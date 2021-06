Von Katharina Eppert

Heidelberg/Ratzeburg.Eine Eintrittskarte für die U 23-WM in Racice (Tschechien) sicherte sich Pauline Sauter vom Heidelberger Ruderklub (HRK) ohne Wenn und Aber. Denn bei der Ratzeburger Ruderregatta – der Quali für die WM – konnte sie am Samstag mit Ruderpartnerin Rieke Hülsen (Otterndorf) den ersten Platz im leichten Doppelzweier einfahren. Die 2000-Meter-Strecke schrubbte sie auf Schlag in 7.55 Minuten. Hülsen zog bestens abgestimmt mit – obwohl das Duo Sauter/Hülsen gerade mal eine Woche Zeit hatte, sich auf ein WM-taugliches Duett einzustellen. Sauter, die erst seit Ende 2020 für den HRK rudert und an der Uni Heidelberg Biowissenschaften studiert, freut sich sehr über den ersten Platz in Ratzeburg in "ihrer" Bootsklasse: "Am liebsten fahre ich Zweier und Vierer", bekennt die 20-Jährige. So ging es am Sonntag, dem zweiten Regattatag in Ratzeburg, nochmals im Zweier und Vierer aufs Wasser - doch nur aus Spaß. "Das sind Referenzrennen", schmunzelt Sauter, die mit dem Rudersport vor sieben Jahren in Nürtingen begonnen hat.

Und jetzt Heidelberg, der Heidelberger Ruderklub, Studium und Lebensmitte in Heidelberg – und dennoch ständig auf Achse? Ja, als Leistungssportlerin freue sie sich unheimlich, dass nach der Corona-Pandemie endlich wieder Regatten möglich sind. Und dass man dann auch mal tagelang unterwegs ist, hart trainiert und für die Uni-Klausuren erst nach der Regatta lernt: Das ist eben der Zoll, den man (gerne) zahlt. So fährt Sauter, nach einem kurzen Zwischenstopp in Heidelberg am morgigen Dienstag schon wieder nach Schleswig-Holstein – zum Trainieren für die bevorstehende WM. Und dann wäre da noch die U 23-DM Ende Juni in Essen auf dem Baldeneysee, mit guter Aussicht auf Medaillen. Doch Schritt für Schritt statt Schlag auf Schlag. Trotz der Termindichte wird sicherlich hier und da ein Heimbesuch drin sein, ist sich die HRKlerin sicher.

Pauline Sauter wird übrigens nicht zum ersten Mal internationale Regattaluft schnuppern, wenn sie vom 5. bis 11. Juli in Tschechien bei der U23-WM mit ihrer Ruderpartnerin an den Start geht. Bereits 2019 wurde sie bei der U 23-WM in Sarasota Vizeweltmeisterin im leichten Frauenvierer (BLW4x-).