Von Nikolas Beck

Heidelberg/Augsburg. Wer seine Worte weise wählt, wird das Offensichtliche gar nicht erst thematisieren. Geschweige denn wiederholen. Den Trainer mit den Worten zu zitieren, er wolle das kommende Spiel gewinnen, sei in etwa so wertvoll wie zu schreiben, dass es am Abend dunkel wird. Dies bekommt seit Jahren jeder Praktikant vom erfahrenen Kollegen zu hören.

So überraschend, wie die Dämmerung zu später Stunde, wurde Sebastian Hoeneß am Samstag mal wieder zu Andrej Kramaric befragt. "Ich vermeide es eigentlich, einen Spieler in der Analyse hervorzuheben und das mache ich auch heute ungern", fand der Hoffenheimer Cheftrainer nach dem Ligaauftakt beim FC Augsburg eine kluge Antwort.

Hintergrund Europameister im Vergleich Vor etwas mehr als zwei Monaten feierten sie Seite an Seite den bislang größten Erfolg ihrer Karrieren. Am Samstag standen sie sich beim Ligaauftakt als Gegner gegenüber: David Raum (Foto: APF) und Niklas Dorsch, die beiden frischgebackenen U 21-Europameister, sind die Top-Transfers bei der TSG Hoffenheim und dem FC [+] Lesen Sie mehr Europameister im Vergleich Vor etwas mehr als zwei Monaten feierten sie Seite an Seite den bislang größten Erfolg ihrer Karrieren. Am Samstag standen sie sich beim Ligaauftakt als Gegner gegenüber: David Raum (Foto: APF) und Niklas Dorsch, die beiden frischgebackenen U 21-Europameister, sind die Top-Transfers bei der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg. Raum, ablösefrei von Aufsteiger Fürth nach "Hoffe" gewechselt, verteidigte hinten links und sah nach seinem Bundesligadebüt Luft nach oben: "Es war im ersten Spiel noch nicht alles perfekt, aber das meiste stimmt schon", sagte Raum und sprach von einer guten Teamleistung. Sein Gegenüber Dorsch, für den der FCA sieben Millionen Euro nach Gent überwies, war weniger zufrieden. Im Zentrum der Puppenspieler zog der 23-Jährige noch nicht wirklich die Fäden. Entwarnung bei Akpoguma Glück im Unglück für Kevin Akpoguma: Nach einem Zusammenprall mit Augsburgs Iago musste der 26-jährige Abwehrmann nach 73 Minuten vom Feld. Tags darauf gab die TSG Entwarnung: Neben einem heftigen Brummschädel habe Akpoguma nur eine Prellung im Gesicht davongetragen und könne voraussichtlich im Laufe der Woche wieder das Training aufnehmen. Gute Besserung, Akpo! nb

Das Offensichtliche auszusprechen überließ Hoeneß lieber seinem Gegenüber Markus Weinzierl: Wegen Kramaric habe man eine defensivere Herangehensweise gewählt. Kramaric habe man nicht in den Griff bekommen. Und überhaupt: "Deswegen haben wir heute verloren."

Der Hoffenheimer Ausnahmekönner war mal wieder der alles entscheidende Mann. Was umso erstaunlicher ist, da beim 4:0 (1:0)-Traumstart der TSG in der Fuggerstadt der Rekordtorschütze zur Abwechslung mal nicht auf der Anzeigetafel auftauchte. Jacob Bruun Larsen (37. Minute), Sargis Adamyan (79.), Georginio Rutter (87.) und Sebastian Rudy (90.+5) schossen "Hoffe" zum besten Saisonstart ihrer 14-jährigen Ligazugehörigkeit. Kramaric bereitete die Treffer eins bis drei herausragend vor.

"Beim ersten Auswärtsspiel unter sehr warmen Wetterbedingungen vier Tore zu erzielen, ist überragend", sagte Bruun Larsen nach der Hitzeschlacht gegen die Puppenspieler.

Der Leihrückkehrer vom RSC Anderlecht will in seinem zweiten Anlauf in Hoffenheim endlich durchstarten. Sein Kopfball-Treffer aus kurzer Distanz, erst das dritte Bundesliga-Tor im 47 Einsatz für den 22-Jährigen, war ein guter Anfang. In einer Partie, die von beiden Mannschaften zögerlich und offensiv uninspiriert angegangen wurde, war es Bruun Larsens 1:0, das das Pendel in Richtung Gäste schwingen ließ.

Weinzierl sah’s genauso: "Wer 1:0 in Führung geht, der hat am ersten Spieltag einen riesigen Vorteil." Vielleicht hatte der 46-jährige Fußballerlehrer auch seine eigene Bilanz im Kopf, als er das sagte. Denn die könnte schwärzer nicht sein: Sechsmal stand der FCA-Trainer bei einem Saisonauftakt für seine verschiedenen Klubs an der Seitenlinie – sechsmal kassierte er eine Niederlage. Bei 14 Gegentoren war Weinzierls Teams bislang kein eigener Treffer vergönnt. Auch diesmal nicht.

Obwohl die erste Großchance – genauer: den ersten Torschuss überhaupt – die Augsburger hatten: Vargas setze seinen Schlenzer aber knapp am langen Pfosten vorbei (22.).

Hoeneß fand die Halbzeitführung schmeichelhaft. Zu wenig Dynamik habe seine Elf mit Ball entwickelt, zu statisch agiert und mit dem vielen Ballbesitz zu wenig anfangen können. "Und nach der Pause mussten wir erst einmal eine Druckphase überstehen", analysierte der 39-Jährige, der vor allem seine Defensive hervorheben wollte.

