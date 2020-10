Freisen/Sinsheim. Der SV Sinsheim ist ein gern gesehener Gast. Wenn das Topteam der 3. Liga Süd aufschlägt, gibt es attraktiven Volleyball zu sehen – das lockt auch die Fans an. Umso enttäuschter ist der SSC Freisen, dass der SVS auf das Spitzenspiel heute Abend verzichtet und nicht antritt in der Bruchwaldhalle.

Brigitte Schumacher redet nicht um den heißen Brei herum – sie ist über das Fernbleiben des Gegners alles andere als amused. "Ich bin nicht begeistert. Ich bin verärgert", sagt die Trainerin des SSC, als die RNZ am Freitagmorgen bei ihr anruft. Die Absage des Gegners traf sie und ihr Team Knall auf Fall, am Freitagmorgen hatte die SSC-Kapitänin die Nachricht aus dem Kraichgau im E-Mail-Postfach entdeckt.

Brigitte Schumacher fehlt jedes Verständnis für die Entscheidung des SVS. Ja, natürlich sei der Landkreis St. Wendel Risikogebiet. Und ja, der Inzidenzwert sei hoch. "Bei uns in Freisen ist der Wert aber viel niedriger. Wir haben 3000 Einwohner und kaum Infektionen. Unsere Spielerinnen wohnen fast alle hier", sagt die Trainerin und verweist auf das Hygienekonzept des Vereins: "Wir haben getrennte Eingänge für Spielerinnen und Zuschauer. Gegen Sinsheim wären auf einer Zuschauerfläche von 650 Quadratmetern nur 50 Zuschauer zugelassen gewesen. Da gibt es kein hohes Risiko."

Was der Trainerin unter anderem missfällt: wie kurzfristig die Spiele "aus Gutdünken" abgesagt würden. Letzte Woche sei es Offenburg gewesen, diese Woche Sinsheim. "Das ist nicht in Ordnung. Das ist mir zu einfach. Wir haben einen organisierten Sport, wir haben einen Verband. Wenn der sagt, wir spielen nicht, sagen wir nichts. Wenn wir aber so weitermachen und jeder tut, was er will, ist unser Sport für die nächsten zwei Jahre oder länger tot", so Schumacher.

Ob sie dem Antrag des SVS auf Spielverlegung zustimmen wird? Wohl eher nicht. Der SV Sinsheim habe nach dem Sieg gegen Beiertheim auf seiner Facebook-Seite geschrieben, man fahre nun auch nach Freisen, um zu gewinnen. "Da waren wir auch schon Risikogebiet. Das hätte Sinsheim früher einfallen können als am Donnerstag oder Freitag", sagt Brigitte Schumacher. Und: "Wir haben einiges organisiert und extra einen Live-Stream eingerichtet. Wir haben sehr viel Aufwand für dieses Spiel betrieben." (esc)