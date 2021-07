Von Hans-Joachim Heinz

Tokio/Heidelberg. Nur einen Tag nach der vermeidbaren 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien haben sich die Hockey-Herren eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit der bisher besten Turnierleistung wurde im Oi Stadium von Tokio das bis dahin verlustpunktfreie Großbritannien auch in der Höhe verdient mit 5:1 (1:1) abgefertigt und damit das Viertelfinale bei den Olympischen Spielen so gut wie perfekt gemacht. Das Team von Trainer Kais al Saadi steckte bei drückender Schwüle und strömendem Regen einen unglücklichen 0:1-Rückstand nach acht Minuten weg und spielte dabei den Gegner phasenweise an die Wand.

Matchwinner war dieses Mal Florian "Flocke" Fuchs (HC Bloemendaal), der gleich dreimal erfolgreich war, die weiteren Treffer erzielten mit einem Traumtor in den Winkel Christopher Rühr (Rot-Weiss Köln) und Justus Weigand (Mannheimer HC). Der 21-Jährige kam als Ersatz-Akkreditierter ebenso zu seinem ersten Turniereinsatz wie Paul Kaufmann (TSV Mannheim), so dass neben Torhüter Alexander Stadler (TSV) und Linus Müller (MHC) alle vier Akteure aus der Quadratestadt auf dem Feld standen.

Von Beginn an setzte Deutschland die Briten mit starkem Pressing unter Druck und erarbeitete sich auch zahlreiche Torchancen, die jedoch zunächst nicht genutzt wurden. Ein Fehler im Aufbauspiel durch Mats Grambusch (Köln) führte zum 0:1, es war der erste Torschuss der Männer aus dem Mutterland des Hockeys. Ein Déjà-vu wie tags zuvor gegen Belgien? Mitnichten, 15 Sekunden vor der ersten Viertelpause blockte Fuchs den Ball nach einer Strafeckenvariante zum 1:1-Ausgleich ins Tor. Trotz Einbahnstraßen-Hockey blieb es bis zum Halbzeitpfiff bei diesem Ergebnis.

Was die Chancenverwertung angeht, so holte die Truppe von al Saadi nach dem Seitenwechsel all das nach, was sie zuvor versäumt hatte. Angriff auf Angriff rollte auf den Kasten der Briten, und jetzt belohnten sich die Deutschen auch mit den entsprechenden Toren. Keeper Stadler hatte dagegen kurz nach dem 2:1 nur noch einmal eine schwere Prüfung zu überstehen, als seiner Abwehr ein Ball durchrutschte und er reaktionsschnell den Ausgleich verhinderte.

Der Bundestrainer war hochzufrieden: "Das Wichtigste ist, dass die Sachen, die gegen Belgien schwach waren, von Beginn an gut waren. Dann hat sich die Frage gestellt, ob wir nach dem Nackenschlag durch das 0:1 mental stark sind und so weitermachen oder ob es wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Und das war nicht so. Die Jungs sind den Weg voll weitergegangen und haben den Knoten platzen lassen. Wir wissen jetzt, dass wir uns von Widrigkeiten nichts anhaben lassen."

Ähnlich sah es Kaufmann: "Wir waren von Beginn an voll da, das 0:1 hat uns überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Am Ende hätte es sogar noch höher für uns ausfallen können". Und mit Weigand war ein weiterer Mannheimer happy: "Selbst, wenn ich kein Tor erzielt hätte, wäre das heute ein ganz besonderes Ereignis für mich gewesen. Ich freue mich natürlich trotzdem riesig über den Treffer und dass ich so gut reingekommen bin ins Turnier."