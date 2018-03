Von Claus Weber

Heidelberg. Am Sonntag, 22. April, findet bereits die 37. Auflage des Heidelberger SAS-Halbmarathons statt. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit Marcus Imbsweiler über den Stand der Vorbereitungen und die Neuerungen. Der Pressechef der TSG, der seine Brötchen als Publizist verdient und sich durch seine Heidelberg-Krimis mit dem Privatdetektiv Max Koller einen Namen gemacht hat, ist selbst ein starker Läufer. Der 50-Jährige geht seit 2002 stets in Heidelberg an den Start. Im Jahr 2013 schaffte er es als Dritter aufs Podest.

RNZ: Am Sonntag war Meldeschluss? Sind alle Startnummern vergeben?

Marcus Imbsweiler: Beim Teamlauf sind alle 750 Nummern weg, beim Halbmarathon sind von den 3500 Plätzen erstmals 170 übrig geblieben.

In den Jahren zuvor war das Starterfeld nach ein paar Tagen voll. Wie erklären Sie sich das nachlassende Interesse?

Den Höhepunkt hatten wir 2011, als es keine 24 Stunden gedauert hat, bis alle Startplätze weg waren. Danach hat es von Jahr zu Jahr länger gedauert, das war eine kontinuierliche Entwicklung. Im letzten Jahr waren erst auf den letzten Drücker alle Startnummern weg. Damals dachten wir noch, das hat mit dem Termin kurz vor dem 1. Mai zu tun. Es ist aber generell so, dass viele Läufe in den letzten Jahren unter nachlassender Beteiligung leiden. In den Jahren 2000 bis 2005 gab es eine Marathon-Welle unter dem Titel "Von 0 auf 42". Damals kamen viele neue Läufe auf, auch die in Mannheim, Freiburg oder Saarbrücken. Wir sind zwar nur ein Halbmarathon, aber Heidelberg ist ein Berglauf, den kann man nicht aus der kalten Hose laufen. Das alles hat einen Boom ausgelöst, der jahrelang Nachhall hatte, sich aber jetzt gerade reguliert. Und: Der Trend geht derzeit auch zu anderen Läufen. Zum Beispiel zu Trailläufen.

Sind noch Nachmeldungen möglich?

Nein, aber wer keine Startnummer hat, der kann über den Umweg von Ummeldungen noch eine bekommen. Es werden nämlich durch Erkrankungen oder Verletzungen viele Nummern zurückgegeben. Wer Interesse hat, der kann am Samstag vor dem Lauf zwischen 17 und 20 Uhr oder am Laufsonntag von 7 bis 9 Uhr vorbeikommen. Zudem bieten wir in den letzten Jahren auf Facebook eine Startnummernbörse an. Die ist über unsere Homepage verlinkt.

Es sind noch gut fünf Wochen bis zum Lauf? Wie sieht die ideale Vorbereitung aus, welchen Leistungsstand sollten die Sportler zu diesem Zeitpunkt haben?

Man sollte eigentlich jetzt schon mitten in der Vorbereitung sein. Denn man hat realistisch gesehen nur noch vier Wochen, um richtig zu trainieren. Die letzten zehn Tage sind reserviert für die sogenannte Taperingphase, da wird der Trainingsumfang reduziert.

Welche Änderungen gibt es diesmal?

Wir haben nur eine kleine Änderung auf der Strecke. Zwei Jahre lang mussten wir in der Quinckestraße in Neuenheim eine kleine Umleitung laufen, jetzt können wir auf die ursprüngliche Strecke zurückkehren. Und neu ist auch, dass auf der Strecke künftig drei Musikgruppen den Läufern Beine machen.

Info: sashalbmarathon.tsg78-hd.de