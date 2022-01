Der ehemalie Hoffenheimer Vincenzo Grifo behält die Nerven und bringt den SC per Elfmeter mit 2:0 in Führung. Foto: APF

Von Achim Wittich

Sinsheim. Der Trainer gab die Marschrichtung vor, doch seine Spieler gingen den befohlenen Weg nicht mit. "Wir wollen etwas reißen", hatte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß am Dienstag vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg angekündigt. Am Mittwochabend verlor seine Mannschaft mit 1:4 (0:2) gegen den SC Freiburg und verpasste den Einzug ins Viertelfinale. Dabei hätte es diesmal tatsächlich etwas werden können. Denn: Nach Bayern München hatte sich auch Titelverteidiger Borussia Dortmund bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet. "Hoffe" war beim Anpfiff die aktuell bestplatzierte Mannschaft der Bundesliga, die noch um die Reise zum Finalort Berlin kämpfte.

Beim Baden-Derby vor 500 Zuschauern beorderte Hoeneß seinen "Torjäger mit Ladehemmung" Andrej Kramaric zunächst auf die Ersatzbank. Bei den Breisgauern stand Stammtorwart Mark Flekken nach seiner Corona-Auszeit wieder zwischen den Pfosten.

Nur ein paar Minuten daueret, bis der SC erfolgreich "die Flucht nach vorne" antrat, genauso wie Hoeneß es nach der 1:5-Pleite der Freiburger in Dortmund am vergangenen Freitag vermutet hatte. Der ehemalige Hoffenheimer Vincenzo Grifo versenkte den Ball in der 10. Minute im langen Torwarteck von Oliver Baumann, Kevin Akpoguma ließ dabei dem Torschützen eindeutig zu viel Platz.

Das animierte einen einsamen Rufer im fast leeren Rund zu einem klaren Befehl ans TSG-Team. "Berlin, Berlin, wir wollen nach Berlin", bekamen Baumann und Co zu hören – doch der frühe Rückstand hinterließ erst einmal Spuren. Rutters Versuch, einen Elfmeter zu erhalten, ging richtigerweise schief (18. Minute). Großes Glück für 1899, dass Lucas Höler völlig freistehend bei seiner Direktabnahme das Runde in den Sinsheimer Nachthimmel schoss. Da brauchte Hoeneß-Kollege Christian Streich erst einmal einen großen Schluck aus der Wasserpulle, um den Frust über die vergebene 2:0-Führung runter zu spülen.

Doch dem Frust folgte schnell Streichsche Freude. Ihlas Bebou nahm im eigenen 16er bei der Ballabwehr die Hand zu Hilfe und Schiedsrichter Robert Schröder (Hannover) pfiff sofort – wieder Grifo behielt eiskalt gegen Baumann die Nerven (36.). In der Ligapartie im vergangenen Dezember war er noch an Hoffenheims Elfmeterkiller gescheitert und die Kraichgauer hatte am Ende die Nase beim späten 2:1-Sieg knapp vorne.

Glück für die anfälligen Hoeneß-Schützlinge, dass ihr Gegner bei zwei schnellen Gegenzügen kurz vor der Pause nicht gar auf 0:3 stellte. Das wäre allerdings des Guten eindeutig zu viel gewesen. Hoffenheim wollte, konnte aber nicht – und der badische Nachbar war schlicht die effizientere Mannschaft. "Andrej Kramaric" jedenfalls wurde von den wenigen Fans in der Bierkurve beim Warmmachen lautstark gefordert.

Hoeneß brachte nicht nur den Kroaten, sondern wechselte sehr offensiv und Munas Dabbur gleich mit ein. Angelo Stiller und Akpoguma blieben in der Kabine. Gerade einmal acht Minuten waren nach der Pause um, dann war Kramaric an Freiburgs Eigentor zum 1:2 durch Nico Schlotterbeck (53.) maßgeblich beteiligt. Doch die TSG durfte nur kurz hoffen. Kevin Schade stellte nur ein paar Augenblicke später den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (55.) und der Videoassistent verhinderte das auch nicht.

Es war schon der entscheidende Gegenschlag, von dem sich die Hoffenheimer nicht mehr erholten. Ganz im Gegenteil: Das 1:4 durch Demirovic (68.) tat richtig weh.

Schon wieder hat "Hoffe" im Pokal nicht gerissen.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt (75. Hübner), Richards - Akpoguma (46. Dabbur), Geiger, Stiller (46. Kramaric), Raum - Baumgartner (75. Rudy) - Bebou, Rutter (68. Larsen)

Freiburg: Flekken - Kübler,Lienhart, Nico Schlotterbeck, Günter - Schade (58. Gulde), Maximilian Eggestein (84. Keitel), Höfler - Grifo (71. Sallai) - Höler (84. Petersen), Demirovic (71. Jeong)

Schiedsrichter: Schröder (Hannover)

Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Grifo (10.), 0:2 Grifo (36./Handelfmeter), 1:2 Schlotterbeck (52./Eigentor), 1:3 Schade (55.), 1:4 Demirovic (68.)