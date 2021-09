Von Matthias Miltz

Gommersdorf. Als der FSV Hollenbach dieser Tage den VfR Aalen II in einem Testspiel mit 10:2 besiegte, erinnerte das etwas an die Oberligasaison 2014/15. Fünfmal trug sich ein gewisser L. Pfeiffer in die Torjägerliste ein. Allerdings war es nicht Luca Pfeiffer, der damals mit 18 Jahren 18 Saison-Tore erzielte. Der stand nämlich am Spielfeldrand und sah, wie sein kleiner Bruder Luis die B-Junioren des FSV auf die Siegerstraße brachte.

Luca Pfeiffer, mittlerweile in Diensten des Zweitligisten SV Darmstadt 98, hatte an diesem Wochenende frei und nutzte die Zeit, um in der Heimat vorbeizuschauen. Auch das sei ein Grund gewesen, wieso er nach einem Jahr in der ersten dänischen Liga wieder zurück nach Deutschland wollte und zu den Lilien wechselte – in die Nähe seines Heimatorts Gommersdorf. Auch für die RNZ nahm sich Pfeiffer in diesen Tagen Zeit und sprach im Interview über seinen fulminanten Start in die Saison, aber auch über das schwierige vergangene Jahr, in dem er kaum Einsatzzeiten bekam.

Herr Pfeiffer, nach einem Jahr in Dänemark sind Sie nun wieder in Deutschland. Wie ist es, wieder in der Heimat zu sein?

Es ist schon eine Erleichterung für mich, wenn man wieder alles einfach versteht und man selbst auch verstanden wird. Einfach Essen gehen zu können, ohne darüber nachzudenken, wie oder was bestelle ich – das ist schon schön. Auch in der Kabine ist es definitiv einfacher, wenn deine Sprache gesprochen wird.

Ihr Wechsel zu Darmstadt kam für viele relativ kurzfristig und auch ein wenig überraschend. Wie kam das zustande?

Ich habe in Midtjylland relativ früh gesagt, dass ich gerne wieder nach Deutschland gehen würde, Darmstadt hat sein Interesse bekundet. Wie das dann aber immer so ist, war es noch eine Weile ein Hin und Her, bis dann klar war, dass es funktioniert. Dann ging aber alles tatsächlich sehr schnell. Ich bin dann direkt nach Deutschland, habe am nächsten Morgen den Vertrag unterschrieben und bin auch sofort mit ins Trainingslager gefahren. Manchmal ist es sogar leichter, wenn es so schnell geht. Dann macht man sich nicht so viele Gedanken, und es fällt einem leichter die Jungs kennenzulernen, wenn es von heute auf morgen losgeht. Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist und dass ich jetzt hier bin. Der Verein ist ein Traditionsverein, man merkt, dass hier alles sehr familiär gehalten wird. Und es macht sehr viel Spaß hier Fußball zu spielen.

Dass Sie und ihre Teamkollegen Spaß haben, sieht man in den letzten Spielen. Aber sowohl Sie als auch Ihr Sturmkollege Philipp Tietz hatten kaum Zweitligaerfahrung, treffen jetzt aber ohne Anlaufschwierigkeiten wie am Fließband. War das so zu erwarten?

Das stimmt, wir hatten beide eigentlich nur Drittligaerfahrung. "Tietzi" hat schon ein paar Zweitligaspiele gemacht, in denen er auch ein paar Tore gemacht hat, aber ich glaube, die hat er mittlerweile fast schon verdoppelt (lacht). Aber zu erwarten war das so auf keinen Fall. Für uns beide war die Zweite Liga ja fast Neuland. Man hat schon in der Vorbereitung gesehen, dass definitiv Qualität vorhanden ist. Aber dass es so gut läuft, wir beide auf dem Feld stehen und auch noch treffen, das war so nicht abzusehen. Wir haben aber auch beide unsere Qualität, die haben wir auch in der dritten Liga unter Beweis gestellt. Es freut mich einfach, dass es so gut läuft momentan. Ich gönne ihm das voll und ganz, und ich denke er gönnt es mir genauso. Ein Grund ist, dass es keine Rivalität zwischen uns gibt. Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes sehr gut, es macht Spaß mit ihm zu spielen. Natürlich hoffe ich jetzt, dass es so weitergeht und wir noch ein paar Tore mehr von uns sehen werden (grinst).

War der Knackpunkt im Darmstädter Spiel, dass Ihr Trainer Torsten Lieberknecht auf zwei Spitzen umgestellt hat, nachdem er mit nur einer Spitze in die Saison gegangen ist?

In der Vorbereitung haben wir die ersten zwei, drei Spiele mit einer Spitze gespielt, im letzten aber mit zwei. Dann musste ich allerdings in Quarantäne, weshalb sich zu Beginn der Runde die Aufstellung eigentlich von alleine ergeben hat. Als ich dann aber wieder zurück war, wollte der Trainer wieder mehr Torgefahr erzeugen und hat wieder auf zwei Spitzen umgestellt. Mir selbst kommt es sehr entgegen, dass ich "Tietzi" neben mir habe. So kann ich mir auch öfter mal die Bälle hinter ihm holen. Dann habe ich etwas mehr Platz und nicht ununterbrochen zwei Gegenspieler im Rücken. Ich denke, dass wir beide von diesem System profitieren und es hat ja bisher auch ganz gut funktioniert.

Sie haben ihre Quarantäne angesprochen. Wie ist es, wenn man neu zu einem Verein kommt und dann direkt zehn Tage in Isolation muss?

