückkehr der Fans in der trotzdem eher spärlich besuchten Arena nicht schocken. Nur drei Minuten später servierte Mittelfeldspieler Angelo Stiller, der den Vorzug vor Dennis Geiger erhielt, von rechts punktgenau in die Mitte, wo Abwehrrecke Akpoguma nur noch einköpfen musste.

Das von Spielwitz und Tempo geprägte Bundesliga-Spiel lieferte von Anfang an starke Einzelaktionen. Union-Stürmer Max Kruse donnerte erst einen Freistoß ans Lattenkreuz (17.), kurz danach legte er ganz stark für seinen Angriffspartner Awoniyi auf, der am herauseilenden Oliver Baumann scheiterte. Auch Andreas Luthe konnte sich im Tor der Hauptstädter auszeichnen, er parierte einen wuchtigen Schuss von Bruun Larsen (24.).

Im Gegensatz zum derzeitigen Trend zum Trainerwechsel, bei dem im Sommer gefühlt die halbe Liga mitmachte, haben Hoffenheim und Union ihre Übungsleiter im Sommer gehalten. Das macht sich im bisherigen Saisonverlauf bezahlt: Die Abläufe sind eingespielt, System und Automatismen funktionieren. Am Sonntag stellte dies zunächst die TSG unter Beweis. Mit Regisseur Andrej Kramaric und den Flügelspielern Bruun Larsen und Christoph Baumgartner ging es rasant in die Spitze, den starken Eindruck vom Sieg in Augsburg bestätigte die Hoeneß-Elf.

Ideal zu sehen war dies vor dem zweiten Hoffenheimer Tor. Der WM-Zweite Kramaric, der schon in der Vorwoche drei Assists lieferte, steckte perfekt durch auf Bruun Larsen, der nur noch an Luthe vorbei zum 2:1 einschießen musste. Für Kramaric war es das siebte Bundesliga-Spiel in Serie, in dem er an mindestens einem Treffer beteiligt war.

Während der Halbzeitpause setzte starker Regen in Sinsheim ein - und auf dem Feld kam Union deutlich wacher zurück. Der omnipräsente Kruse leitete erneut einen Angriff ein, sein Sturmpartner Awoniyi verwandelte im Nachschuss zum 2:2-Ausgleich. Kruse hatte in der Folge gar den Siegtreffer auf dem Fuß, doch der wiederholt stark reagierende Baumann hielt das Remis für die TSG fest.