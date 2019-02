Im Feuerwehr-Outfit am Start

Das muss man sich erst einmal trauen. Bei 27 Grad und strahlendem Sonnenschein hatten viele Läufer bereits in ihren normalen Outfits Probleme. Florian Gherram von der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg setzte in Sachen Kleidung neue Maßstäbe. Er ging beim Altstadt-Lauf nicht in T-Shirt und Shorts an den Start, sondern in seiner kompletten Feuerwehr-Montur. "Der erste Kilometer war schon wirklich anstrengend und die letzten 500 Meter noch einmal der Horror - sonst ging es aber", sagte er. Grund für diesen Auftritt war eine verlorene Wette. Sein Kollege Laurids Novak erklärt: "Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir mehr Ehrenamtliche brauchen und mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen und hoffentlich die Menschen für unsere Aufgaben begeistern."

Info: www.feuerwehr-heidelberg-altstadt.de

Mehr Zusammenbrüche als sonst

Die hohen Temperaturen und die brennende Sonne wirkte sich auch auf die Gesundheit der Läufer aus. Streckenarzt Dr. Mohammed Natour zog sein Fazit: "Die Hitze macht vielen zu schaffen, das hat man gemerkt. In diesem Jahr sind deutlich mehr Läufer als normalerweise kollabiert. Aber wir bekommen alle wieder wach." Manche benötigten fünf bis sechs Liter Wasser unmittelbar nach dem Lauf, um wieder auf die Beine zu kommen. Natour ergänzt und weist auf häufige Fehler hin: "Viele haben vor dem Start einfach zu wenig getrunken oder sind ohne Mütze losgelaufen."

Der Dauerläufer

Achim Schumacher. Foto: tib

Achim Schumacher (Foto: Weindl) kennt den SAS Halbmarathon gut. Bisher war er bei jeder der 37 Austragungen dabei. Diesmal kam der 54-Jährige des LAZ Mosbach-Elztal mit einer beachtlichen Zeit von 1:36:08 Stunden ins Ziel und landete in der Gesamtwertung auf Rang 146. In seiner Altersklasse M 55 lief er damit auf den vierten Platz. tib