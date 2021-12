Von Achim Wittich

Sinsheim. Sebastian Hoeneß hat kurz vor Weihnachten einen richtigen Lauf. Hoffenheims Trainer hätte am Samstag beim Stand von 0:1 gegen wankende Gladbacher Borussen wohl auch den Mannschaftsbusfahrer einwechseln können, und der hätte auch noch sein Tor gemacht. Am vergangenen Mittwoch bereits brachte Hoeneß bei einem 0:2-Rückstand in Leverkusen Angelo Stiller und Munas Dabbur auf den Rasen und die beiden Joker sorgten mit ihren Treffern für den 2:2-Endstand. Diesmal schickte er in der 87. Minute Kevin Akpoguma aufs Feld – und der 26-jährige gebürtige Mann aus Neustadt an der Weinstraße besorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit den hoch verdienten 1:1 (0:1)-Endstand.

Natürlich wäre für Akpoguma und die viel besseren Hoffenheimer ein Dreier verdient gewesen, doch angesichts des späten Ausgleichsglücks wurde nachher in der TSG-Kabine der eine Punkt wie ein Sieg mit den einschlägigen Ballermann-Klassikern gefeiert. Klar ist: Bewegt sich der Tabellenfünfte in der Rückrunde weiter auf dem Niveau der letzten sechs ungeschlagenen Hinrundenbegegnungen, dann wird der Klub aus dem Kraichgau mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr international aufspielen. Mitte Mai 2022 steht dann der bei Fußballern beliebten Saisonabschlussfeier auf "Malle" hoffentlich Corona nicht mehr im Wege.

Während seine Profis nebenan in den kurzen Weihnachtsurlaub bis zum 2. Januar des neuen Jahres tanzten, war Sebastian Hoeneß trotz seines erneut goldenen Händchens zwiegespalten. "Am Ende müssen wir mit dem späten 1:1 leben. Es sind gemischte Gefühle", hatte sich der Münchner erhofft, die Begegnung mit einem früheren Ausgleichstreffer noch gänzlich "drehen" zu können.

Das war absolut nachvollziehbar, denn nachdem die Fohlen vom Niederrhein beim "Spiel der unbegrenzten Chancen" vor der Pause selbst mehrere gute Möglichkeiten hatten und dank Breel Embolo (35. Minute) mit einer Führung den zweiten Spielabschnitt angingen, dominierte fortan nur noch Hoffenheim.

Immer mit dem Ansatz, spielerisch eine erfolgreiche Lösung zu finden, ging es nur noch in eine Richtung. Nämlich in die von VfL-Torwart Yann Sommer, der einen Glanztag erwischt hatte. Der Schweizer allein sorgte dafür, dass die zugelassenen 750 Hoffenheimer Fans so lange bangen und zittern mussten, um wenigstens einen Teilerfolg bejubeln zu dürfen.

Stark, wie "Hoffe" erneut den Rückstand wegsteckte und letztlich belohnt wurde. Erschreckend im Gegenzug allerdings, in welchem Zustand sich der Gegner in Sinsheim präsentierte. Christoph Kramer fand direkt nach dem Abpfiff beim Fernsehinterview genauso bemerkenswerte wie treffliche Worte: "Hätten wir die letzten vier Spiele alle gewonnen, dann würde ich sagen: ’Also, was wir hier für eine Sch ... gespielt haben. So schlecht haben wir noch nie gespielt. Wir haben jeden Ball nach vorne gebolzt’", sagte Kramer. Im WM-Finale 2014 erlitt er gegen Argentinien nach einem Zusammenprall früh eine Gehirnerschütterung und kämpfte erst tapfer weiter. Als er aber den Schiedsrichter fragte, ob dies das WM-Finalspiel sei, bat der wiederum Bastian Schweinsteiger, den Kollegen doch bitte auswechseln zu lassen.

Schwindlig gespielt wurden Kramer und die anderen völlig verunsicherten Gladbacher in den zweiten 45 Minuten von vor Selbstbewusstsein strotzenden Hoffenheimern, die in der abschließenden Englischen Woche inklusive des späten 2:1-Erfolges in Freiburg gleich dreimal im allerletzten Moment zugeschlagen haben.