Nur, weil der Abwehrriegel, in dem Stefan Posch für Melayro Bogarde anfangen durfte, die weiße Weste wahrte, konnten in den Schlussminuten die Offensiven glänzen. Die eingewechselten Marco John und Sargis Adamyan zauberten an der Seitenauslinie und der Armenier vollendete den besten Angriff des Spiels lässig. Entscheidenden Anteil an der schönen Ballstafette hatte selbstredend Kramaric, der Adamyan mit einem feinen Zuspiel in Position brachte. "In der zweiten Hälfte sind wir ein bisschen mehr Risiko gegangen und wurden dafür belohnt", sagte Adamyan und wusste, bei wem er sich bedanken konnte. "Andrej steckt die Bälle einfach perfekt durch, ich hätte ihm auch ein Tor gegönnt, aber mit drei Assists kann man auch mal leben."

Den Vorlagenhattrick machte Kramaric perfekt, als er Rutter auf die Reise schickte. Der junge Franzose, ebenfalls eingewechselt, legte am Ende selbst den vierten Streich von Rudy auf.

Drei Kramaric-Vorlagen, drei Joker-Scorerpunkte und drei Punkte: "Es geht wohl nicht, besser in die Saison zu starten", strahlte Bruun Larsen.

So ließ sich der Trainer dann doch noch zu ein paar Worten über seinen Matchwinner hinreißen: "Er ist die zentrale Figur für unser Spiel, das zeigt er Jahr für Jahr", so Hoeneß über Kramaric.

Was er meinte, aber nicht sagte: Den Vizeweltmeister von 2018, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, vor Ablauf der Transferperiode am 31. August, doch noch zu verlieren, wäre der Super-GAU im Kraichgau.

Das ist ziemlich offensichtlich.

Update: Sonntag, 15. August 2021, 20.08 Uhr

4:0 - TSG feiert Bundesliga-Party zum Auftakt

Augsburg/Hoffenheim. (dpa) Bei der ersehnten Rückkehr seiner Fans hat der FC Augsburg die Fußball-Party den abgezockten Gästen aus Hoffenheim überlassen müssen. Angeführt vom dreifachen Torvorbereiter Andrej Kramaric gewann die spielerisch reifere TSG zum Bundesligastart vor 9124 Zuschauern in der Augsburger Arena am Ende hoch mit 4:0 (1:0).

Jacob Bruun Larsen (37. Minute), die Einwechselspieler Sargis Adamyan (79.) und Georginio Rutter (87.) sowie Sebastian Rudy (90.+5) ließen 1899-Trainer Sebastian Hoeneß am Spielfeldrand jubeln. Hoffenheim spielte bei hohen Temperaturen am Samstag ganz cool und effizient. Der FCA brach am Ende auseinander und ließ sich abschießen.

Nach einer fast kompletten Heimspiel-Saison ohne Fans wirkte die Rückkehr des Publikums beflügelnd für die Akteure auf dem Platz. Die Augsburger - mit dem sieben Millionen Euro teuren U21-Europameister Niklas Dorsch als einzigem Neuzugang in der Startelf - versuchten es mit typischem Markus-Weinzierl-Fußball: Aggressiv im Zweikampf und im Vorwärtsgang schnörkellos, mit Tempo und langen Bällen.

In Tornähe fehlte meist die Präzision, auch im Abschluss. Ruben Vargas spitzelte den Ball nach einem feinem Pass von Fredrik Jensen in den Strafraum knapp am Tor vorbei (22.). Später war es Jensen, der eine Ablage von Florian Niederlechner hoch übers Tor verzog (45.).

Die Hoffenheimer waren bemüht, kontrolliert von hinten aufzubauen. Es brauchte eine gewisse Anlaufzeit, bis die Aktionen, oft vorgetragen über rechts, zielstrebiger wurden. Andrej Kramaric zwang FCA-Torwart Rafal Gikiewwicz zu einer ersten Parade (35.). Kurz darauf jubelten das Gäste-Team von Trainer Sebastian Hoeneß: Kramatic flankte vom rechten Flügel. FCA-Verteidiger Robert Gumny stand schlecht, in seinem Rücken kam Bruun Larsen erfolgreich zum Kopfball.

Erwartungsgemäß erzeugten die Augsburger nach der Pause viel Druck, gingen mehr ins Risiko. Hoeneß wechselte rasch Neuzugang David Raum aus, dem - schon verwarnt - ein Platzverweis drohte (52.).

Die Hektik nahm zu. Vehement forderten die FCA-Profis etwa einen Handelfmeter, Schiedsrichter Felix Brych winkte aber energisch ab (60.). Weinzierl brachte frische Offensivkräfte und wechselte auch den von Hertha BSC ausgeliehenen U21-Europameister Arne Maier ein.

Hoffenheim nutzte aber nun die offenen Räume bei den Kontern. Der starke Kramaric verpasste das vorentscheidende 2:0 noch, als er im Strafraum frei zum Abschluss kam, aber FCA-Keeper Rafal Gikiewicz grandios hielt (76.). Kurz darauf war es aber so weit: Kramaric spielte Adamyan im Strafraum wunderbar frei. Der eingewechselte Angreifer konnte locker einschießen. Das dritte Tor des 19-jährigen Rutter und das 4:0 von Ex-Nationalspieler Rudy waren die Zugabe.

Hoeneß rechnet nicht mit Ausfall von Hoffenheims Akpoguma

Trainer Sebastian Hoeneß rechnet derweil nicht mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Kevin Akpoguma. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler musste in der zweiten Spielhälfte mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Akpoguma habe sich "eine Prellung im Gesicht" zugezogen, berichtete Hoeneß: "Ich hoffe, dass er schnell wieder zur Verfügung steht." Er gehe nicht von einer schwereren Verletzung aus, ergänzte Hoeneß.

Update: Samstag, 14. August 2021, 17.37 Uhr