Mannheim. (jbn) Unter einem ungünstigen Stern stand der Renntag auf dem Hippodrom in Mannheim-Seckenheim. Nachdem in den ersten beiden Rennen jeweils ein Pferd ins Rutschen gekommen war und die Reiter ins Gras mussten, wurde der Renntag zunächst unterbrochen und nach einer Begehung der Stellen unter Einbeziehung der Aktiven von der Rennleitung abgesagt. Gleich in der ersten Prüfung kam der vor Ort von Marco Klein betreute Lucky Lips zu Fall. Während Lucky Lips unverletzt blieb, musste Jockey Tommaso Scardino mit einem Jochbeinbruch und einer Gehirnerschütterung zur weiteren Beobachtung in die Klinik. Dass Footloose unter Shuichi Terachi das Rennen letztendlich gewann geriet am Ende zur Randnotiz.

Auch das vom niederländischen Gast Whynotmyfriend (Amina Mathony) siegreich gestaltete zweite Rennen ging danach im allgemeinen Trubel unter, denn nicht weit von der ersten Unfallstelle entfernt musste Jockey Nicol Polli aus dem Sattel von Magic Spirit. Pferd und Reiter kamen ohne Blessuren davon. Nach diesem weiteren Vorfall nahmen die Rennleitung und die Aktiven das Geläuf an den entsprechenden Stellen unter die Lupe, was letztendlich zum erwähnten Abbruch des Renntages führte. Rennvereinspräsident Stephan Buchner: "An oberster Stelle steht die Sicherheit der Pferde und deren Reiter. Die Bahn befand sich vor dem ersten Rennen in einem Top-Zustand, was uns auch die Reiter bescheinigten. Aber es ist wohl ein Unterschied, ob man nur als Mensch über das Geläuf geht oder im Renntempo im Sattel eines über 500 Kilo schweren Pferdes. Ich weiß nicht, was wir im Vorfeld hätten anders machen sollen. Momentan vermuten wir, dass das Geläuf durch den Morgentau derart rutschig geworden ist. Es tut mir sehr leid für alle, egal ob Zuschauer oder Aktive, aber wir wollen keinen Unfall haben." Die Besucher auf der Bahn applaudierten Stephan Buchner nach seiner emotionalen Rede. Buchner selbst war von der Absage auch persönlich betroffen, denn der von ihm trainierte Kashani wäre im dritten Rennen an den Ablauf gekommen. Die Karten behalten für eine der beiden Veranstaltungen am 16. Juni und am 25. September ihre Gültigkeit. Für den Badischen Rennverein wird die Absage teuer, denn die Aufwendungen der Besitzer und Trainer sollen erstattet werden.

Die Ergebnisse: Rennen 1: 1. Footloose (Trainer: Sven Schleppi / Jockey Shuichi Terachi), 2. Heatherdown, 3. Alargedram (Nina Wagner), Wettquoten: Sieg: 5,6:1; Plätze: 1,9 – 2,9 – 1,9:1; Zweierwette: 48,9:1: Dreierwette: 367,1:1. Rennen 2: 1. Whynotmyfriend (Romy van der Meulen / Amina Mathony), 2. Dorothy, 3. Embacadero, Wettquoten: Sieg: 7,0; Plätze: 2,2 – 4,2 – 4,2; Zweierwette: 51,8: Dreierwette: 655,5.