"Eigentlich muss man dann so ein Spiel gewinnen", war auch Oliver Baumann hin- und hergerissen und David Raum meinte: "Die Gladbacher waren froh, als abgepfiffen wurde und wollten nur noch schnell in die Kabine."

Bei den eigentlich fröhlichen Jungs vom Niederrhein ging’s – wen wunderte es – weniger musikalisch zu als im Hoffenheimer Trakt. Nach dem Rückrundenauftaktspiel am 8. Januar gegen den FC Augsburg soll dort der "Bierkapitän" von Schlagerbarde Markus Becker wieder lautstark am Ruder sein.

Update: Sonntag, 19. Dezember 2021, 20.45 Uhr

Breel Embolo brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung. Hoffenheim war zwar überlegen, aber schaffte lange den Abschluss nicht.

Hoffenheims Dennis Geiger (links) im Duell mit Gladbachs Torschützen zum 0:1 Breel Embolo. Doch dessen Führungstreffer reichte nicht zum Auswärtssieg. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von Ulrike John

Sinsheim. Borussia Mönchengladbach hat sich zum Jahresabschluss in der Fußball-Bundesliga nicht aus der Krise befreien können. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter schaffte am Samstag nach zuvor vier Niederlagen ein trotz des späten Gegentors sehr glückliches 1:1 (1:0) bei der formstarken TSG 1899 Hoffenheim. Breel Embolo erzielte vor in Baden-Württemberg nur 750 erlaubten Zuschauern das Tor für die Gäste (35. Minute). Kevin Akpoguma gelang in der Nachspielzeit der überfällige Ausgleich (90.+1).

So hängen die Gladbacher zumindest vorübergehend auf dem 13. Tabellenplatz fest. Sie müssen zudem die Rückrunde am 7. Januar mit der schweren Begegnung beim Spitzenreiter FC Bayern eröffnen. Hoffenheim geht mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in die kurze Winterpause. Die Mannschaft von Chefcoach Sebastian Hoeneß hatte genügend Chancen auf einen Erfolg, bleibt aber zumindest zunächst auf einem Champions-League-Platz.

Drei Tage nach dem 2:3 gegen Frankfurt veränderte Hütter seine Elf auf gleich fünf Positionen: Unter anderem standen Ex-Weltmeister Christoph Kramer, Kapitän Lars Stindl und Marcus Thuram in der Anfangsformation. Kramer als "Kommunikator" und mit seiner Erfahrung solle der Mannschaft helfen, erklärte Hütter.

Das neue formierte Gäste-Team musste sich erstmal finden und hatte Glück, dass es nicht schnell zurücklag. Pavel Kaderabek schoss nach nur vier Minuten aus aussichtsreicher Position drüber. Dann rettete Torwart Yann Sommer in höchster Not gegen Georginio Rutter und später gegen Kaderabek.

Die Gladbacher wirkten körperlich durchaus wuchtig, aber spielerisch längst nicht so flink auf den Beinen wie die Hoffenheimer. In der putzmunteren Anfangsphase vergab Stindl die dicke Chance zur Führung. Ansonsten eroberten die Hoffenheimer immer wieder den gegnerischen Strafraum und machten Sommer zum Dauerbeschäftigten.

Ein Mann wie der am Knie verletzte Nationalspieler Jonas Hofmann, mit sieben Treffern bester Torschütze seines Teams, hätte der Borussia gut getan in dieser Phase. Doch der Krisenclub befreite sich auch ohne ihn plötzlich vom Dauerdruck: Embolo schoss erst Baumann an, traf aber nach der anschließenden Ecke aus kurzer Entfernung zum 1:0.

Die Kraichgauer haderten immer wieder mit Schiedsrichter Sven Jablonski, der in der 64. Minute eine handspielverdächtige Aktion von Rami Bensebaini im Strafraum nicht ahndete. Mit den eingewechselten Ihlas Bebou und Christoph Baumgartner erhöhten die Hausherren wieder die Schlagzahl. Die Daueroffensive belohnte der eingewechselte Akpoguma mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit. Damit endete auch die persönliche Serie Hütters: Der Österreicher hatte zuvor alle seine sechs Liga-Spiele mit Frankfurt gegen die TSG gewonnen.