Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Knapp ein Viertel der Runde ist gespielt im Heidelberger Kreisfußball. Die RNZ zieht eine Zwischenbilanz und wirft – Ehre, wem Ehre gebührt – einen Blick auf die Spitzenreiter von der Kreisliga bis zur Kreisklasse B. Im Oberhaus ist der FV Nußloch das Maß aller Dinge. Sieben Siege in sieben Spielen und ein Torverhältnis von 21:6 haben zu einem stabilen Selbstbewusstsein geführt. "So lange wir so stark sind, müssen wir nicht auf die anderen schauen", antwortet Bernd Bechtel auf die Frage nach der Konkurrenz im Kampf um die beiden ersten Plätze. Der Trainer und sein kongenialer Partner, Fußballchef Stephan Anweiler, zeigen, was möglich ist, wenn kompetente und kreative Köpfe das Ruder übernehmen.

Bechtel, der mit den B-Junioren des SV Sandhausen deutscher Meister im Hallenfußball wurde, profitiert von einem Netzwerk. Patrick Treu, den der 53-jährige Disponent aus der gemeinsamen Zeit im Nachwuchs-Leistungszentrum beim Zweitligisten kennt, gab ihm den Tipp, dass ein 21-jähriger Italiener zu Besuch bei seinem Bruder in Deutschland sei. Alfred Kabbah Berewah, dessen Wurzeln in Sierra Leone sind, wurde in der Jugend des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo ausgebildet, hatte aber zwischenzeitlich aufgehört, Fußball zu spielen. Bereits nach dem ersten Probetraining im Max-Berk-Stadion erkannte der Meistertrainer: "Der Bub hat Qualität." Verbandsliga, vielleicht sogar Oberliga sei möglich für den dribbelstarken Angreifer, wenn es außer in den Beinen auch im Kopf stimmt.

Das trifft auf Hashem Ayman Mohamad Alawneh zu. Wille und Fleiß zeichnen den 22-jährigen Jordanier aus. Er sei "deutscher als mancher Deutsche", findet Bechtel. Über eine Agentur in Annweiler, die internationale Fußball-Camps veranstaltet, entdeckte der Trainer den Angreifer, der mit vier Toren nach Sojus Zigmantavicius (6 Tore) bester Schütze beim Spitzenreiter ist.

Vor dem Spiel am Sonntag bei der SG-SV Lobbach kann der Nußloch-Coach dem Gegner in zweierlei Hinsicht dankbar sein. Die Fußballer aus Waldwimmersbach und Lobbach brachten gerade dem Lokal- und möglicherweise auch Aufstiegs-Rivalen VfB Leimen die erste Niederlage bei. Und: Der 4:3-Sieg kam nach einem 1:3-Rückstrand zustande. Bechtel mahnt: "Wir sind gewarnt."

Mit einem 12:0-Sieg in Gauangelloch machte in der A-Klasse die SG Dielheim deutlich, dass man das Aus im Pokal-Viertelfinale gegen Neckargemünd schnell überwunden hat. Til Hartmann und Daniel Pichler, beide 21 Jahre jung, beide aus dem eigenen Nachwuchs, trafen jeweils viermal und stehen jetzt bei jeweils sieben Tore. Auf die gleiche Trefferzahl kommt Christopher Slade. Auch der 20-jährige Angreifer ist aus dem Talentschuppen des ehemaligen Verbandsligisten.

Die Hoffnung von Benjamin Greulich, dass im Heimspiel gegen den FC Hirschhorn eine dreistellige Zuschauerzahl zustande kommt, ist berechtigt. Die Zahlen sprechen für das blutjunge Team von Chefcoach Björn Laier und seinen Assistenten Christian und Karl-Heinz Laier. Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen und dem grandiosen Torverhältnis von 27:6 führt die SG Dielheim die Tabelle an. Spielausschuss-Mitglied Greulich glaubt, dass im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze die größte Gefahr von der SG Heidelberg-Kirchheim II, der SpG Dielsberg/Bammental II und dem BSC Mückenloch droht. Mückenloch und Kirchheim treffen am Sonntag im Verfolger-Derby aufeinander.

