Von Claus-Peter Bach

Schwetzingen. Die HG Oftersheim/Schwetzingen hat sich in der 3. Handball-Liga Ost auf einen langwierigen Abstiegskampf eingestellt. Nach der 21:22-Niederlage bei der SG Nußloch hat die junge Mannschaft von Trainer Holger Löhr das Heimspiel gegen die HSG Hanau mit 23:26 (14:13) verloren. Die Kurpfälzer bleiben zwar Elfter und haben weiterhin fünf Punkte Vorsprung auf Platz 14, doch die verbleibenden zehn Spiele werden die Spieler und das - gemessen an früheren Jahren - erstaunlich stille Publikum nervlich stark belasten.

Der Tabellensechste Hanau hat verdient gewonnen, doch waren die Löhr-Schützlinge nicht unterlegen. Sie hätten das harte, stark umkämpfte und in der Schlussphase dramatische Match in der Schwetzinger Nordstadthalle auch gewinnen können, machten aber in der entscheidenden Phase nach dem 22:23 nach 57:44 Minuten einige Fehler, die Holger Löhr mit mangelnder Erfahrung seiner zahlreichen kaum 20-Jährigen erklärte.

Außerdem spielte die HG zu oft in Unterzahl, weil die beiden Schiedsrichter Carsten Hehn und Jan Tauchert vom MTV Stadeln acht Zeitstrafen gegen die Badener und nur drei gegen die Hessen verhängten, was die HG-Fans stark verärgerte und zu "Schieber"-Rufen veranlasste. In der Tat haben alle Akteure kräftig hingelangt, doch es bestand keine Veranlassung, den unermüdlichen HG-Kampfelefanten Lino Messerschmidt und seine Mitstreiter härter zu bestrafen als die Hanauer. Es spricht für den feinen Charakter Holger Löhrs, dass er in seiner Spielwertung das Wort "Schiedsrichter" nicht einmal über die Lippen brachte. Ganz bitter war, dass Niklas Krämer und Daniel Hideg in der 19. Minute beide auf die Sünderbank mussten.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen hatte zwar Anwurf, führte in der gesamten Partie aber nur zwei Mal: In der 15. Minute nach dem 9:8 durch Kevin Schuschlik und in der Halbzeitpause nach dem 14:13 durch Messerschmidt. Allerdings konnten sich auch die Hanauer, die in dem versierten Siebenmeterschützen Jan-Eric Ritter mit sechs Treffern (5 aus 6 Strafwürfen) ihren besten Torschützen hatten, früh in der siebten Minute und dann erst kurz vor Schluss mit mehr als zwei Toren absetzen.

"Wir waren nicht gut genug. Wir hätten auch gewinnen können, haben aber in den wichtigen Phasen zu viele Fehler gemacht", übte Niklas Krämer Selbstkritik. Der Elektrotechnik-Student hatte sich trotz kaum überstandener Bandscheibenvorfälle immer wieder mutig ins Kampfgetümmel geworfen und empfiehlt mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf: "Wir müssen kämpfen und die Fehler minimieren, und wir dürfen keine Panik entwickeln."

Holger Löhr glaubt auch, dass sein Team den Klassenverbleib schaffen kann, wenn es weiterhin gute Trainingsarbeit leistet. "Wir müssen den verletzten Simon Förch mit ganz jungen Spielern ersetzen", ist der Trainer unvermindert zuversichtlich.

Stenogramm: 0:1/2., 2:5/7., 7:8/15., 9:8/16., 12:13/27., 14:13/Hz., 14:16/37., 18:19/46., 21:22/57., 23:26

Oftersheim/Schwetzingen: Jungmann 6, Jansen 5, Schuschlik 3, Hideg 3, Barthelmess 2, Krämer 2, Messerschmidt 1, Kubitschek 1

Hanau: Ritter 6/5, Pillmann 4, Ruppert 4, Christoffel 3, Lorenz 3, Bergold 3, Strohl 2, Brüggemann 1