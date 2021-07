Tokio/Heidelberg. (leo) Drittes Spiel, dritter Sieg – die deutschen Hockey-Damen mit einer soliden Innenverteidigerin Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) haben in der Mittagshitze von Tokio durch einen 4:2-(2:0)-Erfolg über Vizeweltmeister Irland vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Spielerisch blieb allerdings gegen nur kämpferisch starke Irinnen erneut viel Luft nach oben, gegen einen stärkeren Gegner hätten die Unsicherheiten im eigenen Schusskreis ins Auge gehen können.

Dabei hatte das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger, in dem die Ersatz-Akkreditierte Pauline Heinz (Rüsselsheimer RK) ihren ersten Turniereinsatz hatte, einen Start nach Maß. Mit dem ersten Torschuss brachte Lisa Altenburg (Club an der Alster Hamburg) per argentinischer Rückhand Deutschland in Führung (10. Minute). Nach 21 Minuten erhöhte die frühere Mannheimerin Cécile Pieper (Rot-Weiss Köln) auf 2:0, als sie bei einer Rechtsflanke dem Ball mit der Schlägerspitze eine Richtungsänderung gab und diesen unhaltbar ins Tor ablenkte. Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Geschehen auf dem Platz zusehends in die Hälfte der Irinnen, Deutschland baute durchdacht auf, hatte jederzeit die Spielkontrolle und erarbeitete sich auch einige Strafecken. Die bleiben jedoch weiterhin verbesserungswürdig, aber immerhin resultierte aus solch einem Standard ein Siebenmeter, als ein Fußfehler des Gegners den Einschlag des Schusses von Charlotte Stapenhorst (Zehlendorfer Wespen) verhinderte. Altenburg verlud die Keeperin zur vermeintlichen Vorentscheidung – 3:0 (40.).

Allerdings gaben die Irinnen nicht auf und waren wieder im Spiel, als zunächst der bisher so starken Torhüterin Julia Sonntag eine Strafecke zum 3:1 durchrutschte (43.) und eine weitere den Weg zum 3:2 ins Tor fand (51.). Also doch noch einmal Spannung? Nein, Franzisca Hauke (Harvestehuder THC) machte nach einem Konter mit dem 4:2 den Deckel auf die Partie (54.).

"Drei Spiele, neun Punkte, Viertelfinale erreicht – das ist natürlich ein schönes Gefühl. Heute waren es zu viele Ecken gegen uns. Wir machen es dadurch unnötig spannend, lassen Irland zu leicht wieder ins Spiel kommen. Daran müssen wir noch arbeiten", hat der Bundestrainer vor der nächsten Begegnung am Freitag gegen Südafrika die Schwachstellen seines Teams erkannt.