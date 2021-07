Von Achim Wittich

Heidenheim/Heidelberg. Mit einer Niederlage im Gepäck machte sich die TSG Hoffenheim am Samstag direkt im Anschluss an die Testbegegnung beim 1. FC Heidenheim auf den Weg ins einwöchige Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß (39) musste beim Zweitligaverein, der eine Woche vorm Saisonstart schon gut im Saft steht, eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. Tim Kleindienst erzielte bereits nach sechs Minuten das "Tor des Tages" für das Team von Heidenheims Kulttrainer Frank Schmidt (47).

Nach zwei Wochen Vorbereitung nahm Hoeneß das Ergebnis einigermaßen gelassen hin. "Alles in allem aber ein ordentlicher Test unmittelbar vor dem Trainingslager gegen einen ambitionierten Zweitligisten, der kurz vor dem Saisonstart steht. Für uns geht es jetzt in eine intensive Vorbereitungswoche am Tegernsee", kündigte der gebürtige Münchner nahe seiner Heimat ein großes Arbeitspensum an.

Gegen die Heidenheimer fehlten noch die EM-Fahrer sowie die Langzeitverletzten Ermin Bicakcic, Dennis Geiger und Benjamin Hübner. Mit den Nichtanwesenden hätte Hoeneß problemlos eine Elf aufbieten können, die auch zum Saisonstart beim FC Augsburg am 14. August (15.30 Uhr) eine erstklassige Auswahl abgeben würde.

Wie in den Testpartien vor einer neuen Spielzeit üblich, wechselte der Hoffenheimer Cheftrainer, der in seine zweite Runde bei den Kraichgauern geht, während der zweiten Halbzeit einmal komplett durch. Das ist für gewöhnlich dem Spielfluss nicht wirklich zuträglich, dennoch hätte Havard Nordtveit kurz vor Ende fast noch den Ausgleich geschafft, doch der Kopfball des Norwegers fand nicht den Weg ins Tor (90. Minute).

Nach der von Hoeneß angekündigten Schufterei in den bayrischen Tagen wird der Dorfverein sein zweites Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten SpVgg Greuther Fürth am kommenden Samstag (15 Uhr) bestreiten und dabei sicherlich mit schweren Beinen den Rasen betreten. Das Gute: Dem Aufsteiger aus dem Frankenland ergeht es dann sicherlich nicht anders. Die Vorbereitungszeit im Hochsommer steht schließlich nicht umsonst bei den Profis nicht unbedingt an erster Stelle der Beliebtheitsskala.

Hoffenheim: Pentke (60. Philipp) – Gacinovic (70. König), Adams (46. Akpoguma), Vogt (60. Nordtveit), John (70. Geschwill) – Bogarde (70. Bischof), Stiller (70. Rüth), Rudy (70. Zaiser) – Beier (60. Bebou), Bruun Larsen (46. Adamyan), Rutter (46. Dabbur); Schiedsrichter: Reichel (Stuttgart) Zuschauer: 2269; Tor: 1:0 Kleindienst (6.).