Auch Erkan Yidirim, Kapitän des FC Frauenweiler, spricht von einer Momentaufnahme. Dabei gibt der Spitzenreiter der B-Klasse ein gutes Bild ab. Nach sechs Spielen haben die Fußballer aus der Heimatgemeinde des ehemaligen Waldhof-Profis Alfred Schön und des langjährigen Kreis-Jugendleiters Erich Wickenhäuser eine makellos weiße Weste. Vor allem die erst vier Gegentore imponieren. Mit Kreisliga-Spielern wie Kadir Bozbay und Mario Burato vom 1. FC Wiesloch sowie Kevin Taylor vom VfR Walldorf hat sich der Tabellenführer gut verstärkt. Auch Trainer Dimon Tsatsopitas hat Kreisliga-Erfahrung und ist zudem, laut Yildirim, ein "richtig guter Typ".

Am Sonntag winkt Rekordbesuch. Der Heidelberger SC kommt. Für Yilderim neben dem FC Germania Meckesheim-Mönchzell und der starken Reserve des ASV/DJK Eppelheim einer der Mit-Favoriten auf die zwei Aufstiegsplätze.

Nußloch, Dielheim, Frauenweiler – die drei Tabellenführer sind heiße Anwärter auf den Aufstieg in die nächst höhere Klasse, auch wenn die Saison jung ist.

Fußball-Kreisliga Heidelberg, Freitag, 20 Uhr: ASC Neuenheim II - TSV Rettigheim; Sonntag, 15 Uhr: FC Dossenheim - TSV Wieblingen, SpVgg Neckargemünd - Eberbacher SC, FC Rot - VfL Heiligkreuzsteinach, DC Badenia St. Ilgen - SG Viktoria Mauer, 1. FC Wiesloch - VfB Leimen, SG-SV Lobbach - FV Nußloch, VfR Walldorf - SpVgg Baiertal; VfB Rauenberg spielfrei.

Kreisklasse A, Sonntag, 12.30 Uhr: VfB St. Leon II - FV Nußloch II, 12.45 Uhr: FC Dossenheim II - 1. FC Mühlhausen II; 15 Uhr: SG Dielheim - FC Hirschhorn, TSV Pfaffengrund - VfB Wiesloch, SpH Dilsberg/Bammental II - FC Rot II, BSC Mückenloch - SG Heidelberg-Kirchheim I, SG Rockenau - TB Rohrbach/Boxberg. Das Spiel SV Walshilsbach - TSV Gauangelloch wurde auf den Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr verlegt.

Kreisklasse B, Sonntag, 11 Uhr: Aramäer Leimen - Eberbacher SC II; 12.15 Uhr: DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal II - FC Sandhausen, FT Kirchheim II - SpG Neckarsteinach/Hirschhorn II; 12.45 Uhr: ASC Neuenheim III - FC Germania Meckesheim-Mönchzell; 15 Uhr: TSV Handschuhsheim - SpG ASV/DJK Eppeheim II, FC Frauenweiler - Heidelberger SC, VfB Schönau - SG Tairnbach, SV Moosbrunn - SpG Schatthausen/Baiertal II. VfB Leimen II spielfrei.

Kreisklasse C Staffel Ost, Sonntag, 18 Uhr: FC Spechbach - Heidelberger SC II.

Kreisliga C Staffel West, Sonntag, 12.15 Uhr: SG Dielheim II - FC Sandhausen II; 12.45 Uhr: SpG DJK/SG Balzfeld/Horrenberg II - DJK Rot-Weiß Handschuhsheim, FC Badenia St. Ilgen II - VfB Wiesloch II, VfR Walldorf II - SpG Baiertal III/Schatthausen II; 15 Uhr: SpG Mühlhausen III/Rettigheim II - TB Rohrbach/Boxberg II, FC Spechbach II - Heidelberger SC III.