"Leider hat er sich in den 14 Jahren, seit er Präsident ist, stark verändert", sagt Oppositionsführer Ralph Kirchhoff (l.) über bfv-Präsident Ronny Zimmermann. Die Initiative "Neuanfang 2020" will bei den Neuwahlen eigene Kandidaten ins Rennen schicken. Fotos: privat/Pfeifer

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Philipp Richter ist Triathlet. Ausdauer ist auch bei einer anderen Herausforderung gefragt. Der Manager des Fußball-Landesligisten Freie Turner Kirchheim kämpft für den Amateurfußball. Ein erstes Etappenziel hat der Geschäftsführer eines Internet-Unternehmens bereits erreicht. Am Donnerstag, 7. Februar, werden sich in einer Podiums-Diskussion führende Funktionäre mit dem DFB-Vize-Präsidenten Ronny Zimmermann an der Spitze kritischen Fragen von Vertretern kleiner Vereine stellen.

Die Vorlage gab die RNZ. In einem Aufsehen erregenden Interview behauptete der frühere Geschäftsführer des badischen Fußballverbandes (bfv) Ralph Kirchhoff: "Noch nie in der 72-jährigen Geschichte des bfv war die Kluft zwischen Führung und Basis so groß wie heute." Kirchhoff sprach von mangelndem Demokratie-Verständnis und fehlender Transparenz. Der 48-jährige Gründungsmitglied des FC Sandhausen beklagte, dass es den Kleinen am Nötigsten fehlen würde, während bei den Profis mit den Millionen jongliert wird.

In der Tat ist manches nur schwer zu vermitteln. Bei der Weltmeisterschaft in Russland päppelten weit über 100 hoch bezahlte Fachkräfte die Herren Nationalspieler auf. Das Ergebnis ist bekannt. Konsequenzen: Keine. Die neue Akademie in Frankfurt will sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 127 Millionen kosten lassen. An der Basis fehlt nicht selten das Geld, um die Schiedsrichter zu bezahlen.

Philipp Richter. Foto: vaf

Der Abstand von oben nach unten wird größer. Die Basis bröckelt. Immer mehr Vereine müssen aufgeben oder Spiel-Gemeinschaften bilden, um zu überleben. "Der DFB lässt sich von der Deutschen Fußball Liga auf der Nase rumtanzen. 36 Profivereine geben die Richtung vor, die Interessen tausender kleiner Klubs kommen zu kurz", stellt Philipp Richter fest.

Allerdings, müssen sich die Amateure auch an die eigene Nase fassen. 20 Vereine aus dem Fußballkreis Heidelberg hat Philipp Richter angeschrieben. "Die meisten sind unzufrieden, doch viele wagen sich, sei es aus Angst oder Bequemlichkeit, nicht aus der Deckung", sagt der 31-jährige Heidelberger.

Doch einige trauen sich. Stephan Anweiler, Trainer des VfB St. Leon II, Joseph Weisbrod, Vize-Präsident des Landesligisten ASC Neuenheim und Dimtrios Chrisafis, Jugendleiter der SG Oftersheim, werden am 7. Februar (ab 19 Uhr) in der Trattoria Vechia Bari in der Pleikartsförster Straße 95 in Kirchheim in einer 90-minütigen Podiumsdiskussion Ronny Zimmermann, bfv-Vize Rüdiger Heiß und dem Heidelberger Fußball-Chef Johannes Kolmer auf den Zahn fühlen. Christopher Benz, Fußball-Fachmann der RNZ, moderiert.

Ein Thema: Das ausufernde Programm mit immer neuen Wettbewerben im Profifußball. Der Sonntag soll den Amateuren gehören, fordern Anweiler, Weisbrod und Co. Selbst Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann warnte kürzlich in der RNZ vor einer "Übersättigung".

Ronny Zimmermann. Foto: Pfeifer

"Wir wollen keinen Streit, keinen Ärger, sondern Harmonie", wird DFB-Vize Rainer Koch von der ZEIT zitiert. Doch die Amateure mucken auf. Kirchhoff hat die Initiative "Neuanfang 2000" gegründet. Er findet, 16 Jahre als badischer Präsident seien genug, er will beim nächsten Verbandstag einen Gegenkandidaten für Ronny Zimmermann ins Rennen schicken.

Engelbert Kupka rief das Aktionsbündnis "Rettet die Amateurvereine" ins Leben. Die Vereine würden eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllen und erhielten dafür zu wenig Unterstützung durch den DFB", glaubt der CSU-Politiker und frühere Präsident der Spielvereinigung Unterhaching. Er stellt fest: "Der DFB lobt das Ehrenamt zu Tode, verfährt nach der Devise: Werte und Ideale den Amateuren, Geld den Profis."

Ähnlich empfindet es Philipp Richter. Er sagt: "Man versucht, uns Amateure zu besänftigen und zu beschwichtigen, damit wir die Füße still halten."

Bei Richter dürfte das nicht funktionieren. Der Mann, der maßgeblich am Höhenflug der Freien Turner Kirchheim von der untersten Klasse bis in die Landesliga beteiligt war, ist Triathlet. Er hat einen langen Atem.