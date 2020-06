Von Daniel Hund

Hirschberg. Crosby ist riesig. "Sein Stockmaß liegt bei 1,80 Meter", sagt Pascale Gander, 40, und streichelt ihrem Pferd über den Rücken. Ich hätte eher auf 2,20 Meter getippt. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, auch selbst mal kurz aufzusteigen, um zu sehen, wie es sich so anfühlt als Reiter. Aber ganz ehrlich: Ich bin weder mit John Wayne noch mit Winnetou verwandt oder verschwägert. Das überlasse ich lieber anderen. Frau Gander zum Beispiel. Die macht das schon eine halbe Ewigkeit. Mit drei Jahren saß sie erstmals im Sattel. Pferde sind ihr Leben.

Wir treffen sie beim Aktivreitstall der Familie Hans Mayer in Hirschberg. Es riecht nach Heu, die Vögel zwitschern und überall sind Pferde. 50 insgesamt – und die können sich auf fünf Hektar Koppelgelände austoben.

Hier lässt es sich aushalten. Cross – so lautet sein Spitzname – hat dort eine eigene Box mit Paddock. Das ist eine Art Balkon, auf dem er sich nach Lust und Laune schütteln oder im Sand suhlen kann. Seit vier Jahren sind beide ein Team. Damals kaufte ihn Gander für ihre Pferde-Wirtschaftsmeisterprüfung.

Und die Rechnung ging auf. Im Sattel von Cross, 13, einem holsteinisch gezogenen Wallach, legte sie die Prüfung mit Auszeichnung ab. Dafür gab’s die Stensbeck-Plakette in Silber für herausragende Leistungen. Für viele Reiter ist der Job damit erledigt und die gemeinsame Zeit vorbei. Nicht für Gander. Sie lächelt: "Auch ich hätte ihn verkaufen können, aber er ist mir so ans Herz gewachsen, dass das nie ein Thema war."

Ihr Geld verdient sie als Trainerin. Im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern rings um Hirschberg wird sie gebucht. Für Lehrgänge düst sie auch mal ins Ausland. Die Schüler kommen aus allen Altersgruppen und haben in der Regel alle selbst ein Pferd. In den Anfangszeiten der Corona-Pandemie waren Reit-Stunden untersagt. Mittlerweile sind Einzelstunden wieder erlaubt.

Engagiert wird Frau Gander, die in Ladenburg aufgewachsen ist, aus einem bestimmten Grund: Ihr Fachgebiet ist die klassische Ausbildung, die der Natur des Tieres entspricht. "Dabei ist es wichtig, dass weder Bewegungsabläufe noch Haltungen gefordert werden, die ein Pferd nicht auch in der Freiheit ausführen würde", erklärt die Reiterin.

Wer nun meint, sie wäre komplett gegen Turniersport jeglicher Art, der liegt falsch. Auch sie war kürzlich noch im Dressursport aktiv. Bis zur Klasse S* war sie erfolgreich. Was sie dort oft sehen musste, gefiel ihr aber nicht. Gerade die extrem eng verschnallten Reithalfter sind ihr ein Dorn im Auge. Gander: "Pferde sind so viel mehr als Sportgeräte. Durch ihre Größe und Bewegung gepaart mit ihrem Wesen und der Gutmütigkeit eignen sie sich auch wunderbar im therapeutischen Kontext."

Und genau in diese Richtung wird die Pferde-Wirtschaftsmeisterin bald gehen. In Mannheim büffelt Gander für ein Psychologie-Studium. Sie sagt: "Danach würde ich beispielsweise gerne mit autistischen Kindern arbeiten."

Ein ehrgeiziges Ziel, das man ihr aber abnimmt, denn die letzten neun Jahre hatten es in sich. Ein Ausbildungsmarathon liegt hinter ihr. 2011 ging es für zwei Jahre zu Ton de Ridder, einem der renommiertesten Dressur-Ausbilder, nach Aachen auf den Hof Roßheide. Es folgten Lehr- und Wanderjahre, die sie im Auftrag der Firma Kasselmann auch nach Taiwan und in die USA führten.

Spannende Zeiten waren das, die sie geprägt, aber auch nachdenklich gemacht haben – und einen Namen ins Spiel brachten: Anja Beran. Sie betreibt ein klassisches Ausbildungszentrum im Allgäu. Sechs Monate durften sie und Cross ab Ende 2018 ein Teil des Teams auf dem Gut Rosenhof sein. Danach war plötzlich alles anders: "Ich habe so viel gelernt! Diese Leichtigkeit und die Feinheit, der von Anja ausgebildeten Pferde, haben mich schwer begeistert."

Seitdem hat Gander ein Ziel: Reitern das bei Anja Beran Erlernte und Erfühlte weiterzugeben, mit logisch aufgebauten Übungen Reitern und Pferden zu mehr Leichtigkeit und Harmonie zu verhelfen. "Ich würde mir wünschen, dass auch im Sport wieder mehr nach den klassischen Grundsätzen ausgebildet wird", sagt sie.

Wie ich da so sitze und lausche, geht im Hintergrund die Sonne unter und es kommen ein paar Erinnerungen hoch. Kurze Sequenzen an meine eigene Pferde-Vorgeschichte. Gut, es waren eher Ponys. Rund zwanzig Minuten saß ich mal auf so einem. Es gibt sogar ein Foto. Kürzlich habe ich es mal wieder einem Kumpel gezeigt.

Er hat mich ausgelacht. Angeblich würde ich da oben sitzen wie ein angeschossener Indianer, der in so einem alten Schwarz-weiß-Western durchs Bild huscht und wenig später auf dem Hosenboden in der Prärie landet. Frau Gander habe ich davon erzählt, natürlich in der Hoffnung, dass sie mich aufbaut. Mit warmen Worten und so. Denkste! "Das", schmunzelt sie, "das kann ich mir gut vorstellen."

Also gut dachte ich mir, wenn wir schon mal am Lachen sind, gibt’s noch einen Pferdewitz hinterher. Ich so: "Frau Gander, warum reitet Chuck Norris nicht? Na, weil er ohne Pferd schneller ist!" Fand sie so semi-lustig. Cross hätte er sicher gefallen, aber der war da schon wieder in der Box. Chillen auf dem Balkon. Pressearbeit kann ja soooo anstrengend sein.

IIIhühühüüü!