Das ist echt eine Katastrophe. Nach dem dritten Tag wird es einem schon langweilig (lacht). Man verliert natürlich auch einen Teil seiner Fitness. Du kannst nicht mehr machen, als dir einen Hometrainer daheim reinstellen. Das kann man aber einfach nicht mit einem Fußballtraining vergleichen. Das waren zehn Tage, die schon sehr weh taten, auch von der Fitness her. Wenn man dann die Mannschaft spielen sieht und sie verliert auch noch, dann macht das die Sache nur noch schlimmer. Ich war heilfroh, als es dann endlich vorbei war.

Sie haben in einem früheren Gespräch mit der RNZ mal gesagt, dass Sie sich wohlfühlen müssen, um gut zu spielen. Und, dass sie gewiss kein begnadeter Dribbler mehr werden. Wenn man sich nun ihre beiden Tore gegen Ingolstadt ansieht, waren beide technisch doch recht anspruchsvoll, beim ersten spielen sie drei Gegenspieler aus. Ein weiterer Hinweis, wie wohl sie sich aktuell fühlen?

Ja, auf jeden Fall. Man merkt es auch innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, als Team kann man an solchen Spielen, wie unsere ersten beiden, auch zerbrechen. Der Charakter der Mannschaft stimmt aber einfach. Es macht unheimlich viel Spaß mit den Jungs zu spielen. Und das ist jetzt keine hohle Phrase, das ist einfach die Wahrheit. Und das merke ich natürlich auch. Persönlich denke ich, dass du solche Leistungen nur zeigen kannst, wenn du dich wohlfühlst. Und ich weiß zwar, was ich kann, aber mir und wahrscheinlich auch allen anderen ist klar, dass ich nicht mehr im linken Mittelfeld spielen und dribbeln werde (lacht). Dass ich ab und zu so etwas drauf habe, weiß ich. Aber so etwas funktioniert nur, wenn man frei im Kopf ist und sich wohlfühlt.

Mit Klaus Gjasula kam ein sehr routinierter Spieler mit Bundesligaerfahrung nach Darmstadt, seitdem hat die Mannschaft nicht mehr verloren. Wie wichtig sind solche Personalien?

Ich glaube, er war drei Tage da und hat direkt von Anfang an gespielt. Er hat einfach eine extreme Präsenz auf dem Feld, man merkt die enorme Erfahrung. Klaus hat die Qualität eine Mannschaft zu führen. Ich glaube ihn zeichnet vor allem aus, dass er immer weiß, was eine Mannschaft in verschieden Momenten braucht, ob es eher ruhig oder ob es schnell gehen muss. Klaus hat in den letzten Spielen gezeigt, wie gut er ist, wie er uns weitergeholfen hat und uns auch noch weiterhelfen wird.

Wie schwer war es für Sie, nach ihrem letzten Jahr in Dänemark in Deutschland wieder in ein neues Team zu kommen? Kamen Ihnen auch mal Zweifel, ob es hier überhaupt besser wird?

Klar, man zweifelt immer ein wenig an sich, wenn die Leistung nicht stimmt und man nicht spielt. Vor allem im Ausland ist man dann auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Man hat – leider – sehr viel Zeit darüber nachzudenken, was das Ganze nicht unbedingt besser macht. Ich wusste immer was ich kann, war mir am Anfang aber auch nicht sicher, wie es für mich in Darmstadt wird. Die zweite Liga war ja auch Neuland für mich. Aber ich bin hier super aufgenommen worden, habe direkt das Vertrauen gespürt und dann kommen die ganzen Dinge auch wieder zurück. Zweifel sind in schlechten Zeiten immer da, aber dafür in guten Zeiten, wie aktuell, umso weniger.

Es ist, streng genommen, Ihr dritter Anlauf in der zweiten Liga. In Paderborn wurden Sie direkt ausgeliehen, ohne gespielt zu haben, von Würzburg aus gingen Sie nach Dänemark. Wollen Sie es jetzt auch sich selbst und allen anderen beweisen, dass Sie die zweite Liga draufhaben?

Nein, das war nie ein Thema für mich. Ich finde auch nicht, dass ich irgendjemand etwas beweisen muss. Klar, will ich so hoch spielen, wie es geht, aber ich muss niemandem zeigen, dass ich in der zweiten Liga spielen kann. Wenn es jetzt irgendwann heißt, dass ich es nicht in der zweiten Liga schaffe, dann könnte ich mein Leben trotzdem glücklich weiterführen. Und auf den anderen beiden Stationen war es ja immer begründet, wieso es nichts wurde. In Paderborn kam ich mit einer Verletzung an und der Kader war voll. Da war es die beste Lösung, dass ich nach Osnabrück verliehen wurde. Und in Würzburg bin ich jetzt auch nicht weggelaufen, weil ich es nicht gepackt habe. Das hatte andere Gründe. Deshalb sehe ich es eigentlich schon als meinen ersten Versuch in der zweiten Liga.

Wie sehen Ihre persönlichen Ziele für die aktuelle Saison mit dem SV Darmstadt 98 aus?

Ich habe mir keine persönlichen Ziele gesteckt. Ich will einfach nur Erfolg und Spaß mit der Mannschaft haben, dann kommt – meiner Meinung nach – der persönliche Erfolg auch von alleine. In erster Linie war es sehr wichtig für mich, dass ich wieder nach Deutschland komme, regelmäßig spiele und wieder Spaß am Fußball habe. Ich habe mir aber auch noch nie vor einer Saison vorgenommen, dass ich jetzt eine bestimmte Anzahl an Toren schießen will. Das werde ich auch in Zukunft nicht machen.